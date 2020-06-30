Студенты оценили качество онлайн-образования — исследование

Проект YounGo и движение «Студенты Москвы» провели совместное исследование и выяснили, как студенты относятся к дистанционному образованию. Респонденты оценили подобный формат на среднем уровне и хотят в дальнейшем обучаться онлайн только по некоторым дисциплинам. К тому же, по мнению опрошенных, российские вузы значительно проигрывают зарубежным в онлайн-программах, рассказали в пресс-службе компании.

Основная проблема в онлайн-обучении — плохая коммуникация между студентами и преподавателями — так считают 55% респондентов. 44% ответили, что их учебная нагрузка увеличилась, 43% не хватает живого общения с одногруппниками, 39% отметили, что их эффективность на дистанционном обучении значительно снизилась, а 38% жалуется, что преподаватели плохо владеют современными технологиями.

В целом респонденты оценили онлайн-обучение и возможность сдать экзамен дистанционно на среднем уровне. 57% опрошенных хотело бы продолжать учёбу в удалённом режиме. Большинство студентов (59%) не готово полностью переходить в интернет. По их мнению, это ухудшит социальные и коммуникативные навыки.

Исследование показало, что обучающиеся (63%) готовы чаще выбирать онлайн-программы крупных зарубежных вузов, нежели очное обучение в российском вузе. Для респондентов важно, чтобы выбранный ими вуз расширял кругозор и давал дополнительное время на выбор будущей профессии.

В целом поколение Z не стремится проводить всё свободное и учебное время онлайн. 71% опрошенных тратит личное время на общение и встречи с друзьям, 52% на подработку, 42% на спорт, 41% на кино и другие развлечения.

Всего в исследовании принимали участие 850 студентов из 39 вузов Москвы, преимущественно бакалавры первого и второго курсов.