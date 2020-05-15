Как учиться дистанционно без нервов: 7 лайфхаков от студентов

И поскольку у нас есть такой опыт, мы поделимся лайфхаками, как сделать дистанционное обучение удобнее и эффективнее.

Мы — студенты из Санкт-Петербурга — запустили платформу Tensy , которая решает проблемы, связанные с переходом на новый формат обучения. Система позволяет учиться самостоятельно и получать помощь в моменте. А еще мы верим , что за онлайн-образованием — будущее.

В марте 2020 года все школьники в стране перешли на дистанционное обучение. Увы, система образования оказалась не готова к изменениям, и в большинстве случаев новый формат свелся к бесконечному решению и проверке тонны домашней работы.

В чём мы видим основную проблему образования сейчас

Строго говоря, родителям приходится постоянно помогать своим детям с учебой. Школьники каждый день приносят домой тонну домашки и не могут решить её сами. Родителям приходится заново вникать в школьную программу и решать задания за своих детей, хотя они уже давно забыли все темы или вовсе не решали домашку, когда сами учились в школе :)

Сейчас же, во время пандемии и кризиса, ситуация ещё больше усугубилась: домашки стало намного больше, а объяснений, как её сделать, стало в разы меньше.

Вот как решить эту проблему:

Выдохните

Главное — не создавать проблему там, где её нет. Важно не сколько вы работаете, а как эффективно вы это делаете. Поэтому не забывайте отдыхать.

Разделитесь на группы

Мы почему-то привыкли недооценивать совместную деятельность, но на самом деле именно в ней кроется успех! Если вашему классу задали много домашки, разделитесь на группы и распределите между собой отдельные задания. Кстати, у вас уже есть канал класса в Discord?

Спрашивайте одноклассников

Не бойтесь показаться глупыми. Если что-то не понимаете, смело обращайтесь за помощью к «соседу по парте». Таким образом вы подчеркнете его значимость, и ему будет приятно вам помочь.

Уровень взаимодействия учеников и учителя сильно упал, и теперь основной критерий уроков — это качество подачи материала. Поэтому, пока учитель объясняет, включайте более качественные записанные лекции и изучайте тему по ним. Сайтов с лекциями огромное количество, и большинство из них бесплатные.

Пользуйтесь ГДЗ. И это не шутка!

Особенно на заданиях, которые вы уже знаете, как решать. В этом нет ничего плохого, ведь вы экономите время, которое можете потратить, например, на более эффективное изучение тех же самых тем.

Пользуйтесь сервисами вопросов-ответов

Сейчас есть несколько сервисов, где каждый школьник может получить ответ на любой вопрос по учебе, например, znanija.com, otvet.mail.ru. Это почти как ГДЗ, но иногда придется подождать, пока кто-нибудь ответит. Зато теперь можно задать абсолютно любой вопрос!

Пользуйтесь онлайн-платформами

Например, мы совсем недавно запустили платформу, которая позволяет школьникам на дистанционном обучении в любое время суток задать вопрос по любому предмету и в эту же минуту получить бесплатный индивидуальный урок с живым наставником.

Честно говоря, мы с командой Tensy (нас 5 человек) сами еще учимся в вузе. И благодаря тому, что мы пользуемся перечисленными выше советами, нам удалось заметить проблему и запустить этот проект. Мы уже добились определённых успехов и количество пользователей постоянно растёт. Поэтому в качестве бонуса хотим посоветовать вам видеть не только проблемы, но и обращать внимание на новые возможности. Ведь любой кризис даёт начало свежим прорывным идеям, одной из которых может стать ваша!

Фото на обложке: Shutterstock / Aleksandr Khmeliov