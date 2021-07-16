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«Ситимобил» запускает оплачиваемую стажировку для IT-специалистов

YOUNG
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Агрегатор такси «Ситимобил» 16 июля запустил стажировку с дальнейшим трудоустройством по пяти направлениям: Backend Development, Frontend Development, Android Development, QA (full-stack) и аналитика. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Ситимобил» запускает оплачиваемую стажировку для IT-специалистов

Компания ждет студентов  3-4 курса бакалавриата или 1–2 курса магистратуры с минимальным профильным опытом. 

На стажировке студенты смогут поучаствовать в тестировании пассажирского приложения, написании тест-кейсов, а также разработке автотестов на Kotlin и Swift и других задачах. 

Стажировка оплачивается и рассчитана на три месяца — с августа по начало ноября. Стажер сможет выбрать для себя удобный формат загрузки — 20, 30 или 40 часов в неделю. Так, при загрузке 40 часов в неделю стажер получит 45 тысяч руб.

Проходить стажировку студенты смогут в гибридном формате: 1–2 дня в неделю из московского офиса. Перед этим нужно будет сдать ПЦР-тест в выездной лаборатории компании. Остаток рабочей недели можно работать из дома. Каждый невакцинированный сотрудник компании сдает тест раз в три дня.  

Фото: «Ситимобил»

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