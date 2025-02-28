Фестиваль Silver Mercury перезапускает премию Young Mercury XXVI
Фестиваль Silver Mercury объявил о перезапуске премии Young Mercury XXVI. В этом году она трансформируется в геймифицированный турнир, принять участие в котором смогут не только студенты, но и молодые креаторы до 30 лет. Сбор заявок на первый этап продлится с 26 февраля по 4 апреля, а сама премия завершится 30 апреля.
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В этом году Young Mercury меняет свое позиционирование. Теперь в турнире смогут участвовать не только студенты в возрасте от 18 до 24 лет, но и молодые специалисты от 25 до 30 лет. Работы этих категорий будут оцениваться независимо друг от друга, чтобы обеспечить справедливое судейство.
Новый формат премии включает два этапа: решение брифа и «гонку» за дополнительные баллы. Участников ждут вебинары, квизы и творческие задачи, а также возможность наладить связи с профессионалами индустрии. Организаторы отмечают, что второй этап будет особенно полезен креаторам в возрасте 24-30 лет, которым не хватает возможностей для нетворкинга.
Работы участников будут оценивать представители компаний-брифодателей и эксперты индустрии, в том числе члены жюри основных премий Silver Mercury. Организаторы обещают прозрачную систему голосования: все участники получат подробные комментарии от жюри, независимо от того, попали ли они в шорт-лист.
Компании-брифодатели подготовили ценные призы: стажировки, трудоустройство, выкуп идей, личные сессии с экспертами, а также мерч и продукцию брендов. Среди партнеров уже заявлены СИБУР, «ГПМ Реклама», Магнит, Авито, ГК Самолет и Телеканал «Пятница!».
Формат премии позволяет участвовать в турнире дистанционно. К образовательным партнерам Young Mercury присоединились не только столичные вузы (ВШЭ, РАНХиГС, Финансовый университет, ГУУ, РУДН), но и региональные учебные заведения, включая ННГУ и СПбГУПТД.
Награждение победителей состоится на основной церемонии Silver Mercury XXVI, которая пройдет с 3 по 6 июня.
Заявку можно подать на сайте.
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