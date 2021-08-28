ЦБ разрешил родителям следить за финансовыми операциями своих детей-подростков

Центральный банк России опубликовал письмо с предложением для банков разрешить родителям подростков получать информацию о финансовых операциях своих детей. Документ подготовлен по рекомендациям министерства просвещения.

В опубликованном письме ЦБ предлагает российским банкам изменить свою позицию в работе с несовершеннолетними клиентами, сообщает издание «Коммерсант».

Во-первых, регулятор хочет, чтобы банки открывали счета для подростков 14-18 лет только с письменным разрешением их законных представителей.

Во-вторых, эти законные представители должны получать по запросу данные об открытых считах и финансовых операциях их несовершеннолетних детей, несмотря на то что такие данные относятся к банковской тайне.

Уточняется, что в России живет 30 млн несовершеннолетних граждан, примерно у 10% из них есть банковские карты, и это число будет только расти.

По мнению экспертов, рекомендации ЦБ необходимы: часто финансовой неопытностью подростков могут пользоваться недобросовестные сотрудники банков или мошенники, поэтому родители должны знать, какие счета открыты у их детей, и что на этих счетах происходит.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Natnan Srisuwan/Shutterstock