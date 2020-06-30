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SuperJob составил рейтинг российских экономических вузов по уровню зарплаты выпускников
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Анна Меликян
Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг экономических вузов России. При исследовании сервис опирался на уровень зарплат выпускников с 2014 по 2019 год, которые сейчас заняты в области экономики и финансов, сообщает пресс-служба компании.
SuperJob составил рейтинг российских экономических вузов по уровню зарплаты выпускниковМария Передок
За год в рейтинге произошли некоторые изменения. Теперь список лучших вузов и зарплат их выпускников выглядит так:
- МГИМО (у) МИД РФ — 120 000 рублей;
- НИУ ВШЭ — 115 000 рублей;
- МГУ им. Ломоносова — 107 000 рублей;
- РАНХиГС при Президенте РФ — 100 000 рублей;
- Финансовый университет при Правительстве РФ и Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ — 97 000 рублей.
Фото на обложке: Shutterstock / Nirat.pix
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