ЦБ разрешил родителям следить за финансовыми операциями своих детей-подростков

Центральный банк России опубликовал письмо с предложением для банков разрешить родителям подростков получать информацию о финансовых операциях своих детей. Документ подготовлен по рекомендациям министерства просвещения.
В опубликованном письме ЦБ предлагает российским банкам изменить свою позицию в работе с несовершеннолетними клиентами, сообщает издание «Коммерсант».
Во-первых, регулятор хочет, чтобы банки открывали счета для подростков 14-18 лет только с письменным разрешением их законных представителей.
Во-вторых, эти законные представители должны получать по запросу данные об открытых считах и финансовых операциях их несовершеннолетних детей, несмотря на то что такие данные относятся к банковской тайне.
Уточняется, что в России живет 30 млн несовершеннолетних граждан, примерно у 10% из них есть банковские карты, и это число будет только расти.
По мнению экспертов, рекомендации ЦБ необходимы: часто финансовой неопытностью подростков могут пользоваться недобросовестные сотрудники банков или мошенники, поэтому родители должны знать, какие счета открыты у их детей, и что на этих счетах происходит.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Natnan Srisuwan/Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Власти Китая запретят некоторым своим компаниям выходить на IPO в США
- 2 Защита репутации в сети: как наказать обидчиков за клевету
- 3 Сотрудники Apple собрали более 500 историй о дискриминации и домогательствах на работе
- 4 В Spotify заявили, что новые правила App Store не решают основные проблемы площадки
- 5 Верховный суд Китая осудил компании, работающие по принципу «996»