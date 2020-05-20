«Авито Работа»: кризис и самоизоляция не повлияли на зарплаты студентов
Несмотря на непростую ситуацию с наймом сотрудников в период самоизоляции, работодатели готовы принимать студентов на работу, выяснили аналитики «Авито Работы». Средняя зарплата в вакансиях для студентов повысилась на 7% по сравнению с прошлым годом. Но это всё равно ниже требований соискателей — студенты хотят получать в среднем от 33,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Авито Работы».
По данным исследования в среднем выше всего зарплата в Москве (52 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (48 тысяч рублей) и Казани (45 тысяч рублей). Самые низкие зарплаты оказались в Омске, Ульяновске и Самаре — там платят меньше 22 тысяч рублей.
Если у студентов и соискателей мало опыта работы, проще всего устроиться в сферу продаж. На втором месте по количеству открытых вакансий находятся производственная сфера, сельское хозяйство и добыча сырья, на третьем месте — строительство.
Фото на обложке: Unsplash
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