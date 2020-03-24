«Хочется сразу перевернуть мир, но лучше сначала решить повседневные задачи». Как написать свой первый код

Но все же программирование — это непростая задача, она требует времени, упорства, усидчивости и последовательности. Чтобы ты сделал первый шаг — и написал свой первый код — предлагаю вот такие советы.

Основа любого решения задач по программированию для младших школьников — составление последовательностей действий. Это не так сложно, ведь то же самое мы делаем и в повседневной жизни: например, чистим зубы, собираемся на прогулку, убираемся в комнате. Ребенку эти действия интуитивно понятны.

Найди адаптированный курс

Настоящее программирование для школьников усложняется еще и тем, что им надо искать ошибки в собственном коде. Эта задача непроста даже для опытных взрослых специалистов, не говоря о новичках-школьниках.

Поэтому чем младше ученик, тем более игровой должна быть форма подачи материала на протяжении всего процесса обучения. Геймификация на начальном этапе помогает вовлечь подростков в решение задач, а в дальнейшем поддерживать интерес и активность в решении задач.

Например, на образовательной платформе Учи.ру школьники сразу могут видеть свои ошибки: система подсвечивает их, объясняет суть и подсказывает пути исправления. Еще один отличный инструмент – событийно-ориентированная среда программирования Scratch, которая стимулирует у детей развитие богатого воображения .

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Выбери первый язык

То, насколько быстро ты выучишься, когда будут первые результаты и какие у тебя перспективы, зависит от выбранного языка программирования. Начинать лучше с простых и понятных языков, таких как Javascript и Python. Первый несколько сложнее второго, более краткого и универсального, из-за более запутанного синтаксиса и не совсем прямой логики, но и у пайтона есть свои нюансы.

Подтяни смежные предметы

На эффективность обучения программированию влияет и общий багаж знаний школьника. Например, чтобы успешно решать задачи по физике (скажем, рассчитывать движение тел), ученик должен разбираться в математике. Поэтому до начала курса по программированию желательно подтянуть сопряженные предметы.

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Поддерживай мотивацию

Для того, чтобы не пропадала мотивация, не стоит ставить высокую планку с самого начала. Конечно, хочется сразу создать революционный код, который перевернет мир. Но лучше начать с наглядных, повседневных задач – например, рассчитать свой возраст в днях или количество материала для кукольного дома младшей сестры.

Важно, чтобы первый код находил свое практическое применение здесь и сейчас, чтобы ребенок ощущал его полезность. Войдя во вкус, будущий программист сможет постепенно перейти к более сложным задачам.

Также не стоит доверять курсам, которые обещают научить ребёнка программировать/верстать за один год. Чтобы получить реальный навык, требуются сотни часов практики.

Вопрос с мотивацией особенно остро встает тогда, когда обучение проходит самостоятельно, с помощью книг. Приходится напрягать волю и самоорганизовываться, а это непросто даже для многих взрослых. Проще обратиться к готовым онлайн-курсам с грамотно составленной программой (а также с чатами и форумами, как например, на Coursera) или к групповым оффлайн-курсам. В групповом формате занятий подростки мотивируют друг друга, общаются, чувствуют поддержку или здоровый конкурентный дух.

Главное на первом этапе – это наиболее подходящий для возраста формат обучения, который помогает превратить программирование в увлекательное и полезное занятие. Наш опыт показывает, что при условии выбора адаптированного курса, свой первый простой код (скажем, программу для решения квадратного уравнения) ученик 7-9 класса сможет написать в среднем уже через три часа предварительного обучения.