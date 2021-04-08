Поминутный тайм-менеджмент: как рационально использовать свободное время

Чтобы проводить с пользой такие короткие моменты, полезно составить план. Вот примеры того, что можно сделать за 2, 5, 15, 30 и 60 минут.

Секрет хорошего тайм-менеджмента заключается не в том, чтобы находить больше времени на важные дела, а в эффективном использовании существующих временных ресурсов. Для этого нужно изменить свое представление о времени. Установите таймер на 5 минут и наблюдайте за тем, как идут секунды. Вы заметите, насколько это значительный промежуток.

За две минуты можно...

Разобрать письма и сообщения. За две минуты вы успеете просмотреть электронную почту и мессенджеры и ответить на сообщения, которые требует быстрого и краткого ответа.

Записать идеи. Возможно, вы знакомы с методом тайм-менеджмента Дэвида Аллена под названием GTD (Getting Things Done), который рекомендует записывать идеи, возникающие в течение дня. В некотором роде это помогает разгрузить мозг. Записи помогают выбросить мысли из головы и и быстрее приступить к их реализации.

Поднять настроение близким. Самые крепкие отношения строятся на небольших, но регулярных действиях. Проявите заботу к другу, коллеге или члену семьи, отправив забавный мем или пожелав удачи в важном деле.

Расширить профессиональные связи. Чтобы начать строить профессиональные отношения, достаточно подружиться с кем-нибудь на LinkedIn или отправить кому-нибудь сообщение в Facebook. Иногда даже короткие письма могут привести к крупным бизнес-сделкам.

За пять минут можно…

Восстановить нервную систему с помощью медитации. Скорее всего, вы знаете о преимуществах длительных сеансов медитации. Однако короткие дыхательные упражнения также невероятно полезны. Они помогают перезагрузить нервную систему, снять стресс и восстановить силы.

Начать работу над большим проектом. Приступив к делу, мы начинаем чувствовать к нему интерес и не бросаем его. Исследователи называет это эффектом Зейгарника. К примеру, когда пользователи сервиса видят надпись «Ваш профиль заполнен на 64%», они с большей вероятностью добавят недостающие детали. Поэтому потратьте пять минут, чтобы сдвинуть свой проект с отметки 0%.

Оставить запись в личном дневнике. Ведение дневника дает множество преимуществ, но найти на него время бывает трудно, особенно если привычка еще не сформировалась. К счастью даже пять минут, потраченные на запись происходящих событий, личных ощущений и планов на предстоящий день, могут иметь большое значение.

Прочитать сохраненную «на потом»‎ статью. Вероятно, у вас уже накопилось много историй, чтение которых вы откладывали. Самое время уменьшить этот список, ознакомившись с некоторыми из них.

За 15 минут можно…

Выполнить интенсивную тренировку и принять душ. Для этого вам не нужны специальное оборудование и спортивная обувь. Достаточно выполнить несколько упражнений, таких как отжимания, приседания, прыжки и планка, или же найти готовые короткие тренировки в приложениях.

Набросать черновик. Возможно, вы давно мечтаете написать рассказ, роман, статью или письмо любимому человеку, но так и не взялись за дело. Попробуйте начать с сырого черновика (Shitty first draft как называла его писательница Энн Ламотт). Пишите без лишних обдумываний и редактирования — оставьте это на потом. Эти 15 минут писательства вдохновят вас и придадут сил.

Позвоните близкому человеку. Не забывайте о том, как важно поддерживать отношения с другими людьми, будь то коллеги, друзья или члены семьи.

За 30 минут можно…

Провести мозговой штурм. Тридцати минут будет достаточно, чтобы создать поток мыслей, из которого можно извлечь идеи. Возможно, не все они будут хорошими. Дайте себе возможность придумать 5-10 плохих идей, прежде чем перейти к тем, которые стоит реализовать. Записывайте все, что приходит в голову, а в конце сеанса оцените результаты.

Составить план на предстоящую неделю. За 30 минут можно просмотреть выполненные дела за прошлую неделю и установить цели на будущую. Можно также проанализировать крупные проекты: определить, что еще нужно сделать и что можно отложить на потом.

За час можно…

Выполнить ряд задач. Большинство личных поручений можно объединить и выполнить в течение 60 минут. Просто сосредоточьтесь, установите таймер и приступайте к делу: заполните отчет о расходах, просмотрите электронную почту, оплатите счета, запишитесь к стоматологу и закажите продукты.

Углубиться в размышления. Чтобы сосредоточиться на задаче, требующей умственных усилий, понадобится час. Потратьте первые 20 минут на то, чтобы повторить поверхностные наблюдения по теме. Затем используйте этот импульс, чтобы углубить свои размышления. Чтобы достичь состояния потока, нужно время.

Конечно, не обязательно тратить каждую минуту на активную деятельность. Однако если взглянуть на свободные моменты по-новому и использовать их для важных задач, то времени на отдых станет больше, а беспокойств о невыполненных делах — значительно меньше.

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