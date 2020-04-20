Начался приём заявок на чемпионат по программированию RuCode

C 20 апреля открыт приём заявок на финал международного фестиваля по спортивному программированию и искусственному интеллекту RuCode. Участвовать могут и опытные, и начинающие разработчики.

26 апреля пройдёт финал онлайн-чемпионата по программированию и искусственному интеллекту. Участников разделят на две группы — в A/B будут опытные разработчики, а в C/D — начинающие специалисты. Для зарубежных конкурсантов доступны задания на английском языке.

Онлайн-чемпионат — финальный этап RuCode Festival — программы интенсивной подготовки программистов. Программа состоит из трёх ступеней: бесплатного онлайн-курса «Быстрый старт в спортивное программирование», интерактивных интенсивов по искусственному интеллекту и спортивному программированию и онлайн-чемпионата. Трансляцию соревнований можно увидеть на YouTube.