Выгоднее всего студентам снимать квартиру в Тольятти, Барнауле и Воронеже, а невыгоднее — в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Об этом говорится в исследовании «Авито» (есть у Rusbase).

Названы города, где студентам невыгоднее всего снимать квартиру