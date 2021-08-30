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Лицей «Академии Яндекса» открыл набор студентов на бесплатные курсы по программированию

YOUNG
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Лицей «Академии Яндекса» (ранее — «Яндекс.Лицей») открыл набор на бесплатные двухлетние очные курсы по программированию для учащихся 8-10 классов, сообщает пресс-служба образовательных проектов «Яндекса».

Лицей «Академии Яндекса» открыл набор студентов на бесплатные курсы по программированию

Заявку на поступление можно подать с 30 августа по 10 сентября на сайте проекта. Кандидаты должны будут пройти тестирование, по итогам которого их будет ждать собеседование с преподавателем.

На первом курсе студентам предстоит изучать основы языка программирования Python, а на втором — промышленное программирование. В сообщении отмечается, что ученики лицея займутся разработкой пользовательских интерфейсов, веб-приложений и чат-ботов.

В дальнейшем студенты смогут поступить на совместные образовательные программы «Яндекса» и ведущих вузов России. Среди вузов-партнеров «Яндекса» МГУ, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, НГУ и другие. По итогам приемной кампании в этом году на первые курсы университетов зачислят более 1 тысячи студентов-выпускников лицея.

В этом году в лицее «Академии Яндекса» будут учиться около 12 тысяч человек из более чем 160 городов России и Казахстана. 

Кроме того, новый учебный год начнется для более чем 400 студентов Школы анализа данных «Яндекса». Эта программа ориентирована на студентов и выпускников, которые в будущем хотят заниматься научной деятельностью в области Data Science или работать в крупных IT-компаниях, включая «Яндекс».

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Фото: Pexels

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