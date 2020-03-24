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«Хочется сразу перевернуть мир, но лучше сначала решить повседневные задачи». Как написать свой первый код

YOUNG
Сергей Шашков
Сергей Шашков

Руководитель направления «Программирование» Учи.ру

Мария Передок

Основа любого решения задач по программированию для младших школьников — составление последовательностей действий. Это не так сложно, ведь то же самое мы делаем и в повседневной жизни: например, чистим зубы, собираемся на прогулку, убираемся в комнате. Ребенку эти действия интуитивно понятны. 

Но все же программирование — это непростая задача, она требует времени, упорства, усидчивости и последовательности. Чтобы ты сделал первый шаг — и написал свой первый код — предлагаю вот такие советы.

«Хочется сразу перевернуть мир, но лучше сначала решить повседневные задачи». Как написать свой первый код

Найди адаптированный курс

Настоящее программирование для школьников усложняется еще и тем, что им надо искать ошибки в собственном коде. Эта задача непроста даже для опытных взрослых специалистов, не говоря о новичках-школьниках. 

Поэтому чем младше ученик, тем более игровой должна быть форма подачи материала на протяжении всего процесса обучения. Геймификация на начальном этапе помогает вовлечь подростков в решение задач, а в дальнейшем поддерживать интерес и активность в решении задач.

Например, на образовательной платформе Учи.ру школьники сразу могут видеть свои ошибки: система подсвечивает их, объясняет суть и подсказывает пути исправления. Еще один отличный инструмент  – событийно-ориентированная среда программирования Scratch, которая стимулирует у детей развитие богатого воображения .

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Выбери первый язык

То, насколько быстро ты выучишься, когда будут первые результаты и какие у тебя перспективы, зависит от выбранного языка программирования. Начинать лучше  с простых и понятных языков, таких как Javascript и Python. Первый несколько сложнее второго, более краткого и универсального, из-за более запутанного синтаксиса и не совсем прямой логики, но и у пайтона есть свои нюансы. 

Подтяни смежные предметы 

На эффективность обучения программированию влияет и общий багаж знаний школьника. Например, чтобы успешно решать задачи по физике (скажем, рассчитывать движение тел), ученик должен разбираться в математике. Поэтому до начала курса по программированию желательно подтянуть сопряженные предметы. 

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Поддерживай мотивацию 

Для того, чтобы не пропадала мотивация, не стоит ставить высокую планку с самого начала. Конечно, хочется сразу создать революционный код, который перевернет мир. Но лучше начать с наглядных, повседневных задач – например, рассчитать свой возраст в днях или количество материала для кукольного дома младшей сестры. 

Важно, чтобы первый код находил свое практическое применение здесь и сейчас, чтобы ребенок ощущал его полезность. Войдя во вкус, будущий программист сможет постепенно перейти к более сложным задачам. 

Также не стоит доверять курсам, которые обещают научить ребёнка программировать/верстать за один год. Чтобы получить реальный навык, требуются сотни часов практики.

Вопрос с мотивацией особенно остро встает тогда, когда обучение проходит самостоятельно, с помощью книг. Приходится напрягать волю и самоорганизовываться, а это непросто даже для многих взрослых. Проще обратиться к готовым онлайн-курсам с грамотно составленной программой (а также с чатами и форумами, как например, на Coursera) или к групповым оффлайн-курсам. В групповом формате занятий подростки мотивируют друг друга, общаются, чувствуют поддержку или здоровый конкурентный дух. 

Главное на первом этапе – это наиболее подходящий для возраста формат обучения, который помогает превратить программирование в увлекательное и полезное занятие. Наш опыт показывает, что при условии выбора адаптированного курса, свой первый простой код (скажем, программу для решения квадратного уравнения) ученик 7-9 класса сможет написать в среднем уже через три часа предварительного обучения.  

Фото на обложке: Shutterstock / ESB Professional

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