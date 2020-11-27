Будьте проактивны: чему учат будущих аналитиков на стажировке в агентстве «Риалвеб»

В компании «Риалвеб» проанализировали ситуацию на рынке вакансий и решили создать свою летнюю школу аналитики, где в формате стажировки ребята выполняют реальные кейсы и получают возможность трудоустроиться по окончании. О том, как проходит стажировка, рассказала Яна Саулова, руководитель отдела аналитики «Риалвеб».

Если посмотреть на рынок вакансий по направлению дата-аналитики и на специализации вузов по техническим направлениям, становится очевидно, что выпускникам нужна поддержка компаний. После выпуска из технических вузов недавних студентов отделяет целая пропасть от трудоустройства.

Как отбираются кандидаты

Чтобы попасть на стажировку, надо пройти тестовое задание и выполнить девять предложенных задач. Например, в одной из них мы просили кандидата описать, как он проведёт кластеризацию, с помощью каких инструментов и методов. В другой мы предоставили кандидатам выгрузку с данными RFM-анализа и попросили выбрать наиболее перспективный сегмент — хотели посмотреть, как потенциальные стажёры справятся с аргументацией выбора.

Кроме того, были задания, где кандидаты должны были приложить свои наработки в части написания кода. Ребята делились своими мыслями: как правильно, по их мнению, генерировать идеи, и должен ли вообще аналитик быть проактивным, или же лучше работать с задачами, которые дают проджект-менеджеры.

Для успешного прохождения отбора надо показать высокий уровень владения техническими навыками. Мы в агентстве также проверяли, насколько у кандидатов развито аналитическое мышление. В результате только 15 из 77 кандидатов были зачислены в школу.

Из чего состоит стажировка

Отобранных кандидатов распределяют на две группы, которые пройдут оплачиваемую и неоплачиваемую стажировку соответственно. Потом мы проводим два вводных общих собрания, где рассказываем, как рекомендуем работать с данными, как и где искать инсайты, про клиентские задачи, устройство агентского бизнеса. Мы делимся опытом развития аналитиков в рамках одной специализации, на примерах объясняем, какую роль играют веб-аналитики при решении задач наших клиентов.

В этом году для двух потоков мы подготовили 75 заданий. Каждый мог взять в работу неограниченное количество разных задач по сложности и по направлениям:

юзабилити-блок,

отработка SQL-запросов,

работа с API систем,

проведение различных анализов данных (анализ ЦА, RFM-анализ, ABC XYZ анализ, анализ поведенческих паттернов),

парсинг данных,

ML (кластеризация и сегментация).

Нагрузку ребята регулируют сами и сообщают руководителям о выполнении задач через трекинг времени на рабочих столах. У каждого стажёра по конкретным блокам есть наставники, которые проверяют задания, дают обратную связь и рекомендации по улучшению результата.

Во время стажировки ребята учатся самостоятельно выгружать и агрегировать данные, генерировать гипотезы для дальнейших исследований. Они прокачивают навыки работы с базами данных и с API рекламных кабинетов, аналитических систем. Студенты прорабатывают умение искать инсайты, формировать гипотезы от поставленных задач и визуализировать полученные результаты.

Какими качествами должен обладать успешный стажёр

Мы в первую очередь обращали внимание на проактивность, инициативность, включенность и заинтересованность в решении задач, а также сроки и качество выполненных работ. Интерес специалиста к своей работе заметен сразу. Поэтому оффер получили те ребята, кто был проактивен, заинтересован, умел грамотно на практике применить уже имеющиеся знания и стремился к получению новых знаний, навыков для последующей отработки на задачах стажировки.

Результаты школы

По итогам стажировки ребята:

получают расширенное представление о веб-аналитике, на конкретных примерах изучив, как компании работают с данными;

приобретают опыт работы с реальными клиентскими задачами;

имеют представление о внутрикорпоративной среде агентства;

получают обратную связь и рекомендации опытных специалистов;

подкрепляют свои знания сертификатом школы «Риалвеб», который в последующем может быть полезен при трудоустройстве в другие компании.

По итогам стажировки три человека получили предложение о работе в аналитическом отделе агентства: мы сделали два оффера на должность младшего веб-аналитика и один оффер на позицию веб-аналитика.

Советы для студентов, которые хотят стать аналитиками

Развивайте в себе проактивность — не бойтесь генерировать идеи, предлагать что-то протестировать, изменить или улучшить. Аргументация своей позиции через призму числовых значений — очень важное качество аналитика. Уметь распознать за цифрами смысл и, наоборот, показать клиенту смысл на цифрах — это то, к чему должен стремиться аналитик, работающий с большими массивами данных. При работе с данными большую часть времени уделяйте поиску инсайтов. Воспитывайте в себе навык смотреть на одни и те же данные под разным углом. Перед тем, как приступить к объёмной задаче, всегда составляйте себе план. Он поможет структурировать работу с данными, разбить её на этапы, прописать предполагаемый результат на каждом из них. Составляйте план персонального развития на каждые 6 месяцев — это круто стимулирует к получению новых знаний, что служит неплохим личным мотиватором.

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