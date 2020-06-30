Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

Студенты оценили качество онлайн-образования — исследование

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Мария Передок

Проект YounGo и движение «Студенты Москвы» провели совместное исследование и выяснили, как студенты относятся к дистанционному образованию. Респонденты оценили подобный формат на среднем уровне и хотят в дальнейшем обучаться онлайн только по некоторым дисциплинам. К тому же, по мнению опрошенных, российские вузы значительно проигрывают зарубежным в онлайн-программах, рассказали в пресс-службе компании. 

Студенты оценили качество онлайн-образования — исследование

Основная проблема в онлайн-обучении — плохая коммуникация между студентами и преподавателями — так считают 55% респондентов. 44% ответили, что их учебная нагрузка увеличилась, 43% не хватает живого общения с одногруппниками, 39% отметили, что их эффективность на дистанционном обучении значительно снизилась, а 38% жалуется, что преподаватели плохо владеют современными технологиями. 

В целом респонденты оценили онлайн-обучение и возможность сдать экзамен дистанционно на среднем уровне. 57% опрошенных хотело бы продолжать учёбу в удалённом режиме. Большинство студентов (59%) не готово полностью переходить в интернет. По их мнению, это ухудшит социальные и коммуникативные навыки. 

Исследование показало, что обучающиеся (63%) готовы чаще выбирать онлайн-программы крупных зарубежных вузов, нежели очное обучение в российском вузе. Для респондентов важно, чтобы выбранный ими вуз расширял кругозор и давал дополнительное время на выбор будущей профессии.

В целом поколение Z не стремится проводить всё свободное и учебное время онлайн. 71% опрошенных тратит личное время на общение и встречи с друзьям, 52% на подработку, 42% на спорт, 41% на кино и другие развлечения.

Всего в исследовании принимали участие 850 студентов из 39 вузов Москвы, преимущественно бакалавры первого и второго курсов.

Фото на обложке: Shutterstock / Dragon Images

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2020

Энергопрорыв

30 июня 2020

EESTech Challenge Local Round Online

01 июля 2020

Rukami

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма