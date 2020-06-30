Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
YOUNG

SuperJob составил рейтинг российских экономических вузов по уровню зарплаты выпускников

YOUNG
Мария Передок
Мария Передок

Младший редактор Young

Анна Меликян

Сервис по поиску работы SuperJob составил рейтинг экономических вузов России. При исследовании сервис опирался на уровень зарплат выпускников с 2014 по 2019 год, которые сейчас заняты в области экономики и финансов, сообщает пресс-служба компании.

SuperJob составил рейтинг российских экономических вузов по уровню зарплаты выпускников

За год в рейтинге произошли некоторые изменения. Теперь список лучших вузов и зарплат их выпускников выглядит так:

  1. МГИМО (у) МИД РФ — 120 000 рублей;
  2. НИУ ВШЭ —  115 000 рублей;
  3. МГУ им. Ломоносова — 107 000 рублей;
  4. РАНХиГС при Президенте РФ — 100 000 рублей;
  5. Финансовый университет при Правительстве РФ и Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ — 97 000 рублей.

Фото на обложке: Shutterstock / Nirat.pix

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2020

Энергопрорыв

30 июня 2020

EESTech Challenge Local Round Online

01 июля 2020

Rukami

01 июля 2020

W.I.S.E. camp

01 июля 2020

МТС Social Idea

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма