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Начался приём заявок на чемпионат по программированию RuCode

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

C 20 апреля открыт приём заявок на финал международного фестиваля по спортивному программированию и искусственному интеллекту RuCode. Участвовать могут и опытные, и начинающие разработчики.

Начался приём заявок на чемпионат по программированию RuCode

26 апреля пройдёт финал онлайн-чемпионата по программированию и искусственному интеллекту. Участников разделят на две группы — в A/B будут опытные разработчики, а в C/D — начинающие специалисты. Для зарубежных конкурсантов доступны задания на английском языке. 

Онлайн-чемпионат — финальный этап RuCode Festival — программы интенсивной подготовки программистов. Программа состоит из трёх ступеней: бесплатного онлайн-курса «Быстрый старт в спортивное программирование», интерактивных интенсивов по искусственному интеллекту и спортивному программированию и онлайн-чемпионата. Трансляцию соревнований можно увидеть на YouTube

Фото на обложке: Shutterstock / PR Image Factory

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