Тайм-менеджмент для школьников: 5 советов, как всё успевать

Елена Шпигун, академический директор российской программы Российско-британской школы «Алгоритм», рассказывает о системном подходе к тайм-менеджменту как одному из ключевых навыков не только для учебы, но и для дальнейшей карьеры современных учеников.

Проблема рационального использования времени — одного из важнейших ресурсов — находится под пристальным вниманием человека на протяжении всей истории. Сегодня с учетом тотального перехода на дистанционное обучение значение тайм-менеджмента для школьников высоко как никогда, ведь на удаленке нет ни звонков, ни строгих учителей, которые ждут в классе.

Школьник нового времени тянется к знаниям через экран компьютера, без одноклассников, сидящих за соседними партами, а дорога от дома до школы и обратно у него занимает всего один клик. Отсутствие этих действий ежедневно высвобождает несколько дополнительных часов, а также требует от учеников совершенно новых и ранее практически незадействованных талантов. К сожалению, тайм-менеджменту в школе не учат, а ремейк «Сказки о потерянном времени» не снимают. В итоге получается некий микс между от природы организованными ребятами и совершенно несобранными, потерянными во времени и пространстве учениками. Перейти из второй группы в первую гораздо проще, чем кажется.

1. Поймите свои цели

«Я выбрал этот путь, значит, я хочу. Когда ты понимаешь, что тебе это нужно, ты сам садишься и делаешь. В этом суть. И кайфово от самого процесса. Я вижу, как от точки А приближаюсь к точке Б», — признается наш ученик Леонид Лебедев.

Обучение — это процесс, который всегда регулируется осознанной целью. Она в свою очередь рождает мотивацию. Таким образом, чтобы школьнику разобраться, что делать в будущем, необходимо заранее научиться ставить для себя цели и достигать их. Цель образуется, когда ученик четко понимает свои потребности, ресурсы и испытывает интерес к учебе.

Отсутствие последнего — одна из ключевых проблем школьного образования, напрямую влияющая на потребности детей и ресурсы, которые они готовы задействовать ради освоения нового материала. Во многом это связано с тем, что традиционный урок строго регламентирован: от объема информации, которую нужно успеть донести до учеников, до контроля за усвоением предмета. Все усредненно и синхронизировано.

Распорядком дня учеников распоряжается система, а на планирование самого себя остается лишь малая часть свободного времени. Тайм-менеджмент при таком раскладе ограничивается лишь приходом на урок по звонку. Проницательные школьники хотя внешне и принимают навязанные им извне правила игры, но зато выражают свой протест через учебу из-под палки, присутствие при полном отсутствии и формальными пятерками.

Дистанционное обучение позволяет раздвинуть рамки и видоизменить занятия, чтобы ученики ощутили себя активными участниками процесса. Тайм-менеджемент —важная часть учебного процесса. Он помогает построить персональный маршрут ученика, расширить его знания. Оценки становятся лишь флажками на карте жизни, а не самоцелью и итогом урока. Тайм-менеджмент поможет овладеть навыком построения дорожной карты проекта и процесса, научит понимать собственные цели и приоритеты.

2. Учитесь принимать решения

«Я всегда ориентируюсь на расписание, которое я для себя составила: в определенный день я делаю конкретные дела и уроки. Так легче понимать, что у тебя сделано и что предстоит сделать на неделе. Естественно, бывают ситуации, когда появляются "горящие" дела, и их надо быстро добавить в расписание и выполнить. В такие моменты ты берешь себя в руки и делаешь. Я называю это «внутренняя ответственность», — рассказывает школьница Александра М.

Самое важное в тайм-менеджменте — понять, на чем концентрироваться, а от чего можно отказаться с минимальными потерями. Современные же методы предполагают более гибкий подход, когда перед учеником ставится проблема и он сам активно ищет способы ее решения.

Умение делать самостоятельный выбор и нести за него ответственность оказывают сильное влияние на самооценку, делают вас увереннее. К тому же маленький выбор обязательно превратится в умение брать большую ответственность.

Идеальный сценарий, когда вы определитесь, в какой университет и на какой факультет будете поступать. Тогда вопросы мотивации, самодисциплины и приоритизации отпадает по умолчанию. Другой, более сложный сценарий, мотивировать себя на то, что вы не выбирали. Отсюда низкая концентрация внимания на уроке, безразличие в глазах и сделанные наспех домашние задания.

Если вы не поняли, чем хотите заниматься, необходимо попробовать как можно больше. Не страшно, если у вас сменились ориентиры и цели, и это нормально.

Школа самая безопасная среда для экспериментов и поисков себя, а удаленка — идеальный выход на продвинутый зрелый уровень распоряжения своим временем и образом мышления. Во взрослой жизни, даже в условиях мультикарьер, эти перемены проходят гораздо более травматично.

3. Планируйте и систематизируйте процесс

В первую очередь, имеет смысл четко разграничить для себя время работы и время отдыха. Не обязательно учиться с 8.30 до 15.30, если знаете, что в другой временной период вы можете учиться гораздо результативнее. Важно помнить и про разделение на «сов» и «жаворонков», учитывать, что продуктивность каждого человека в зависимости от времени суток может существенно различаться. Вдобавок, поэкспериментировав с собственным режимом, наверняка обнаружите, что в разные часы у вас хорошо получаются разные дела.

Понаблюдайте за собой. Попробуйте выявить формулу собственной продуктивности. Может быть, вместо того, чтобы приниматься за домашние задания поздним вечером, имеет смысл вспомнить про поговорку «утро вечера мудренее» — проснуться на час раньше и сделать уроки перед школой? Или наоборот, выспаться хорошенько — все равно с утра голова работает плохо.

Однако любой учебный день должен начинаться и заканчиваться, а не напоминать вяло текущий процесс с нечетко очерченными границами. В противном случае во время отдыха вас будет мучить совесть, что вы не штудируете алгебру и геометрию, а незапланированные перерывы будут сбивать рабочий настрой и концентрацию.

4. Учитесь в своем темпе

Стремясь завершить дело в ограниченный промежуток времени, человек испытывает серьезный эмоциональный и физический стресс. Нервное напряжение, постоянное недосыпание, компульсивное переедание — все это может иметь неприятные последствия для организма, особенно если мы говорим про подрастающее поколение.

Одно из преимуществ дистанционного обучения — возможность выбрать свой график. Одни предпочитают бег на короткие дистанции, другим, наоборот, гораздо больше нравится марафон. Эти подходы применимы не только к спорту, но и к учебному процессу. От правильно выбранного формата и будет зависеть 90% успеха, то есть успеваемости.

«Раньше я училась только на одной программе, а с этого года учусь на двух — российской и британской. Честно говоря, я думала, что у меня до этого было много уроков, но я ошибалась. Сейчас нагрузка двойная, а еще помимо учебы я занимаюсь верховой ездой, играю на гитаре и пою. Самое классное, что я все успеваю. Я выстраиваю в голове определенный план действий: считаю, сколько времени у меня есть на выполнение заданий, и продумываю, как их сделать. Мотивирую себя мыслью "сейчас или никогда". Но не нужно забывать про небольшие паузы и давать себе возможность переключиться и немного отдохнуть», — признается ученица Олеся Красько.

5. Мотивируйте себя и умейте находить компромиссы

Невозможно одинаково любить все-все предметы. Наверняка будет пара дисциплин, которые будут раздражать или не казаться интересными. В таком случае надо постараться понять, что именно вы не любите в обучении. Может, вас раздражают домашние задания или какая-то конкретная часть курса?

Найдите то, что будет по душе, и черпайте оттуда силы и вдохновение, чтобы продолжать учебу. Иногда проще сдать необходимый модуль и двигаться дальше.

Найдите в каждой дисциплине то, что пригодится в будущем, и учиться станет интереснее. Добавлю, что часто усталость становится следствием адаптации к учебе. Когда жизнь меняется, организм (особенно нервная система) переживает стресс. В это время появляются ощущения тревожности, частые перемены настроения, желание вернуть «все, как было раньше». Это нормальный процесс, который надо прожить и пережить.

«Главное — осознание того, что все, что ты изучаешь, тебе пригодится в жизни. И потом сразу хочется делать больше», — резюмирует Леонид Лебедев.

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