Как изменятся свидания в 2022 году

Что принесет 2022 год для тех, кто находится в поисках любви, учитывая опыт последних лет? У экспертов есть несколько прогнозов, включая рост популярности онлайн-свиданий, упор на психическое здоровье и новый уровень откровенности.

За последние два года пандемия внесла свои коррективы в культуру свиданий и форматы общения в целом.

Популярность онлайн и VR-свиданий

Логан Ури, директор по науке о взаимоотношениях в дейтинг-приложении Hinge, считает, что свидания по видеосвязи сохранят свою актуальность в наступающем году.

Согласно исследованиям компании, пользователи Hinge часто используют предварительный звонок или видеочат в качестве проверки на совместимость с потенциальным партнером.

Автор: insta_photos

Результаты опроса Match 2021 Singles in America среди пяти тысяч американцев в возрасте от 18 до 75 лет показали, что для 71% опрошенных видеосвидание помогло определить, хотят ли они встретиться лично, а 63% заявили, что им было бы комфортней на первом свидании, если бы перед этим они созвонились по видеосвязи.

Голосовые сообщения также пользуются спросом среди пользователей дейтинг-приложений — аудио-функции во время пандемии запустили многие сервисы. Так, Bumble добавил аудиосообщения в конце 2020 года, а Hinge выпустил обновление с голосовыми подсказками для профилей в 2021.

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Считает Логан Ури. Голосовые сообщения добавляют аутентичность и интимность профилю потенциального партнера, что не могут в полной мере сделать текст и фотографии.

Делая упор на DatingTech, Match Group (владеющая Tinder, Hinge и многими другими приложениями для знакомств) планирует создать мета вселенную знакомств, или пространство виртуальной реальности, которое будет называться «Single Town» («Единый» или «Одинокий город»).

«Пользователи смогут взаимодействовать друг с другом с помощью голосовых сообщений в реальном времени и встречаться в виртуальных пространствах, таких как бар», — объяснил генеральный директор Match Group Шар Дубей.

Однако виртуальное пространство таит в себе те же опасности, что и реальный мир: например, пользователи Meta (Facebook) уже подвергались сексуальным домогательствам. Поэтому одинокие люди должны проявлять такую же осторожность при свиданиях в виртуальной реальности, как при общении в Интернете или во время личной встречи.

Тренер по свиданиям Теннеша Вуд напоминает, что мы все остаемся живыми люди с реальными переживаниями, страхами и эмоциями, независимо от формата свиданий.

Каждый ищет своего человека

Пандемия заставила людей задуматься о том, чего они хотят от жизни. Логан Ури поделилась, что большинство опрошенных пользователей Hinge, 75%, теперь ищут серьезные отношения — в прошлом году таких людей была лишь половина (53%).

Эти пользователи хотят найти кого-нибудь, с кем можно лежать в кровати и говорить о том, через что они прошли. А также о том, как тяжела жизнь и насколько они напуганы

С этим согласна доктор Хелен Фишер, биологический антрополог и главный научный консультант Match. Большинство одиноких людей, опрошенных Match ( 65%), хотят отношений в следующем году.

Этот показатель становится еще выше, если рассматривать только ответы молодых людей: опрос показал, что 81% представителей поколения Z и 76% миллениалов хотят романтической любви.

По мнению Хелен, это кажется логичным, поскольку молодые люди чаще находятся в поисках пары. Однако цифры все равно ошеломляют, если сравнивать, сколько людей хотели того же в 2019 году: 70% поколения Z и 63% миллениалов.

По словам антрополога, теперь люди ищут не только любовь всей своей жизни, но и финансовую и романтическую стабильность. Сейчас все больше одиноких людей хотят иметь партнера с таким же или более высоким уровнем дохода: 86% в 2021 году против 70% в 2019.

Для большинства опрошенных (83%) важнее, чтобы партнер был эмоционально зрелым, чем физически привлекательным (78%).

Некоторые люди также ищут не-моногамный обобщающий термин, обозначающий отношения, которые не строятся по модели классической моногамии, в которой у одного человека один партнер опыт. Теннеша Вуд считает, что стремление к самореализации приведет к тому, что люди создадут собственные понятия, правила и структуру для своих отношений.

Многие начали изучать не-моногамию еще до пандемии, и эта тенденция сохранялась на протяжении всего периода.

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По словам Любови Сачковой, менеджера по коммуникациям приложения Feeld, в период с 2020 по 2021 год в приложении сильно возросло количество профилей мужчин и женщин, где используются слова, описывающие этичную не-моногамию (ethical non-monogamy — ENM) или полиаморию.

Забота о себе важнее, чем когда-либо

Продолжительный стресс, вызванный пандемией, заставил людей задуматься о своем внутреннем состоянии. В то время как в США переживает кризис психического здоровья, большинство участников опроса Singles in America (65%) рассказали Match, что за последний год они стали лучше заботиться о своем ментальном благополучии, а 73% отметили, что стали лучше расставлять приоритеты в жизни.

Логан Ури предполагает, что психическое здоровье станет еще более значимым для свиданий в 2022 году. 91% пользователей Hinge, опрошенных в ноябре этого года, предпочли бы встречаться с кем-то, кто ходит на терапию. Чуть меньше, 89%, с большей вероятностью пойдут на второе свидание с тем, кто затронул эту тему во время первой встречи.

Автор: UfaBizPhoto

Это особенно интересно, учитывая, что только 8% опрошенных чувствуют себя комфортно, когда обсуждают терапию при знакомстве. В связи с этим, директор Hinge призывает людей быть более открытыми и искренними в отношении того, как они заботятся о своем психическом здоровье.

«Мы боимся честно говорить о том, что на самом деле с нами происходит. Но когда мы делимся этой информацией, то больше нравимся людям, мы становимся для них интересней и привлекательней, с нами они чувствуют себя в безопасности».

Откровенность выходит на новый уровень

В соответствии с принципами прозрачности, Логан Ури предсказывает, что люди на свиданиях будут более открыто обсуждать, что они хотят от партнера. Она назвала этот предварительный подход «бескомпромиссным».

Директор приводит в пример свое собственное первое свидание, когда она сказала: «Эй, я давно встречаюсь и знаю, что хочу выйти замуж и в конце концов завести детей. А что ты ищешь?»

«Это не требует от кого-то определенного ответа, — объяснила она, — но с самого начала нужно быть очень честным и открыто говорить о том, чего вы хотите, и спрашивать другого человека, чего хочет он».

Уже есть доказательства того, что людям нравится такой подход. Недавний опрос приложения Coffee Meets Bagel, проведенный этой осенью, показал, что 79% пользователей сейчас более открыты и честны с мэтчами людьми, с которыми возникла взаимная симпатия профилей, чем до пандемии.

Вступая в новый год, дейтеры твердо уверены в том, чего хотят, и более открыты в разговорах об этом, чем раньше. Хотя пандемия уже неоднократно показала, что предвидеть все невозможно, эксперты и данные намекают, что в 2022 году люди будут стремиться к своим желаниям с новообретенной искренностью.

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