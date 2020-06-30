Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг экономических вузов России. При исследовании сервис опирался на уровень зарплат выпускников с 2014 по 2019 год, которые сейчас заняты в области экономики и финансов, сообщает пресс-служба компании.

SuperJob составил рейтинг российских экономических вузов по уровню зарплаты выпускников