Образовательная платформа «Сферум» запустила оплачиваемую IT-стажировку для студентов

Образовательная платформа «Сферум» (ее разработчик — «Цифровое образование» — совместное предприятие VK и «Ростелекома») запустила летнюю оплачиваемую стажировку для студентов 1–4 курсов вузов. Занятия будут проходить с 4 по 22 июля 2022 года в офисе VK в Москве.

Участники программы смогут попробовать себя в роли фронтенд- и бэкенд-разработчика, менеджера продукта, руководителя спецпроектов, комьюнити-менеджера, дизайнера, менеджера по подбору сотрудников, менеджера по обучению, руководителя проектов и технического писателя.

Также студентам будут проводить тренинги по личной эффективности, лекции от ведущих IT-специалистов и мастер-классы.

Заявку на участие в программе вместе с выполненным конкурсным заданием необходимо подать на сайте проекта до 6 июня. По итогам отбора, результаты которого будут объявлены до 14 июня, будут определены 12 победителей.

Занятия будут проходить с 4 по 22 июля 2022 года в офисе VK в Москве.

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