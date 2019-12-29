Как сделать рабочий процесс комфортным для поколения Z

Поколение Z не похоже ни на одно из предыдущих. Но рекрутер Трейси Фритчер не представляла, насколько сильно оно отличается, пока ей не позвонила подруга, дочь которой подала заявку на работу в компании Фритчер. По словам матери, девушка была в слезах: она отправила резюме, ничего не услышала в ответ и была просто раздавлена ​​тем, что не получила место.

Я была сбита с толку. Резюме дочери моей подруги не появилось в системе отслеживания. Я спросила, когда она подала заявку.

Ответ?

25 минут назад.

25 минут назад. Всего-то. Но для девушки это был достаточно долгий промежуток времени, чтобы предположить, что ее кандидатуру отвергли.

Моя компания не оправдала ее ожиданий. Это было и неловко, и поучительно. Мы должны были показать себя лучше. Поколение Z требует этого — в процессе найма и после.

Сейчас проходят последние собеседования 2019 года, и многие компании ищут талантливых стажеров и специалистов начального уровня. Вот что можно сделать, чтобы создать рабочую обстановку, более комфортную для поколения Z.

Общайтесь

Описание поколения Z часто обобщают и говорят, будто его представители проводят все время в мессенджерах и соцсетях и не знают, как вести личный разговор. Но это лишь миф.

Новое исследование показало, что хоть поколение Z и выросло со смартфонами в руках, 83% респондентов предпочли бы личное общение с менеджером. Сравните это с опросом менеджеров, 82% которых сказали, что сотрудники из поколения Z предпочли бы сообщения.

Это огромный разрыв. Да, они ожидают быстрого ответа, но также жаждут личного взаимодействия.

Поэтому в следующий раз, когда вы будете проводить удаленное собеседование, воспользуйтесь видеосвязью, а еще лучше — найдите способ встретиться лично. Кандидаты из поколения Z проводят собственные исследования и хотят быть уверены, что связываются со своим потенциальным менеджером.

После найма наладьте регулярное общение и дайте понять, что вы открыты для коммуникации по телефону или видеосвязи не только во время планерок.

Слушайте (и действуйте)

Новое поколение сотрудников может стать главным источником вдохновения и инноваций. Ваша задача — слушать. Но слишком многие работодатели не интересуются идеями поколения Z или, что так же плохо, интересуются, но ничего не делают для их реализации.

Решите эту проблему, активно собирая обратную связь и передавая эту информацию командам, которые могут воплотить идеи других сотрудников в жизнь.

Если члены коллектива из поколения Z увидят, что вы прислушиваетесь к ним и воспринимаете их всерьез, они будут ежедневно стараться показать себя с лучшей стороны. В противном случае они могут уйти туда, где их мнение будут учитывать и уважать.

Упрощайте

Поколение Z ожидает от технологий простоты. 69% считает, что использование технологий на работе должно быть таким же легким, как и дома. И ставки высоки — поколение Z не будет привязываться к рабочему месту, которое затрудняет выполнение задач.

Но прежде чем погрузиться в радикальные изменения, сделайте паузу. Не спешите шокировать сотрудников, заставляя их привыкать к новым технологиям.

Настало время вдумчиво разработать и внедрить цифровые рабочие процессы, чтобы сотрудники достигли максимальной продуктивности. Как? Помещая людей на первый план. Узнавая, как они работают и чего хотят. Нанесите на карту каждый их шаг, прежде чем запустить новые решения.

Упрощая, оптимизируя и разговаривая — не только о том, что вы делаете, но и почему — вы можете создать новые рабочие условия, которые будут удовлетворять поколение Z и поддерживать его продуктивность.

Для бумеров и зумеров (и всех между ними)

Поколение Z меняет рабочую среду к лучшему, хочет она того или нет.

Хорошая новость заключается в том, что удачное решение для поколения Z удачно для всех. Кто не хочет вести осмысленное общение, чувствовать, что их мнение ценится, и получать простые и удобные в использовании инструменты, которые облегчают выполнение работы?

Разница в том, что старшие поколения будут мириться с тем, к чему они уже привыкли. Поколение Z? Вряд ли.

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