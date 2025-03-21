Число молодых предпринимателей в России достигло 2,7 млн

Число молодых бизнесменов в России достигло 2,7 млн человек — это 6% от общего количества предпринимателей в стране и рекорд с 2019 года, сообщили Русбейс в пресс-службе Минэкономразвития.

География бизнеса. Наиболее активно молодые предприниматели развивают свою деятельность в Северо-Кавказском федеральном округе. Лидерами по числу индивидуальных предпринимателей (ИП) до 25 лет стали Чечня (15,12%), Ингушетия (14,17%) и Дагестан (11,65%). Предпринимателей младше 18 лет больше всего в Чечне (0,76%), Марий Эл (0,67%) и Оренбургской области (0,59%).

За пять лет число ИП в этой возрастной категории увеличилось на 228% и превысило 12 тыс. человек, рассказал министр экономического развития Максим Решетников. Также он добавил, что количество молодых предпринимателей до 25 лет выросло на 77% и достигло 264 тыс. Еще около 2,4 млн составляют самозанятые.

Сферы деятельности и поддержка. Замглавы Минэка Татьяна Илюшникова заявила, что молодые предприниматели активно развивают бизнес в онлайн-торговле, рекламе, ресторанном деле, логистике и хранении товаров. Для них предусмотрены спецпрограммы государственной поддержки. Фонд содействия инновациям предоставляет гранты до 1 млн рублей по программе «Студенческий стартап» и до 4 млн рублей по программе «Старт».

В сфере креативных индустрий финансирование выделяется через президентский Фонд креативных индустрий. Также 8 млн рублей могут получить молодые фермеры по программе «Агростартап» от Минсельхоза, а по программе «Агротуризм» предусмотрены гранты до 10 млн рублей. Кроме того, в 88 регионах функционируют центры «Мой бизнес», где молодые предприниматели могут получить поддержку.

В середине марта в Корпорации МСП объявили, что малый и средний бизнес получит не менее 18 млрд рублей льготного лизингового финансирования до 2030 года в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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