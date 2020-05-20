Несмотря на непростую ситуацию с наймом сотрудников в период самоизоляции, работодатели готовы принимать студентов на работу, выяснили аналитики «Авито Работы». Средняя зарплата в вакансиях для студентов повысилась на 7% по сравнению с прошлым годом. Но это всё равно ниже требований соискателей — студенты хотят получать в среднем от 33,7 тысяч рублей, сообщает пресс-служба «Авито Работы».

«Авито Работа»: кризис и самоизоляция не повлияли на зарплаты студентов