4 совета, как не завалить тестовое задание в креативном агентстве

Юрий Нечаев, директор по маркетингу креативного агентства FABULA , имеет большой опыт найма и онбординга сотрудников. Он рассказал, как дизайнерам, SMM -менеджерам и другим творческим специалистам не завалить тестовое задание и получить долгожданное приглашение на собеседование.

Тестовое задание — это сравнительно легкий для работодателя способ проверить, так ли хорош кандидат на самом деле. Держите в голове идею, что он не просто будет оценивать ваше тестовое, но и сравнивать его с описанными вами опытом и образованием в резюме.

Специфика тестовых заданий в креативном агентстве такова, что в них нет представления об идеальном конечном результате. Задача кандидата — продемонстрировать максимум своих креативных умений и навыков. Типичные ошибки соискателей происходят из-за недостаточного внимания к деталям и непонимания сути задания.

Не стесняйтесь задавать вопросы

Не стесняйтесь задавать вопросы по ходу выполнения тестового, если они у вас возникнут. Лучше уточнить какие-то моменты, и быть уверенным в сделанном, чем сидеть как на иголках и беспокоиться: «А вдруг я не так понял? А вдруг я не то сделал?» Рекрутеры всегда рады помочь и предоставить дополнительную информацию по заданию, но не вздумайте спрашивать: «Как пишут сценарии?», «Как это делать?» и тому подобное.

Даже не думайте привлекать чью-то помощь в выполнении. В конце концов мухлеж точно вскроется на собеседовании и в работе, и разочарованы будут оба: и вы, и работодатель.

В нашем агентстве был такой случай, когда на позицию SMM-менеджера собеседовалась девушка с довольно приличным сделанным ТЗ. В резюме было указано, что она проходила несколько курсов на тему SMM, но не могла внятно ответить ни на один вопрос.

На десятой минуте общения выяснилось, что тестовое за нее делала ее подруга с опытом в SMM, которая очень хотела устроиться к нам. Но почему-то они договорились, что работа больше нужна соискательнице без опыта. Вероятно, зарплату они бы тоже договорились делить пополам.

Соблюдайте дедлайн

Как правило, работодатели четко определяют дедлайн. Но если вы пришлете отлично выполненное тестовое, скажем, за пару часов до дедлайна, то добавите плюс 100 очков Гриффиндору в глазах рекрутера. Ни один работодатель не откажется от способного и пунктуального работника и предпочтет его очень талантливому, но совершенно не соблюдающему сроки.

Если вы чувствуете, что никак не успеваете, обязательно предупредите и попросите адекватную отсрочку. Другого варианта просто нет. Прислать ТЗ на десять часов позже, думая, что никто не заметит, как вы прошляпили дедлайн, — дикая самонадеянность и гарантированный отказ от проверки.

Как правило, работодатели тоже люди, и, если вы проявляете ответственное отношение к выполнению задания, скорее всего, вам пойдут навстречу.

Покажите все, на что способны как специалист

Если вы и правда хотите получить эту работу (а иначе тогда зачем вы ввязались в эту канитель?), то у вас просто нет другого выхода. Покажите все, на что способны как специалист: необычные дизайнерские приемы в оформлении, нестандартное решение задач, уникальные подходы и т.д.

Тестовое является важным и ключевым этапом при найме сотрудников. Не во всех случаях получается подробно и точно расписать все обязанности в вакансии, но совершенно точно можно проверить необходимые компетенции соискателя с помощью ТЗ. Оно как подтверждение описанного в резюме, как второе впечатление, которое помогает выявить потенциал кандидата.

Рекрутеры не рисуют себе какие-то завышенные стандарты и не ищут в каждом идеального сотрудника. Для начала проверяется ваша адекватность и навык следовать правилам и ограничениям. Но не забываем, что вы собираетесь устраиваться в креативную индустрию, так что продемонстрируйте умение нестандартно мыслить и действовать в предлагаемых обстоятельствах.

Мы никогда не требуем предоставить более одного варианта сделанного ТЗ, но если дизайнер или сценарист заморочится и сделает два или три разных проработанных варианта, то это, скорее, пойдет в плюс кандидату.

Уделите особое внимание оформлению

В оформление входит и подача, и визуал, и орфография. Для SMM-менеджеров важно чувство стиля (как в дизайне, так и в текстах), визуальная часть, качество и уникальность текстов, структура презентации, умение правильно формулировать выводы.

В тестовых заданиях стратегов ищут логику, ключевую идею и стройный, понятный путь к ней. Копирайтерам приходится сложнее остальных: сценарий должен быть не банальным и цеплять с первого предложения. При этом в ТЗ должна прослеживаться четкая логика повествования, структура при отсутствии клише и избитых сценарных приемов и концепций.

Когда стоит отказаться от выполнения тестового задания

К сожалению, кандидат рискует нарваться на компанию-эксплуататора, для которой тестовое и не тестовое вовсе, а легкий способ получить сделанную часть проекта быстро, почти качественно и бесплатно. Обезопасить себя от такого не то чтобы невозможно, но довольно затруднительно.

Если у вас есть малейшие подозрения, что вашу работу могут нечестно использовать, то мы вас предупредили, а риски потратить много времени и в конце концов не получить работу оцените самостоятельно.

Также излишняя детализированность (большое количество нюансов и подробностей задания, как будто проверяют не вашу креативность и нестандартное мышление, а способность выполнить реальную работу) может наталкивать на мысль, что на самом деле это не тестовое, часть настоящей оплачиваемой работы.

Краткий чек-лист для экспресс-оценки ТЗ

объем задания адекватный, справиться можно примерно за один рабочий день;

условия в ТЗ прописаны ясно и четко: у вас не возникает шквала вопросов;

компания «белая», нет серьезных пятен на репутации, отзывы в основном положительные;

ТЗ оплачивается или хотя бы есть возможность обезопасить себя, договорившись выслать часть задания (например, абзацы и лид статьи) или привлечь посредника-гаранта сделки;

задание не примитивное, а, скорее, интересное, вам не терпится приступить к выполнению.

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