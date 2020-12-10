Межвузовский чемпионат WorldSkills Russia — итоги

7 декабря завершился финал Всероссийского IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Россия). Публикуем итоги и топ-5 вузов, которые выиграли наибольшее количество медалей в общем зачёте.

Национальный межвузовский чемпионат направлен на то, чтобы поддерживать молодых и начинающих специалистов в карьерном плане. Участвуют студенты со всей России. Компетенции чемпионата проводились по следующим блокам: строительство и строительные технологии, информационные и коммуникационные технологии, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, сфера услуг, транспорт и логистика, образование.

Вузы, которые вошли в пятёрку лидеров по общему медальному зачёту:

НИЯУ МИФИ: 7 золотых, 4 серебряных, 5 бронзовых медалей;

ГУАП: 4 золотых, 2 серебряных, 1 бронзовая медали;

НИУ ТГУ: 2 золотых, 3 серебряных, 1 бронзовая медали и ГСГУ: 2 золотых, 3 серебряных, 2 бронзовых медали;

ДФУ: 1 золотая, 2 серебряных, 3 бронзовых медали;

Московский Политех: 3 золотых, 0 серебряных, 4 бронзовых медалей.

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