Хотите перебраться в США? Это можно сделать по студенческой визе

Антон Наянзин, соучредитель компании A&K American Educational Consulting и эксперт по поступлению на языковые курсы в США, когда-то сам переехал в Штаты благодаря этому способу. Теперь он делится информацией о том, как легально перебраться в США и что для этого понадобится.

Почему я выбрал США и Сан-Диего

Одной из причин изучения английского языка в США является популярность самой страны. Большинство из нас является активными потребителями американской культуры. Находясь в своей стране, мы поглощаем миллионы американских товаров и услуг, фильмы, телепрограммы, приложения, компьютерные игры, технологии, машины, фастфуд. И любая другая страна меркнет по сравнению с таким огромным культурным разнообразием.

Здесь велико количество городов, разнообразие климатических условий и различных юридических правил.

Например, в Калифорнии можно круглый год ходить в шортах. В Техасе — свободно носить оружие и обеспечивать самому себе безопасность. Здесь отсутствует обязанность платить подоходный налог. В Нью-Йорке можно всегда быть в центре событий и наблюдать, как бурлит жизнь огромного мегаполиса.

В США живут люди из разных уголков мира, на улицах говорят на всех существующих языках, носят национальную одежду, но никто не вешает на вас ярлык приезжего — это нормально и вполне естественно. Поэтому здесь сравнительно легко адаптироваться к жизни и быстро стать одним из американцев.

Когда я только приехал, мне все нравилось, все было сказкой, я любовался домами, улицами. Жизнь как в кино.

Раньше я бывал в Европе, но она не произвела на меня такого впечатления — здесь все другое, особенно люди. Я побывал уже в 16 штатах, но лучшим для меня есть и будет Калифорния.

В Калифорнии очень спокойный и расслабленный стиль жизни. Люди никуда не торопятся и не суетятся, очень приветливы и всегда пытаются помочь. Удивляет манера пешеходов и водителей уступать дорогу друг другу. Такая атмосфера благоприятна для тех, кто недавно приехал в США и не знает язык.

Сан-Диего — достаточно большой город с населением 2,9 млн. человек с учетом пригородов. Здесь огромное количество работы, развлечений и досуга на любой вкус. Но при этом отсутствуют типичные проблемы мегаполисов: загрязненный воздух, шум, суета, давки и пробки. Трудно найти человека, который бы жаловался на этот город: я слышал много положительных отзывов и от самих американцев, и от русскоговорящих, которые здесь живут.

Неофициально Сан-Диего считается городом с самым благоприятным климатом. Здесь средняя температура воздуха — от 20 градусов Цельсия. В любое время года можно ходить в шортах, футболке и легкой обуви.

Плюс у города очень удобное географическое расположение. Огромный выбор мест, куда можно съездить на выходные: до Лас-Вегаса — 5 часов на машине, до Сан-Франциско — 6, до Лос-Анджелеса — всего 2, до Мексики — час.

Как легально жить в США

Расскажу о самых распространённых способах легализации жизни в США:

1. Лотерея Green Card

Ежегодно США делает розыгрыш грин-карт, которые дают возможность выигравшему приехать и остаться на территории Америки, а в дальнейшем стать полноправным гражданином США.

Подавать документы на лотерею можно с 5 октября до 5 ноября. На заполнение анкеты потребуется 10-20 минут. В этом случае лучше не пользоваться услугами контор, предлагающих сделать это платно, а сделать все самому.

2. Замужество или женитьба

Это один из самых простых способов для девушек, но и у парней есть шанс. После бракосочетания выдается временная (условная) грин-карта сроком на 2 года.

Позже можно получить постоянную, а в дальнейшем и гражданство США. Некоторые оформляют фиктивный брак, цены на такие услуги не ниже $10000. И они преследуются законом.

3. Рабочая виза

Бывают двух типов — H-1B и E. Для получения первой нужно, чтобы работодатель подал заявление, объяснил, почему именно вас он хочет принять на работу, и выложил несколько тысяч долларов.

Существует квота на количество выдаваемых в год виз H-1B — 65 тысяч. Виза типа E дается инвесторам, вложившим в экономику США от $500000.

4. Политическое убежище

Это особый статус, который предоставляется человеку на основании доказательств нарушения его прав и свобод в стране проживания. Таким основанием может быть преследование из-за религии, нации, расы, политических взглядов, принадлежности к определенным социальным группам.

Но то, что вас действительно ущемляют и ограничивают вашу свободу, нужно документально доказать: например, представить справки о причиненных побоях, видеоматериалы, письма с угрозами.

На рассмотрение заявления дается 365 дней, после чего можно получить разрешение на работу, social security number и ID штата, в котором вы проживаете. Помочь с оформлением документов на получение политического убежища может адвокат. Цена на эту услугу составляет около 5000$.

Для рабочей визы нужно иметь степень как минимум бакалавра именно в той сфере, на работу в которой вы хотите устроиться. Велики шансы получить приглашение на работу в США у специалистов в области математики, физики, биологии и IT.

Рабочая виза выдается сроком на три года, по окончании ее можно продлить еще на три. Если по истечении этих шести лет вы подаете заявление на получение грин-карты, рабочая виза может быть продлена неограниченное количество раз, пока заявка на получение статуса постоянного резидента будет находиться на рассмотрении.

Студенческая виза F1 для языковой школы

Для получения студенческой визы нужно иметь только причину — изучение английского. Меняя учебные заведения, визу F1 можно продлевать вечно, пока не легализуетесь.

Языковые школы есть в каждом штате и принимают всех, у кого есть среднее образование. Нет никаких вступительных экзаменов, не требуется знание английского.

Все, что от вас нужно: аттестат или диплом на английском языке, загранпаспорт, от $200 до $700 за оформление документов и выписка с банковского счета в рублях, эквивалентного $1500-6000, на английском языке с движением средств на карте — для подтверждения вашей платежеспособности.

Условия одинаковые для всех стран мира, но расценки в каждой школе свои.

Предложение актуально в любом возрасте и для любой страны. В языковых школах учатся люди всех возрастов — от 16 до 60 лет. Английский нужен в любом возрасте. Это обучение также можно объяснить желанием устроиться в более крутую компанию или повышением по карьерной лестнице, где требуется высокий уровень английского.

Обучение проводится круглый год, нет конкретных дат начала обучения. Документы на обучение можно подать, когда вам захочется, а дату начала указать на год вперёд. Учеба в основном проходит с понедельника по четверг с 9:00 до 13:30. То есть 4,5 часа в день или 18 часов в неделю. Это дает много свободного времени, чтобы заниматься чем-то и помимо учебы, например, серфингом.

Как самостоятельно выбрать школу?

Итак, вы приняли важный шаг в своей жизни и решили изучать английский в языковой школе в США. Казалось бы, самое сложное позади: вы уже потратили немало времени на то, чтобы уговорить родителей или себя самого и наконец-то решились.

Однако вы не можете просто подать заявление в американское консульство и получить визу. Для того, чтобы вступить в ряды счастливых обладателей студенческой визы, вам нужно в первую очередь получить приглашение от американского учебного заведения.

Это приглашение называется форма i-20. Отправлять её могут лишь аккредитованные, сертифицированные учебные заведения, которые при этом хотя бы частично работают в режиме offline.

Вам нужно сделать следующее:

Чтобы самостоятельно найти школу в США, сначала нужно определиться с городом или хотя бы со штатом. Если вы хотите в Майами, вбейте в поисковике «top Language Schools in Miami» — поиск выдаст разные ресурсы с рейтингами школ. Когда используешь приставки «top» или «best», первым сайтом будет «Language International» — там самые актуальные рейтинги, и можно кликнуть на название любой школы и посмотреть ее базовые характеристики. Чтобы узнать более подробную информацию, лучше зайти на сайт каждой из них. Как правило, вся необходимая информация содержится на сайте. Например, внизу страницы вы можете увидеть плашку о том, что данная организация сертифицирована в SEVP и аккредитована при CEA. Загляните на страницу аккредитуемой организации. Например, очень многие языковые школы получают аккредитацию. Вы можете попытаться найти приглянувшееся вам заведение в базе аккредитованных учреждений (при условии, что в качестве аккредитующей организации выступали именно CEA). Проверьте вашу школу в базе SEVP. Почитайте отзывы. Свяжитесь со школой. Их контакты зачастую можно найти на главной странице сайта либо в разделе «Contact Us». Убедитесь, что школа ждет иностранных студентов, готова отправлять форму i-20 и может принять вас в нужные вам даты. Некоторые школы указывают цены, в ином случае заполните форму обратной связи или свяжитесь по электронной почте. Сообщите исходные данные: как надолго хотите приехать, из какой вы страны — обычно школы интересуются именно этим. Когда определитесь с узким кругом школ, обязательно почитайте отзывы ребят, которые в них учились. Для этого вбейте в поисковике название школы с приставкой «reviews».

Самые популярные способы узнать, что другие люди думают о вашей школе:

Google Reviews. Найдите вашу школу в Google так, чтобы справа появилась карточка места в Google Maps. Чуть ниже вы найдёте раздел с отзывами.

Facebook. Мы можете почитать отзывы на странице самой школы на Facebook. Страничка в самой популярной среди американцев соцсети, равно как и профиль в Instagram, имеются почти у каждой школы.

Language International. Популярный сервис не только для просмотра отзывов, но и для поиска школ.

Yelp. Известный сервис для поиска отзывов.

Nicelocal.

Unigo.

Niche.

TrustPilot.

Сколько нужно денег

Поступление в языковую школу начинается с подачи документов. Школа рассматривает заявку и через два-три месяца высылает вам форму I-20, с которой можно идти в посольство.

Самое важное — это получение визы. К этому нужно серьезно готовиться. Оплачиваются консульский сбор $160 и собеседование в посольстве США $350.

На первый месяц жизни нужно минимум $1500, куда входит:

Оплата обучения

В разные школы подача документов стоит от $200 до $700.

Жильё

Поиск жилья лучше начинать за месяц до приезда и после получения визы через группы в Facebook и сайт Craigslist. Минимальные траты начинаются с $450 за место в комнате.

Квартира на двоих будет стоить около $1500 и выше. Если вы арендуете жилье без мебели, ее приобретение выйдет еще около $300. Проще снять на несколько человек трехкомнатную квартиру в хорошем районе с бассейном и спортзалом на территории, это обойдется каждому примерно в $520 в месяц плюс коммунальные услуги около $50.

В Сан-Диего за $750 можно заполучить комнату недалеко от океана, с бесплатным тренажерным залом 24/7, теннисным кортом, бассейном, джакузи и бизнес-центром с компьютерами, где можно бесплатно распечатать документы.

Питание

Если питаться дома, на еду будет уходить $300-400 в месяц. В ресторанах и фастфудах гораздо больше: стакан кофе с собой в среднем стоит $5, а бургер — примерно $3. Можно ездить в церковь, где часто раздают пакеты с едой.

Транспорт

Стоимость машин, на которых можно ездить без технических проблем, начинается с $2000. Аренда автомобиля выйдет $400 в месяц в Dirt Cheap Car. Бензин сейчас стоит около $4 за галлон. Можно пользоваться общественным транспортом (трамваи, автобусы): проездной билет на месяц стоит $72.

Связь

Здесь нет такой развитой сети общественного Wi-Fi, как в Москве, поэтому в основном все выбирают тариф сразу с безлимитным интернетом. Например, в T-Mobile безлимитные звонки, смс и интернет стоят $50 в месяц. Есть похожий тариф за $25, но в него входит всего 3 Гб интернета. Существует также семейный вариант на двоих за $65.

Страховка

Для студентов самая распространенная страховка ISO. Она имеет три варианта: за $31, $43 или $56 в месяц — и покрывает только экстренные случаи.

Некоторые школы в Америке организованы на базе университета, и по их окончания можно поступить в университет без экзаменов, имея хороший уровень английского языка. Обучение в нем стоит в среднем $400 в месяц. После окончания университета дается год на стажировку и разрешение на работу в США. Имея американское образование, легче найти заинтересованного в вас работодателя и получить рабочую визу, а позже и грин-карту.

В Америке нужно работать, а не сидеть на месте и ждать. Должна быть цель, нужно уметь крутиться, ставить перед собой цели и добиваться их. В ином случае вы можете потерять себя. Но нет гарантии, что этого не произойдет в вашей родной стране.

Фото на обложке предоставлено автором.