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Названы города, где студентам невыгоднее всего снимать квартиру

YOUNG
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Выгоднее всего студентам снимать квартиру в Тольятти, Барнауле и Воронеже, а невыгоднее — в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Об этом говорится в исследовании «Авито» (есть у Rusbase).

Названы города, где студентам невыгоднее всего снимать квартиру

Аналитики «Авито» стравнили стоимость аренды однокомнатных квартир в 23 крупнейших городах России с средней зарплатой студентов в декабре 2019 года. В большинстве изученных городов на аренду жилья у студентов уходит половина зарплаты или больше.

  • Самая высокая зарплата у студентов в Москве — почти 45 тысяч рулей в месяц. Однако столица все равно стала самым невыгодным городом для жизни. Если у студентов нет дополнительных источников дохода, на аренду жилья им приходится отдавать 78% от зарплаты.
  • На втором месте и по уровню зарплат, и по невыгодности аренды для студентов оказался Санкт-Петербург. Там студенты получают в среднем 39 тысяч рублей и 56% от этой суммы отдают за жилье.
  • В топ-5 по невыгодности также попали Тюмень, Иркутск и Казань, где студенты зарабатывают около 29 тысяч рублей и отдают за аренду примерно 50% этой суммы.
  • На третьем месте по уровню зарплат для студентов оказался Екатеринбург — 34,5 тысяч рублей. На аренду квартиры там обычно тратят 46% от зарплаты. Кроме городов из топ-5 рейтинга Екатеринбург оказался выгоднее Казани, Красноярска и Новосибирска, где и зарплаты ниже, и после оплаты аренды от них остается меньше. 
  • Наиболее доступны квартиры для студентов из Воронежа, Барнаула и Тольятти. В этих городах самые низкие зарплаты в рейтинге (в районе 27 тысяч рублей), но и уплата аренды от них отнимает чуть более трети: 35%, 36% и 37% соответственно.

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