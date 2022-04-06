«Тинькофф» организовал собственную стипендиальную программу для студентов

«Тинькофф» запустил собственную стипендиальную программу для студентов технических специальностей в российских вузах. Объем программы на текущий год составит 20 млн рублей, прошедшие отбор студенты могут рассчитывать на стипендию в размере 25 тысяч рублей в месяц.

О запуске стипендиальной программы рассказала в пресс-службе «Тинькофф».

На стипендию могут рассчитывать совершеннолетние учащиеся бакалавриата, специалитета и магистратуры за исключением студентов последних курсов. География программы распространяется на все вузы во всех регионах России.

Программа поделена на два трека: академический – за победу в олимпиадах и отличную учебу, индустриальный – за призовые места в соревнованиях по программированию и хакатонах.

Общий объем программы на 2022 год составит 20 млн рублей. Студенты будут получать стипендию в размере 25 тысяч рублей в месяц. В «Тинькофф» подчеркнули, что их стипендия – это не только деньги.

«Ребята станут частью целого сообщества, в рамках которого им откроется доступ к нашим мероприятиям, образовательным программам и общению с менторами из числа топ-менеджеров “Тинькофф” и других компаний», – отметил вице-президент, директор по бизнес-технологиям «Тинькофф» Константин Маркелов.

Чтобы попасть в программу, студентам нужно пройти отбор – выполнить задание по математике и программированию и пройти интервью с жюри. Это проходит в режиме онлайн.

Заявки на участие в программе принимаются до 16 мая.

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