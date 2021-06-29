Диплом-стартап: как создать свой бизнес в университете

«Много теории, мало практики» — один из самых популярных упреков в сторону университетов от студентов и выпускников, но что если в качестве альтернативы стандартному диплому предложить другой формат — защитить свой проект в формате стартапа? Об этой идее размышляют передовые российские университеты, не боящиеся экспериментировать и пробовать новое. Как сделать диплом в таком формате, какие изменения инициатива спровоцирует на рынке труда, и как должен быть организован процесс, рассказывает редактор Проектного офиса ТюмГУ Екатерина Кузнецова.

Программа «Стартап как диплом» появилась по инициативе Министерства науки и высшего образования РФ и направлена на развитие технологического предпринимательства. Стать ее участником может студент любого направления подготовки, специальности и уровня образования.

Первым опробовал программу Дальневосточный федеральный университет в 2017 году, к 2021-му к ней присоединились более 40 учебных заведений.

В каждом университете программа реализуется по-разному: пока не выработан единый формат подготовки и защиты, и остается еще много технических и организационных вопросов. Отсутствуют четкие правила и характеристики нового «диплома» — каждый университет по-своему формулирует нормы и требования.

Как подчеркивают в Министерстве, выпускная квалификационная работа может представлять собой реально существующий бизнес-проект, а может находиться на стадии идеи, что тоже создает разночтения при попытке интеграции программы.

Список учебных заведений, где можно опробовать новый формат дипломной работы, не ограничивается университетами, указанными в перечне. Так, в ИТМО свой диплом можно представить в формате арт-работы, а в ТюмГУ студенты защищают ВКР в формате стартапа уже с прошлого года.

Таким образом, исследовательская работа перестает быть единственной формой упаковки знания. Более того, программа «Стартап как диплом» имеет большой потенциал — те перспективные студенты, которые боялись потерять время в стенах университета, теперь могут развивать проект и получать высшее образование одновременно.

Тут важнее даже не то, сколько студентов смогут подготовить такой дипломный стартап, который сразу кто-то будет готов купить или проинвестировать, а то, что это задаёт новую норму организации мышления и труда у студентов.

У предпринимателей и создателей бизнеса тоже есть свой интерес: находить способных будущих сотрудников на раннем этапе, когда никого еще не нужно переучивать. Университеты сейчас сильно меняются, стараясь адаптировать свои программы под требования реального мира, поэтому много общаются с практиками и бизнесом.

Пока еще не сформулирована понятная процедура защиты стартапа как диплома, у студентов есть полная свобода действий. Они могут проявить инициативу и заявить о себе, предложить тот формат защиты, который им нравится, убедить его согласовать, опробовав свои навыки ведения переговоров.

Если это одно из 40 учебных заведений, то, скорее всего, уже существует последовательность шагов для подготовки стартапа и его защиты. В других университетах есть возможность протестировать новый формат. Подробнее об этом и о перспективах программы «Стартап как диплом» — в комментариях экспертов.

Таисья Погодаева, проректор ТюмГУ, реализует проект по внедрению индивидуальных образовательных траекторий и новых образовательных технологий в Университете

ТюмГУ с прошлого года начал предлагать своим студентам возможность защитить свои дипломы в формате стартапа. Мы даем человеку альтернативу. Сейчас это выглядит так: ты поступил в университет, получил диплом, пошел работать. У современного студента возникает ощущение, что место работы очень серьезно ущемляет – в перспективах, возможностях и так далее.

Как будто не нужно учиться несколько лет, чтобы пойти работать в неинтересное место. Наша идея заключается в том, что студент может сразу пойти работать в компанию, которая полностью его устраивает, потому что он сам же ее и создал.

Сейчас «Стартап как диплом» для университетов — это «костыль», потому что в большинстве учебных заведений не внедрена массовая практика по развитию собственных проектов в рамках образовательного процесса.

Практики в ВУЗах — это скорее костыли, потому что это не логичная часть процесса, человека все еще могут отчислить за плохую успеваемость, когда он занимается своим проектом во время учебы. Поэтому, видимо, проще давать диплом не только тем, кто умеет писать, но и тем, кто умеет что-то делать.

Бакалавриат в России по большей части – это «усеченный» на один год специалитет, в такой системе сложно реализовать защиту диплома в формате стартапа. В то же время, если мы говорим про «хороший» бакалавриат, то у студентов есть такие предметы, как «исследовательский семинар» или «управление проектами» — то время в учебном процессе, которое посвящено своему проекту.

Если заменить участникам программы предмет «исследовательский семинар», например, на «предпринимательский, технологический семинар», то получается очень понятная история: студент учится в обычное время, а в то время, когда у него этот семинар, он работает с трекером (у него есть какой-то человек, который его поддерживает, не научный руководитель).

«2+2+2» позволяет легко интегрировать стартап как диплом – на самом деле, такой формат легко интегрируется в любую систему, где есть реальная работа над проектом, где ВКР – это не просто некая письменная работа, которую все судорожно пишут последние два месяца (а еще лучше – последние две недели учебы), а действительно проект, который в результате может стать работающим бизнесом.

На протяжении истории нашей страны слово «предприниматель» имело разные оттенки, в том числе отрицательные, когда возникал образ «спекулянта». Сейчас это все-таки про другое – про человека, который видит разрыв в цепочке создания ценностей и устраняет этот разрыв.

Когда мы видим, как ребята работают, то, чем они занимаются, а самое главное – то, как они об этом рассказывают, презентуя свою историю, прожитый опыт и свое развитие, мы видим правильное содержание слова «предприниматель».

Масштабирование такой практики мне кажется отличной идеей. Это сложная, но в то же время нетривиальная задача, имеющая множество путей реализации.

Партнерство с компанией «ТехноСпарк» для нас очень ценно. Здорово, что создано пространство, где ребята могут пробовать себя в рамках предпринимательской деятельности, потому что зачастую в жизни после университета, какие бы образовательные траектории мы не выстраивали, достаточно сложно сделать максимально близкий к реальности симулятор того, чтобы в эту деятельность ребят погрузить.

Программа стажировок и сам «ТехноСпарк», как мне кажется, делает большое дело, потому что это не только про конкретных ребят, которые получили бесценный опыт. Если рефлексия этого опыта пройдет по всем правилам и будет достаточно глубокой, то это все основания для насыщенной, эффективной и продуктивной жизни. Это популяризация предпринимательской деятельности в том виде, в котором она здесь концептуально существует.

Александр Ермаков, куратор направления «Технологического предпринимательства» в ТюмГу

Пока есть явное расслоение студентов на тех, кто пришел за дипломом на «социальную передержку», и на тех, кто пришел работать — над собой, для себя, набирать компетенции, навыки и умения. Вторые явно относятся к тем, кто может защищать диплом в формате стартапа.

Когда студент начинает работать над своим проектом на ранних курсах, возникает конфликт с учебой. Чем выше курс, тем больше этот конфликт обостряется. Появляются профессиональные, сложные предметы, которые уже однозначно ориентируют на профессию.

У студента возникает дилемма: заниматься проектом или учебой. Часто бывает так, что людей, занимающихся проектами, в конце концов отчисляют, как Цукерберга из Гарварда. Собственный стартап, который можно упаковать и защитить как диплом, может стать решением: студент по-прежнему занимается своим проектом и в то же время не бросает университет.

Выпускная квалификационная работа (ВКР), как это сейчас везде прописано, представляет существующий бизнес-проект, созданный одним студентом или командой. Речь идет не просто об идее — на стадии идеи невозможно отличить адекватный проект от простого набора слов.

Когда мы хотим защитить стартап как диплом, мы хотим защитить некую «траекторию» развития проекта, чтобы выпускник продемонстрировал уровень подготовки к самостоятельной профессиональной деятельности. Во многих университетах студент на комиссии просто выступает со своим стартапом перед айтишниками, предпринимателями и представителями крупных компаний.

Казалось бы, хорошо, но на самом деле выглядит странно, потому что в программе «Стартап как диплом» самое важное — это не комиссия, которая собирается и заслушивает человека. Самое важное — это то, что студент делал в течение всего времени подготовки, к тому же такое понятие как «преддипломная практика» для него неактуально.

То есть, по факту, студент должен не только рассказать о своем стартапе, а отрефлексировать свой путь за последнее время, для этого должны быть организованы регулярные встречи с трекером. Стартап в университете — это концентрация всех рисков, какие только можно собрать, в одном месте. Он может вообще не «зародиться» — случились проблемы с командой, с проектом — все это тоже часть процесса и опыта.

Встреч должно быть несколько, и тогда защита становится «вишенкой на торте». Когда какой-то университет говорит: «У нас есть стартап как диплом, люди собрались, защитились, и все прекрасно», — у меня возникает много подозрений, что здесь под стартапом имеется в виду обычный диплом.

Для защиты стартапа нужна отдельная комиссия. Обычная комиссия — предметная, то есть ее члены будут спрашивать из предметной рамки. Если комиссия предпринимательская, спрашивают про предпринимательство. То есть мы как будто говорим о том, что каждый раз в комиссии должны быть представители как широкого предметного поля деятельности проекта, так и предприниматели.

При этом интересно сотрудничество в этом вопросе с уже существующими стартапами. Есть ощущение, что лучшие гипотезы большими компаниями уже проверены, а худшие отдаются студентам в качестве кейсов для турниров, чемпионатов, хакатонов.

В то же время у субъектов малого предпринимательства миллион разных идей, но нет ресурсов. Все руководители малых компаний говорят, что если студенты решат какую-то реальную проблему, они готовы за это платить и брать на работу.

Я думаю, что, с точки зрения деятельности, сотрудничество с малыми компаниями наиболее перспективно. Университет в такой истории выступает реальным «партнером». Это может быть не финансовая, а содержательная история взаимодействия.

Мы проверили эту гипотезу на проектных марафонах «MAKERTHON», когда брали кейсы больших компаний: студенты их либо не выбирают, либо не могут решить, либо получается «вещь в себе». Кейсы малых компаний действительно классные: студенты готовы их решать, а компании готовы брать студентов на практику.

Ольга Назайкинская, директор Центра трансформации образования (SEDeC) Московской школы управления СКОЛКОВО



Программа «Стартап как диплом» неразрывно связана с моделью образования «2+2+2» и предпринимательской деятельностью.

Важно ввести, как минимум, три условия:

место в учебном процессе для самоопределения, принятия решения по поводу себя — одна из основных компетенций предпринимателя; система проб — невозможно подготовить предпринимателя без возможности пробовать, практиковать, разрабатывать реальные, а не учебные, проекты; дисциплины должны обеспечивать движение студентов в проектной работе: они должны быть связаны между собой и с задачами проектов, а их порядок — соотноситься с логикой проектной работы.

Система проб предполагает, что студенты не только слушают профессора, но и пробуют делать что-нибудь, потом разбирают и анализируют вместе с преподавателем или тьютором результат: что получилось, что не получилось.

После этого снова придумывают, как сделать иначе, пробуют еще раз. На защиту студенты должны приходить с каким-то реальным продуктом, и так как мы говорим о предпринимательстве, он необязательно должен быть успешным.

Мы видим тренд — с большей заинтересованностью стали входить в партнерства технологические бизнесы. Те компании, что работают в инженерии, с большей готовностью стали предоставлять задачи студентам для решения. Здесь, конечно, еще многое зависит от открытости университета, насколько он готов к тому, чтобы коммуникация была дружественной и гибкой.

Я считаю, такой формат диплома — это единственный путь развития студенческого предпринимательства.

Любой формат диплома, который представляет собой не стопку откуда-то переписанного или даже проанализированного текста, но имеет за собой какой-то опыт и результат, исследования, разработку, проект, реально сделанный руками студента, является подтверждением, что перед нами профессионал.

Предпринимательский путь сложный и состоит, в основном, из ошибок и неудач, но к этому надо относиться как к богатству, а не как к катастрофе. Крайне важно не делать все одному, а собирать команду, подбирать нужные компетенции, проводить функционализацию коллектива.

Нужно научиться смотреть на свой проект с разных позиций, даже если считаете, что он идеален. Необходима способность посмотреть с разных точек зрения и предусмотреть, с какой критикой он столкнется.

Амир Рауф, аналитик корпоративной стартап-студии ADV LaunchPad, выпускник экономического факультета МГУ

Среди венчурных инвесторов есть понимание, что первые несколько проектов предпринимателя закончатся провалом, тем более проекты студента.

В последние годы это сильно меняется благодаря развитию инновационной экосистемы. В РФ важную просветительскую работу проводит ФРИИ, в мире — акселератор YCombinator. Они распространяют знания и методики создания быстрорастущих технологических компаний.

Они заинтересованы в большом количестве перспективных предпринимателей, чтобы больше инвестировать и больше зарабатывать.

В данном контексте защита диплома в формате стартапа может сделать университеты частью экосистемы, которая будет поставлять на рынок компетентных людей в современных методах создания инноваций. Сегодня слова Lean и Customer Development все еще остаются загадкой.

Как мне кажется, новый формат защиты не должен заменять образовательный процесс и научные знания, а собственный бизнес становиться альтернативой образованию. Исторически, стартапы зарождались в кампусах Стэнфорда и Калифорнийского технологического университета.

Сегодня стартап отличается от традиционного бизнеса наличием инновационной технологии или бизнес-модели. Кажется, связь с научным сообществом является основой создания стартапов. Более того, предлагаемая концепция будет лучше применяться в технических ВУЗах.

Например, в МФТИ есть свой эндаумент-фонд, а также венчурные фирмы Flashpoint и i2BF создали фонд на $10 млн для инвестиций в проекты выпускников МФТИ.

В тоже время, сегодня в российских университетах не существует связки между исследователями и «рынком» — компетенции создания и коммерциализации технологий должны иметь институциональный механизм соединения.

В крупных университетах есть свои инкубаторы, но они являются «песочницей» для проектов студентов и дают ограниченный доступ к рынку. «Стартап как диплом» может быть продолжением таких инициатив, если обеспечит связь с настоящими экспертами рынка и инвесторами.

Отдельная проблема для инициативы — ограниченные ресурсы у студентов. Lean подход Стива Бланка призывает наиболее дешевыми методами проверять гипотезы и привлечь первых клиентов за недели и месяцы без разработки продукта-«космического корабля».

Компания-гигант Mailchimp, например, и сегодня на 100% принадлежит основателям, является ярким примером бутстрепинга. Студентам, кроме минимальных денежных вложений, необходима экспертиза, которой нет внутри университетов.

Чтобы концепция имела шансы на жизнь, нужно привлечь экспертов с рынка. Я думаю, что активация корпоративных инновационных подразделений — наиболее перспективный вариант, так как кроме ожидания финансового результата (как венчурные инвесторы), они стремятся продвигать свой инновационный имидж, развивать корпоративную культуру и искать синергетические их бизнесу продукты и технологии.

Сегодня корпорации создают собственные акселерационные программы (СБЕР 500), инкубаторы для предпринимателей (5G MTS), проводят конкурсы среди разработчиков и запускают пилотные проекты со стартапами (Kaspersky Innovation Lab).

Вовлечение этих уже существующих у корпораций ресурсов даст студентам возможность тестировать их идеи в реальной экономике, а не на страницах powerpoint.

Наша концепция корпоративной стартап-студии подразумевает наибольшее погружение и передачу экспертизы предпринимателям. Мы помогаем с продуктовыми гипотезами, технической разработкой, построением продаж, а также берем на себя часть операционных вопросов.

Единственное, с чем мы не можем работать — когда предприниматели не готовы быстро меняться, отвечать вызовам постоянной неопределенности. Задачей программы «стартап как диплом» должно стать выявление таких студентов, развитие их экспертизы, которая может быть использована как в стартапе, так и в корпорации.

Это позволит повысить шансы предпринимателей на успех не с третьего раза, а с первого.

Анна Елашкина, руководитель Школы предпринимательства ТехноСпарка

Мы уже три года организуем студенческую предпринимательскую практику в реальных технологических стартапах. На учебный год студенты переезжают в Троицк (Новая Москва), снимают квартиру, занимают позиции предпринимателей в технологических компаниях стартап-студии «ТехноСпарк», получают небольшую зарплату и осуществляют свой первый бизнес-эксперимент.