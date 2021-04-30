Как организовать время и всё успевать — советы тем, кто учится в школе

Ксения Славщик, руководитель PR-службы «ИнтернетУрока», рассказывает, как найти время для действительно важных и интересных дел и не ухудшить успеваемость.

Учеба в школе — время узнавать новое, пробовать себя в различных ролях и профессиях, искать занятие по душе. Именно в школьном возрасте наш интерес к познанию себя и окружающего мира практически неутолим — очень важно этот интерес сохранять и поддерживать.

Но как найти время на все занятия и кружки, если школа отнимает очень много времени и сил? Шесть-семь уроков в день, дорога туда-обратно, домашние задания, дополнительные мероприятия. Для многих детей это становится серьезной помехой на пути к любимым занятиям и хобби.

Почему я ничего не успеваю?

Стандартная ситуация: после школы приходишь домой, обедаешь, садишься за уроки, и время куда-то исчезает, задания на завтра сделаны не все, а уже пора ложиться спать. Никакого отдыха, прогулок, общения с семьей и друзьями; даже на уборку в собственной комнате времени нет — не то что на какие-то кружки и секции.

А ведь школьная программа предполагает не больше 3,5-4 часов в день на домашнюю работу. И почему же так получается? Причин много, и вот, пожалуй, самые распространенные:

Высокие требования. Каждый учитель считает важным именно свой предмет и старается дать по нему максимум знаний. Как правило, это приводит к увеличению объема домашнего задания и затрачиваемого на него времени.

Каждый учитель считает важным именно свой предмет и старается дать по нему максимум знаний. Как правило, это приводит к увеличению объема домашнего задания и затрачиваемого на него времени. Классная работа = домашняя работа. В одном классе может учиться до 30 человек, а учитель один. Если среди учеников найдется нарушитель спокойствия, то львиная доля урока уйдет на налаживание дисциплины. Добавим к этому организационные вопросы и средний темп работы класса. Получается, что запланированное сделать на уроке не успевают, а программа не ждет. Догонять ее приходится за счет увеличения домашнего задания.

В одном классе может учиться до 30 человек, а учитель один. Если среди учеников найдется нарушитель спокойствия, то львиная доля урока уйдет на налаживание дисциплины. Добавим к этому организационные вопросы и средний темп работы класса. Получается, что запланированное сделать на уроке не успевают, а программа не ждет. Догонять ее приходится за счет увеличения домашнего задания. Сложно. Все люди разные и по-разному воспринимают информацию. Ориентирование «на средний темп» усложняет учебу многим ученикам: тем, кто схватывает на лету, просто становится скучно, а тем, кому надо чуть больше времени, сложно поспевать. Получается, что дома и те, и другие тратят много времени на уроки — либо скучно и делать не хочется, но надо, либо отвлекся, недопонял и теперь надо разбираться самому.

Винить «злую и несправедливую» школьную систему можно сколько угодно. Это даже может быть немного приятно, ведь мы снимаем с себя ответственность за трату личного времени. Однако еще приятнее научиться это время не терять, и в этом нам помогут следующие инструменты.

Тайм-менеджмент

Грамотное распределение времени — целое искусство. Однако владение им помогает вырваться из связки «школа — дом» и добавить в свою жизнь больше интересных занятий.

Чтобы научиться правильно планировать день и распределять усилия, нужно знать главные инструменты тайм-менеджмента: матрицу Эйзенхауэра, закон Парето и сильную мотивацию. Несмотря на сложные и страшные названия, действуют эти инструменты очень просто.

Матрица Эйзенхауэра

Разделите дела на четыре группы:

Важное и срочное. Важное и несрочное. Неважное и срочное. Неважное и несрочное.

Это поможет бороться с прокрастинацией и грамотно расставить приоритеты. Принцип, по которому распределены дела, поможет определить место задачи в распорядке дня и количество времени, которое надо на эту задачу потратить.

Например, если в списке дел стоит подготовка важного доклада на вторник и дополнительное необязательное задание на пятницу, а сегодня понедельник, то важным и срочным делом будет доклад, а необязательное задание — неважным и несрочным. И даже если доклад делать уж очень не хочется, можно наглядно увидеть, что начать делать домашнюю работу нужно именно с него, а дополнительное задание можно выполнить и в другой день.

Представить матрицу Эйзенхауэра можно в виде четырех квадратов:

Чтобы такое распределение дел всегда было перед глазами и вошло в привычку, нарисуйте матрицу на доске и повесьте над рабочим столом — так можно будет корректировать изображение, дополнять список дел и убирать уже выполненное.

Закон Парето

Закон Парето гласит: 20% усилий дают 80% результата. И в большинстве случаев это так. Конечно, стремление сделать домашнее задание идеально — похвально, однако стопроцентная скрупулезность требуется редко. Не стоит забывать, что цель домашней работы — закрепить и повторить пройденный материал.

Никто не ждет от ученика произведения искусства или внезапного открытия новой теоремы. Результат домашней работы — это аккуратная тетрадь с выполненным заданием и понимание новой темы.

Мотивация

Вспомните, как долго тянется время, если вам приходится заниматься тем, что делать совсем не хочется. То же происходит и с домашней работой. Если нет мотивации учиться, то любой будет откладывать выполнение заданий и всячески тянуть время. Попробуйте дать развернутый и аргументированный ответ на вопрос: «Зачем нужно учиться».

Полезные привычки

Часто мы теряем время, сами того не замечая. Например, отвлекаемся на социальные сети или телевизор, внезапно решаем убраться и всячески прокрастинируем, вместо того чтобы разобраться с задачей. Можно развить полезную привычку, экономящую время, и даже подключить к этому и родителей — все-таки личный пример неплохо вдохновляет.

Сделал дело, гуляй смело

После уроков всегда хочется отдохнуть, погулять, посмотреть телевизор, полистать TikTok, а вот делать домашние задания совсем не хочется. Привычка сначала расправляться со всеми делами, а потом уже отдыхать и заниматься тем, чем хочется, не только сэкономит время, но и послужит отличной мотивацией не отвлекаться и закончиться дела поскорее.

Метод «90 на 30»

Его суть состоит в том, чтобы отвести на занятие делами ровно 90 минут, после которых обязательно последуют полчаса отдыха. После цикл повторяется. Главное условие — в эти 90 минут заниматься непосредственно делами: домашней работой, уборкой, чтением , не отвлекаясь ни на что другое. Для большей эффективности распределяйте дела: от самых важных и сложных в первые циклы к менее важным и более легким в последующие.

Принцип 9 дел

Суть в следующем: вы ставите себе цель за день выполнить 9 дел — 1 большое, 3 средних и 5 небольших. Распределение усилий зависит только от вас, главное, чтобы к концу дня все 9 дел были выполнены. Пользуясь этим методом, можно постепенно научиться правильно распределять время и увеличивать продуктивность.

Привить навык можно, устроив семейное соревнование. Каждый вечер вы вместе придумываете 9 дел для каждого члена семьи на завтра и обсуждаете результаты прошедшего дня, делитесь впечатлениями, рассказываете, как удалось справиться со своим списком. Постепенно можно добавлять новые условия. К примеру, кто быстрее и качественнее выполнит свои задания, тот получит приз.

Дистанционные занятия

Одна из распространенных причин нехватки времени — это дорога в школу или на курсы, к репетиторам, на кружки. В пути тратится драгоценное время. Сегодня существует масса возможностей учиться, не выходя из дома. Онлайн-образование не только для взрослых, но и для детей быстро развивается и предлагает различные варианты занятий, где каждый найдет формат по душе. И речь идет далеко не только об онлайн-репетиторах.

Рынок дистанционных занятий предлагает уроки по языкам, предметам школьной программы, подготовке к экзаменам и по различным хобби. Особенно велик сегодня выбор школ, обучающих творческим профессиям: дизайну, анимации, фотографии, пиару.

Если хочется стать, например, гидом или программистом, шаг навстречу мечте можно сделать, не дожидаясь окончания школы. Онлайн-занятия помогут получить основы профессии, а заодно и понять, хочется ли дальше развиваться в этой сфере или стоит попробовать что-то еще.

Как выбрать подходящие занятия?

изучить и сравнить программы нескольких онлай-школ;

познакомиться с отзывами учеников;

поинтересоваться успехами выпускников;

узнать о квалификации преподавателей.

При этом популярность бренда школы не всегда гарантирует качество: вполне возможно, что выбранному направлению могут обучить за меньшую стоимость на не столь известной платформе.

Важна в обучении и связь с педагогом: когда мы учимся новому, поддержка наставника просто необходима, а потому выбор стоит делать в пользу курсов, позволяющих оперативно связаться с преподавателем, задать все интересующие вопросы и получить развернутый и понятный ответ и обратную связь по домашним и учебным работам.

Еще один фактор, который стоит учитывать при выборе платформы для дополнительного обучения — особенности восприятия. Каждый усваивает новое по-своему. Если важно, чтобы уроки не были привязаны к конкретному времени и их можно было «посетить» более одного раза, обратите внимание на курсы с видеоуроками в записи. Если же информация лучше усваивается в процессе онлайн-общения, выбирайте занятия, которые проходят в прямом эфире. При этом и здесь есть вариативность: уроки могут быть как индивидуальные, так и в группах.

Для тех, кто всерьез увлечен спортом, музыкой, танцами или другим хобби, много путешествует и хочет уделять своему увлечению гораздо больше времени, существуют общеобразовательные онлайн-школы. Учеба в таком формате экономит время не только на дорогу, но и на выполнение домашних заданий и вообще учебу.

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