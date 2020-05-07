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Студенты из Санкт-Петербурга создали лучшее приложение для «умного» предприятия

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Томский политехнический университет провёл всероссийский финал олимпиады Кружкового движения НТИ по направлению «Умный город», на котором студенты из разных городов разрабатывали мобильные или веб-приложения для модернизации производственной среды. Лучшей стала команда из Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба университета. 

Студенты из Санкт-Петербурга создали лучшее приложение для «умного» предприятия

В конкурсе участвовали команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Томска, Новосибирска и Владивостока. Участники получили список заданий на выбор — сделать приложение для контроля состояния оборудования на производстве, автоматизации работы склада, интерактивные карты для отслеживания производственных объектов или бота для выполнения рутинных задач сотрудников компании. 

Промежуточные и итоговые результаты студенты размещали на специально выделенном сервере. Организаторы олимпиады могли в любое время проверить задание. 

Победителями стали ребята из Балтийского государственного технического университета «Военмех» и Университета ИТМО из Санкт-Петербурга. Они разработали приложение для централизации информации на предприятии и автоматизации принятия решений. Приложение предупреждает сотрудников о скорой поломке подконтрольного оборудования и его потенциальном выходе из строя, помогает диагностировать причины неполадок.

Победители олимпиады получат льготы при поступлении в магистратуру. Им предложат пройти стажировки у разработчиков профиля. 

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 Фото на обложке: Shutterstock / science photo

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