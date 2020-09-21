Как цифровизировать доставку в регионах и заработать 3 миллиона рублей за полгода

Мы поговорили с фаундерами QUICQ о поиске бизнес-идеи, проверке гипотез и планах на региональную экспансию.

QUICQ — это логистический сервис для бизнеса, который берет на себя организацию курьерских доставок. Команда изначально сделала ставку на развитие в регионах и не прогадала: за полгода к сервису подключилось 50% ресторанов в Ярославле, а выручка, по данным компании, составила 3 миллиона рублей.

Команда

Дмитрий Грудин, основатель и генеральный директор QUICQ, учится на третьем курсе МГТУ им. Н.Э. Баумана, но уже успел поработать на SPLAT и запустить два собственных бизнес-проекта. Предыдущей попыткой создать что-то свое стал запуск компании по продаже запчастей для грузовых автомобилей: «‎Я увидел, что это очень консервативная сфера, можно прийти и сделать проект, который даст мне ресурсы на дальнейшее развитие»‎‎.

Проект оказался прибыльным, но предприниматель потерял к нему интерес — «‎возникла внутренняя потребность сосредоточиться на более технологичном продукте и долгосрочно развивать его». В поисках новой бизнес-идеи и потенциальных партнеров Дмитрий поступил на образовательную программу MOOVE, организованную МТС и бизнес-школой «Сколково». Там произошла встреча с будущими кофаундерами — Михаилом Алексашиным и Юлианом Воронецким.

Михаил, студент Финансового университета, тоже успел получить предпринимательский опыт до прихода на программу. Его первый проект, платформа копитрейдинга в криптовалютах Trade Mirror, позволял подключенным пользователям автоматически повторять сделки профессиональных трейдеров.

Платформа работает до сих пор, она полностью перешла под управление бывшего бизнес-партнера Михаила. О поступлении на программу предприниматель говорит так: «‎Я хотел сделать продукт, связанный с реальным сектором, и развивать его вдолгую. Раньше у меня не было бизнес-образования, только практика»‎‎.

Третий кофаундер, Юлиан, окончил магистратуру МГТУ им. Н.Э.Баумана и до запуска QUICQ работал в ИТ по найму: «На программу пошел, потому что хотелось попробовать что-то новое, новый вызов. Быстро влился и начал делать проект».



Команда QUICQ: Юлиан Воронцов, Михаил Алексашин и Дмитрий Грудин (слева направо)





Тестирование гипотез

В поисках перспективной ниши основатели тестировали десятки гипотез: «‎Мы предполагали, что востребованным будет сервис, который сведет покупателей и продавцов фермерской продукции. Все как по учебнику — поехали в поля, опрашивали потребителей, общались с предпринимателями. В итоге мы поняли, что проблема не в отсутствии точек контакта, а именно в доставке. И это был наш ключевой инсайт»‎‎, — рассказывает Дмитрий.

В Ярославле, родном городе Дмитрия, большинство заведений сосредоточено в центре. Чтобы работать с клиентами из отдаленных районов, рестораторам приходилось вкладывать средства в развитие собственных курьерских служб, поскольку агрегаторы ограничивали радиус доставки.

Предприниматели предложили ресторанам решение проблемы — взяли на себя роль внешнего курьерского отдела и брали фиксированную плату за каждый заказ. Клиент получал доступ к личному кабинету на сайте QUICQ, где оставлял заявки на доставку. С момента оформления до передачи заказа курьеру, по данным компании, уходило не более 15 минут.

В первые месяцы команда из трех человек подключила к сервису 40 ресторанов, 100 курьеров и начала обрабатывать от 200 заказов в день.

Сегодня стоимость доставки считает алгоритм, разработанный в QUICQ. По словам фаундеров, сервис помогает клиентам экономить до 40% расходов по сравнению с развитием собственной курьерской службы.

«‎Мы держимся в формате лоукостера, хотя наша ценность выходит за пределы экономии средств. Стоимость доставки начинается от 90 рублей и доходит до 250, если заказ нужно везти на окраину города»‎‎, — рассказывает Дмитрий.

По его словам, курьер в среднем зарабатывает от 1,5 до 3 тысяч рублей в день, доход зависит от сложности и количества заказов. В настоящий момент предприниматели вводят эксперимент по системе рангов, которая будет открывать доступ к более выгодным заказам для курьеров с наилучшими показателями.

Запуск фаундеры реализовали на собственные средства, полученные с предыдущих бизнес-проектов. Общий объем вложений составил «несколько сотен» тысяч рублей.

Фокус на софте

Изначально команда использовала приложение B2Field для управления заказами, но спустя несколько месяцев полностью перешла на собственный софт.

По словам Дмитрия, разработка ИТ-платформы стала приоритетом QUICQ.

«‎Мы сознательно ограничивали себя в масштабах, не брали очень крупных клиентов, потому что были сфокусированы на доработке технической части продукта. ‎Нам важно создать собственный инструментарий, с которым мы будем воплощать все механики — от геймификации для курьеров до управления скрытыми бизнес-процессами».

В процессе разработки команда автоматизировала подключение и верификацию курьеров, а также расчет времени на доставку. Внедренные изменения позволили сократить количество обращений в поддержку в два раза.

Одним из своих конкурентных преимуществ QUICQ считают удобный процесс оплаты: «‎Обычно, если заказ не оплачен онлайн, курьер везет с собой терминал. Если отправителей несколько, он везет несколько терминалов. Для бизнеса это неудобно, поэтому мы встроили прием платежей в смартфон курьера»‎‎.

На стороне бизнеса взаимодействие с сервисом происходит через личный кабинет. Создание заявки на доставку, говорят фаундеры, занимает несколько секунд.



Интерфейс QUICQ

Первые инвестиции

В августе 2020 года команда QUICQ привлекла первые ангельские инвестиции. По данным ЕГРЮЛ, Дмитрий Грудин сохранил за собой долю в 30,8%, Михаил Алексашин и Юлиан Воронецкий — 23,1% и 16,1% соответственно.

«‎Я решил зайти в сделку, потому что мне понравилась команда. Мы видели ее формирование с нуля и то, насколько быстро она эволюционировала». Александр Кан, один из инвесторов QUICQ



Полученные средства команда планирует направить на региональную экспансию. Осенью 2020 года предприниматели реализуют тестовые запуски QUICQ в Казани, Новосибирске, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

По словам основателей, в новых локациях команда не будет ограничиваться ресторанами и рассмотрит работу с клиентами из разных сегментов. В планах стартапа выйти на рынок 22 двух российских городов до 2024 года.

«Для меня лично результат ребят — это большой урок. На старте программы мне казалось, что у них наименьшие шансы реализовать проект на протяжении шести месяцев. Задача выглядела неподъемной. Но они блестяще подтвердили то, что мы часто повторяем студентам на программе: трекшн, воля, способность планомерно достигать результат и качественная команда определяет успех проекта даже больше, чем изначальная идея. Плюс у них хорошо сработало предпринимательское чутье — проект был запущен прямо накануне карантина». Булат Нуреев, директор департамента программ для молодых профессионалов бизнес-школы «Сколково»



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