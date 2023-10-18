Как в начале обучения понять, что ты не на своем месте?

Для многих сентябрь и октябрь связаны с началом обучения, и иногда студенту кажется, что он оказался не в том месте и не в то время. Как отличить период адаптации от неправильного выбора профессии, рассказала Айгюн Курбанова, основатель «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов.

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При выборе профессии важно учитывать три момента: свои ценности, состояние экономики и эмоциональную окраску специальности.

Ценности . Если вам нравится помогать другим, обратите внимание на «помогающие» профессии: врач, психолог. Видите свое предназначение в передаче знаний? Можно стать учителем, преподавателем или ученым.



Вспомните, почему в подростковом возрасте вы принимали то или иное решение: например, на что тратили свободное время? Может быть, вы не могли оторвать глаз от экрана телевизора, когда там проводили открытые операции, или обожали театрализованные шоу в зале суда? Прислушайтесь к себе и своим истинным желаниям: в них скрываются ваши ценности.





. Если вам нравится помогать другим, обратите внимание на «помогающие» профессии: врач, психолог. Видите свое предназначение в передаче знаний? Можно стать учителем, преподавателем или ученым. Вспомните, почему в подростковом возрасте вы принимали то или иное решение: например, на что тратили свободное время? Может быть, вы не могли оторвать глаз от экрана телевизора, когда там проводили открытые операции, или обожали театрализованные шоу в зале суда? Прислушайтесь к себе и своим истинным желаниям: в них скрываются ваши ценности. Состояние экономики . Несмотря на то, что многие родители желают своим детям заниматься любимым делом, важно, чтобы оно было востребовано и достойно оплачивалось.



Так, в патриархальном советском обществе девочки стремились стать учителями или врачами: эти профессии были престижными и давали возможность заниматься семьей. В 2000-е появилось много бухгалтеров и юристов: частному бизнесу нужны были ответственные за документооборот и «чистоту» перед законом.



Вне зависимости от состояния экономики востребованными будут уникальные профессии на стыке разных сфер: например, если вам нравится информатика и биология, можете стать IT-медиком. Кстати, «полярные» предметы сдает относительно небольшое количество учеников, а эти специалисты еще долго будут на вес золота.





. Несмотря на то, что многие родители желают своим детям заниматься любимым делом, важно, чтобы оно было востребовано и достойно оплачивалось. Так, в патриархальном советском обществе девочки стремились стать учителями или врачами: эти профессии были престижными и давали возможность заниматься семьей. В 2000-е появилось много бухгалтеров и юристов: частному бизнесу нужны были ответственные за документооборот и «чистоту» перед законом. Вне зависимости от состояния экономики востребованными будут уникальные профессии на стыке разных сфер: например, если вам нравится информатика и биология, можете стать IT-медиком. Кстати, «полярные» предметы сдает относительно небольшое количество учеников, а эти специалисты еще долго будут на вес золота. Эмоциональная окраска специальности. Предположим, вы растете в семье врачей или военных и каждый вечер слышите разговоры только об одной профессии. Так можно просто не знать, какие еще возможности есть на рынке труда. В этом случае важно не радоваться решению идти по стопам родителей, а попробовать узнать о других специальностях. Можно поговорить с друзьями семьи из других сфер или обратиться к психологу или карьерному консультанту.

Аккуратнее с желанием пойти в один вуз с близким другом: во время пар скучать не придется, но заниматься нелюбимым делом потом надо будет в одиночестве. Здесь лучше вернуться к пункту о ценностях и приложить усилия для лучшего понимания себя.

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«Красные флажки» на старте

Предположим, что выбор сделан — и 1 сентября вы, вчерашний школьник, заняли место студента в аудитории.

Для начала стоит определиться, насколько вам интересно. Подумайте, хочется ли вам глубже разобраться в теме после лекции и почитать дополнительную литературу после семинара.

Обратите внимание на преподавателей: часто они могут быть представителями специальности, на которую вы пришли учиться. Приглядитесь: хотелось бы вам через Х лет стать на них похожими?

Попробуйте задать себе пресловутый вопрос: «Кем я вижу себя через N лет?». Насколько компетенции, которым вас пытаются научить, коррелируются с вашими личностными особенностями? Можете ли вы представить, как рассказываете о себе в рамках этой профессии друзьям или родственникам?

Адаптация vs неправильный выбор профессии

Важно не путать эти два понятия. Первый курс всегда связан с сильнейшим стрессом. Еще вчера все пугали тремя страшными буквами «Е», «Г», «Э», а сегодня — другой социальный статус, незнакомый формат обучения и новый образ жизни. Особенно сложно студентам, которые сменили место жительства: для них первый курс похож на мини-миграцию.

Не стоит рубить с плеча: важно дать себе время на адаптацию и закончить учебный год. Попробуйте успокоить себя мыслью о том, что в современном мире человек не выбирает одну профессию на всю жизнь. По данным исследований, уже сегодня в течение жизни специалисты меняют от 3 до 7 ролей, а в ближайшем будущем минимальное число увеличится до 5.

Например, если географу на первом курсе неинтересно рисовать контурные карты и изучать залежи полезных ископаемых, можно порассуждать о том, какие смежные области могут быть полезны для продолжения обучения. Можете стать IT-специалистом и создать интерактивный глобус или получить медицинское образование и посвятить жизнь медицинскому туризму.

Лишних знаний не бывает. Теоретическая база по одной из профессий не обязывает строить карьерный трек исключительно в ее рамках.

Другой вариант — попробовать понять сферу своих интересов в рамках учебного заведения. Предположим, того же геолога отправляют на практику. Там вы можете попроситься к юристам или HR-специалистам. На местах часто не хватает рук, и практика может стать хорошей возможностью погрузиться в незнакомую сферу и найти там себя.

Дальше перед вами стоит выбор: можно закончить обучение по основной специальности или перепоступить на понравившееся направление подготовки. А можно дождаться получения заветного диплома и параллельно с начальных позиций развиваться в профессии мечты.

Но бывает и по-другому: после поступления жизнь теряет краски и несколько месяцев подряд ничего не доставляет радость, при этом неподъемная нагрузка не дает спать и нормально питаться. Это — тревожный звоночек: стоит попросить помощи или у специалиста (например, психолога), или у родителей. Но подобная ситуация — редкость.

Вместо заключения

Чек-лист для студента, который задается вопросом, на своем ли он месте:

Формулируем собственные ценности. Вернитесь в детство: чем вы могли заниматься днями напролет? Есть ли в обучении сегодня отголоски тех увлечений?

Вернитесь в детство: чем вы могли заниматься днями напролет? Есть ли в обучении сегодня отголоски тех увлечений? Вспоминаем об окружении . С представителями каких профессий вы взаимодействовали в школьные годы? Учителя рассказывали о новых специальностях на рынке труда? Посмотрите, кем работают выпускники вашего факультета: возможно, вы хотите пойти по их стопам?

. С представителями каких профессий вы взаимодействовали в школьные годы? Учителя рассказывали о новых специальностях на рынке труда? Посмотрите, кем работают выпускники вашего факультета: возможно, вы хотите пойти по их стопам? Раскладываем процесс обучения по полочкам . Подумайте, какие предметы вам нравятся, кем из преподавателей вы восхищаетесь? Что именно в них вызывает у вас положительные эмоции? Попробуйте глубже погрузиться в предметы, которые вас привлекают. Можно поискать список доступных стажировок и посмотреть на требования к кандидатам.

. Подумайте, какие предметы вам нравятся, кем из преподавателей вы восхищаетесь? Что именно в них вызывает у вас положительные эмоции? Попробуйте глубже погрузиться в предметы, которые вас привлекают. Можно поискать список доступных стажировок и посмотреть на требования к кандидатам. Учимся отличать процесс адаптации от неправильного выбора. Пугает ли вас мысль о смене деятельности? Думаете ли вы о том, что сменить профессию невозможно? Какие знания дает вам каждая пара? Каким образом новую информацию можно применить в деятельности, которая вам интересна?





Постарайтесь ответить на каждый из вопросов выше. Точка, в которой вы находитесь сейчас, — это старт карьерного трека. Неважно, будет он связан со специальностью в дипломе; гораздо важнее, какие компетенции и навыки для профессии мечты вам удастся приобрести на пути. Важно слышать себя, не бояться просить помощи и замечать ценность во всем, что с вами происходит. Так неправильных выборов будет гораздо меньше!

Фото: Unsplash