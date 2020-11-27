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Будьте проактивны: чему учат будущих аналитиков на стажировке в агентстве «Риалвеб»

YOUNG
Яна Саулова
Яна Саулова

Руководитель отдела аналитики «Риалвеб»

Мария Передок

Если посмотреть на рынок вакансий по направлению дата-аналитики и на специализации вузов по техническим направлениям, становится очевидно, что выпускникам нужна поддержка компаний. После выпуска из технических вузов недавних студентов отделяет целая пропасть от трудоустройства. 

В компании «Риалвеб» проанализировали ситуацию на рынке вакансий и решили создать свою летнюю школу аналитики, где в формате стажировки ребята выполняют реальные кейсы и получают возможность трудоустроиться по окончании. О том, как проходит стажировка, рассказала Яна Саулова, руководитель отдела аналитики «Риалвеб».

Будьте проактивны: чему учат будущих аналитиков на стажировке в агентстве «Риалвеб»

Как отбираются кандидаты

Чтобы попасть на стажировку, надо пройти тестовое задание и выполнить девять предложенных задач. Например, в одной из них мы просили кандидата описать, как он проведёт кластеризацию, с помощью каких инструментов и методов. В другой мы предоставили кандидатам выгрузку с данными RFM-анализа и попросили выбрать наиболее перспективный сегмент — хотели посмотреть, как потенциальные стажёры справятся с аргументацией выбора. 

Кроме того, были задания, где кандидаты должны были приложить свои наработки в части написания кода. Ребята делились своими мыслями: как правильно, по их мнению, генерировать идеи, и должен ли вообще аналитик быть проактивным, или же лучше работать с задачами, которые дают проджект-менеджеры. 

Для успешного прохождения отбора надо показать высокий уровень владения техническими навыками. Мы в агентстве также проверяли, насколько у кандидатов развито аналитическое мышление. В результате только 15 из 77 кандидатов были зачислены в школу. 


Из чего состоит стажировка

Отобранных кандидатов распределяют на две группы, которые пройдут оплачиваемую и неоплачиваемую стажировку соответственно. Потом мы проводим два вводных общих собрания, где рассказываем, как рекомендуем работать с данными, как и где искать инсайты, про клиентские задачи, устройство агентского бизнеса. Мы делимся опытом развития аналитиков в рамках одной специализации, на примерах объясняем, какую роль играют веб-аналитики при решении задач наших клиентов. 

В этом году для двух потоков мы подготовили 75 заданий. Каждый мог взять в работу неограниченное количество разных задач по сложности и по направлениям:

  • юзабилити-блок,  
  • отработка SQL-запросов, 
  • работа с API систем, 
  • проведение различных анализов данных (анализ ЦА, RFM-анализ, ABC XYZ анализ, анализ поведенческих паттернов), 
  • парсинг данных, 
  • ML (кластеризация и сегментация).

Нагрузку ребята регулируют сами и сообщают руководителям о выполнении задач через трекинг времени на рабочих столах. У каждого стажёра по конкретным блокам есть наставники, которые проверяют задания, дают обратную связь и рекомендации по улучшению результата.

Во время стажировки ребята учатся самостоятельно выгружать и агрегировать данные, генерировать гипотезы для дальнейших исследований. Они прокачивают навыки работы с базами данных и с API рекламных кабинетов, аналитических систем. Студенты прорабатывают умение искать инсайты, формировать гипотезы от поставленных задач и визуализировать полученные результаты. 


Какими качествами должен обладать успешный стажёр

Мы в первую очередь обращали внимание на проактивность, инициативность, включенность и заинтересованность в решении задач, а также сроки и качество выполненных работ. Интерес специалиста к своей работе заметен сразу. Поэтому оффер получили те ребята, кто был проактивен, заинтересован, умел грамотно на практике применить уже имеющиеся знания и стремился к получению новых знаний, навыков для последующей отработки на задачах стажировки.


Результаты школы 

По итогам стажировки ребята:

  • получают расширенное представление о веб-аналитике, на конкретных примерах изучив, как компании работают с данными;
  • приобретают опыт работы с реальными клиентскими задачами;
  • имеют представление о внутрикорпоративной среде агентства;
  • получают обратную связь и рекомендации опытных специалистов;
  • подкрепляют свои знания сертификатом школы «Риалвеб», который в последующем может быть полезен при трудоустройстве в другие компании.

По итогам стажировки три человека получили предложение о работе в аналитическом отделе агентства: мы сделали два оффера на должность младшего веб-аналитика и один оффер на позицию веб-аналитика.


Советы для студентов, которые хотят стать аналитиками

  1. Развивайте в себе проактивность — не бойтесь генерировать идеи, предлагать что-то протестировать, изменить или улучшить.
  2. Аргументация своей позиции через призму числовых значений — очень важное качество аналитика. Уметь распознать за цифрами смысл и, наоборот, показать клиенту смысл на цифрах — это то, к чему должен стремиться аналитик, работающий с большими массивами данных.
  3. При работе с данными большую часть времени уделяйте поиску инсайтов. Воспитывайте в себе навык смотреть на одни и те же данные под разным углом.
  4. Перед тем, как приступить к объёмной задаче, всегда составляйте себе план. Он поможет структурировать работу с данными, разбить её на этапы, прописать предполагаемый результат на каждом из них.
  5. Составляйте план персонального развития на каждые 6 месяцев — это круто стимулирует к получению новых знаний, что служит неплохим личным мотиватором.

Фото на обложке: Unsplash

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