Реально ли уйти в IT гуманитарию?

Уйти в IT желает всё больше людей, и многие делают это далеко не со школьной скамьи, а после долгих лет работы в другой профессии. Насколько реально начать карьеру в IT, если за плечами нет опыта и профильного образования? Что для этого нужно? Рассказывает Алексей Дрозд, начальник отдела ИБ компании «СёрчИнформ», который сам пришел в IT-компанию «из интереса» и остался в отрасли на многие годы.

Недавно на глаза попались любопытные цифры из исследования, в котором приняло участие 700 IT-специалистов со всей страны.

Как показали результаты, треть респондентов – самоучки, и лишь 30% из них имеют профильное высшее образование.

Цифры похожи на правду, но главное – они не выглядят для меня страшными. Опыт компаний показывает, что работодатели не будут смотреть в диплом, если кандидат показывает мастерство и готов развиваться дальше.

То же показывает и наш собственный опыт в «СёрчИнформ». В нашей компании есть люди, которые пришли из медицины, автопрома, даже авиации. Все они переучивались, будучи состоявшимися специалистами в своих сферах, но на новом поприще сумели показать убедительные результаты. Главное – страсть и упорство.

Например, один из наших ведущих сисадминов – самоучка. Он много лет проработал в совершенно другой сфере (его компания продавала автозапчасти), «железом» занимался в качестве хобби и на своем энтузиазме достиг больших успехов. Пришел в компанию без формального опыта, но знаний хватило, чтобы получить стартовую должность и впоследствии продвинуться по карьерной лестнице.

Другой наш сотрудник, проработал пилотом более десяти лет, «приземлился» сначала системным администратором в одной российской компании, а потом перебрался в наш отдел тестирования. Однако смена профессии была не внезапная, об обучении программированию бывший лётчик подумал ещё в свои двадцать с хвостиком, отучившись про запас в Кубанском политехническом университете.

Диплом пролежал на полке больше четырех лет, но в итоге пригодился. Несмотря на диплом, карьеру в IT пришлось начинать с нуля, как в профессиональном, так и в денежном плане. Зарплата на старте оказалась процентов на 30 ниже, чем в армии. Но не испугался, это оказалось правильным решением.

Я сам пришел в компанию из любопытства к IT с опытом технического журналиста за плечами. Мне было все интересно, был готов учиться и пробовать новое – компания заинтересована в таких сотрудниках.

В итоге моя любопытная натура получила задачи на любой вкус: продвижение продуктов, обучение работе с ПО, ИБ-грамотности, конкурентный анализ, разработка сценария применения программ, анализ ИБ-инцидентов, работа со СМИ. Какие-то навыки отрабатывались на лету, какие-то – в результате долгих часов обучения.

Высокая зарплата не должна быть целью смены профессии

Тем, кто решил сменить профессию, важно понять, с какой целью вы хотите «войти в IT». Деньги кажутся хорошим мотивом, так как зарплаты в отрасли действительно выглядят лучше, чем во многих других отраслях.

Но не гонитесь только за деньгами. IT – сфера творческая, чтобы достичь успеха в профессии, нужно желание и даже вдохновение создавать что-то новое.

Важно предупредить, что зарплата не взлетит с первого же месяца работы. На российском рынке Junior-специалисты получают примерно столько же, сколько и официанты. Причём от первых чаще требуют опыт работы от одного года. Без искренней симпатии к профессии и страсти к «железу», цифрам и алгоритмам, далеко продвинуться не получится.

Скриншот с сайта по поиску работы, вакансии начинающего IT-специалиста в Москве

Скриншот с сайта по поиску работы, вакансии официанта в Москве

Страсть в наличии, с чего начинать работу в IT?

Прежде чем переучиваться, важно понять, к чему лежит душа. В IT кроме сотни разновидностей программирования существует множество смежных направлений. При выборе исходите из задач, которые вы готовы выполнять. Так будет легче понять, что стоит развивать, а на что лучше не тратить силы.

Например, если в мечтах вы создаете боевого робота, то сидеть за изучением HTML точно не придётся.

Попробуйте начать карьеру с пограничных профессий: между IT и гуманитарными специальностями. Например, в UX/UI-дизайне или SEO-продвижении. Если вы умеете работать с картинками и текстами, освоить эти направления будет легче.

Число профессий в IT с каждым годом лишь увеличивается. В одном только секторе родной мне информационной безопасности их становится так много, что возникает вопрос о необходимости обновления профстандарта.

Сейчас, к примеру, можно ориентироваться на документ NICE (National Initiative for Cybersecurity Education), в котором описаны современные потребности этого IT-сегмента. Хороший ориентир для тех, кому интересно пробовать силы в ИБ.

Кроме собственного желания, важно изучить и то, что предлагает рынок. Помогут профильные вакансии: там всегда указаны навыки, которые работодатели ожидают от кандидатов, именно их предстоит освоить. Например, знание определённого языка (Java, Python, C) или владение программой (Sketch, Figma). Составьте список навыков, которые чаще всего встречаются в перечне требований к кандидатам.

В обучение с головой

Самая важная часть процесса – обучение. Как именно учиться – дело вкуса. По нашему опыту, во «втором высшем» нет принципиальной необходимости. Можно самостоятельно изучать литературу или пойти на курсы – офлайн или онлайн.

Многие онлайн-школы в конце предлагают стажировки. Порой свои школы открывают сами компании, в том числе IT-гиганты (Яндекс, Mail.ru Group), трудоустраивают. Практика в них – хороший толчок для старта карьеры.

Изучите базовые вещи. Прежде чем начать погружаться во что-то сложное, придется вспомнить основы. Как минимум, стоит освежить в памяти курс информатики из старших классов, фундаментальные знания математики и логики, освоить алгоритмы.

Учебники с хорошей «базой» можно найти на сайтах IT-специальностей технических университетов в разделе с учебными планами.

Пример списка литературы на сайте вуза

Для легкого старта в IT полезно владеть английским. Он является фундаментом большей части языков программирования, также он пригодится при чтении свежей литературы и новостей, которая на зарубежных сайтах появляется чаще.

Влиться в IT-сферу помогут специализированные комьюнити: профильные IT-издания и форумы. И лучше не просто читать статьи, а проявлять активность: советоваться и задавать вопросы местным знатокам, какую литературу читать и на каких курсах повышать профессионализм.

Благодаря сообществам вы будете в курсе актуальных проблем, кроме того заручитесь поддержкой опытных коллег.

3DNews – новости мира высоких технологий, аналитические статьи, советы пользователям о выборе профессионального оборудования и эффективном его использовании.

Tproger – материалы о разработке приложений, авторские статьи, книги по программированию.

Securitylab.ru – новости и блоги об информационной безопасности.

Хабр – тематические блоги, новостные и аналитические статьи, связанные с интернетом, ИТ и бизнесом.

Unetway – IT-блоги и интересные статьи по разработке ПО и программированию.

Ru.Board – площадка для обсуждения компьютерных игр, программирования, графики, ремонта техники и др.

Stack Overflow, Quora – сервисы «вопрос-ответ» для разработчиков.

Не прекращайте развиваться. Нужно постоянно держать руку на пульсе и повышать профессионализм, так как IT-сфера не стоит на месте. И знания относительно простого языка Java будет не достаточно.

Чтобы составить конкуренцию на рынке, нужно изучить немало дополнительных технологий. Если теорию сразу начать применять на практике, вы получите от процесса больше воодушевления.

Прежде чем создать того же робота мечты, напишите простенькую прошивку для своего умного чайника. Когда заметите, насколько ваши знания помогают в процессе, мотивация к обучению гарантированно увеличится.

Поэтому если у вас в наличии искреннее желание расти и развиваться в сфере IT, хорошая обучаемость и усидчивость – стать IT-специалистом реально даже при наличии только гуманитарного образования.