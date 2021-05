«Люди должны привыкнуть к нейрогаджетам так же, как к смартфонам»

Cодержание:

Нейроинтерфейсы пришли в бизнес и, соответственно, в нашу повседневность из медицины. Поэтому их первая функция заключается в том, что они позволяют пациентам вести полноценную жизнь в случае утраты какой-либо функции: возможности самостоятельно двигаться или говорить. По мере развития технологии открывались и другие возможности — например, глубинно изучать мозг, в том числе его взаимодействие с внешними устройствами. И, наконец, индустрия развлечений тоже не осталась в стороне: управлять силой мысли можно в компьютерных и настольных играх, мобильных приложениях и даже в формате VR.

История интерфейсов «мозг-компьютер» началась почти сто лет назад. В 1924 году немецкий психиатр и нейрофизиолог Ганс Бергер, которого считают «отцом» электроэнцефалографии (ЭЭГ), впервые зафиксировал электрические сигналы на поверхности головы.

Следующий шаг — изобретение первого нейроинтерфейса — был сделан в 50-е годы профессором физиологии Йельского университета Хосе Дельгадо. Ученый разработал «стимосивер» — прибор размером всего с пятидесятицентовую монету, который можно было вживлять в мозг и управлять поведением испытуемого по FM-радиоканалу.

Новый виток эволюции нейрогаджетов произошел в 1998 году, когда устройство впервые было внедрено в мозг человека. Таким образом нейрохирург Филип Кеннеди вернул подвижность Джонни Рэю, которую тот потерял после инсульта. В результате операции пациент научился двигать курсором с помощью «силы мысли».

С начала 2000-х годов началось производство коммерческих нейроинтерфейсов, которые используются уже не только в медицинских целях. Так, настольная игра Mindball, где участники управляют катающимся по столу мячиком с помощью электрической активности своего мозга, появилась на рынке еще в 2003 году.

Если говорить о востребованности конкретных BioTech-решений в разных регионах мира — в США, в странах Западной и Восточной Европы, в Азии, — то запрос будет разным. По словам Константина Сонькина, в России наблюдается уклон в сторону нейрореабилитации. Эксперт считает, что у этой области высокий потенциал для работы с передовыми технологиями. А также в ней дефицит решений, которые уже внедрены в клиническую практику для облегчения процесса реабилитации.

А вот внутри России география незначительно влияет на клиентские запросы — по наблюдению экспертов, девайсы заказывают по всей стране. Однако предприниматели отмечают, что крупные города, такие как Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, все-таки проявляют больший интерес. Создатель Brainstorm объясняет это тем, что жители миллионников могут напрямую приехать в магазин и самостоятельно забрать аппарат. А вот в регионы его можно отправить только посылкой — впрочем, это не мешает получать заказы из маленьких городов или даже деревень.

Константин Сонькин считает, что применение нейроинтерфейсов в России начинается с государственных или корпоративных клиентов — клиник, центров реабилитации, спортивных клубов. Так, в рамках стартапа i-Brain.Tech были созданы методики, способствующие восстановлению после инсультов и травм мозга, а также технологии для спортивной медицины.

Неочевидную закономерность можно наблюдать в формировании спроса по отраслям. О ней рассказывает кандидат технических наук Эдвард Крыжановский, основатель «Телебиомет» — компании, которая разрабатывает первые в России нейроинтерфейсы на базе ближней инфракрасной спектроскопии.

А вот технологии для HR заказывают, как правило, в головных офисах корпораций — чаще всего в Москве.

Если говорить о среднем возрасте пользователей нейрогаджетов — на примере Brainstorm, — то он составляет 25-40 лет. Тимофей Глинин отмечает, что это люди активного возраста, которые начинают обращать внимание на свое здоровье и искать способы увеличить продуктивность.

В цикле формирования нового рынка Константин Сонькин выделяет три основных фактора:

В этом смысле наличие сильной технической школы в России позволяет создавать более бюджетные технологии. С другой стороны, основатель i-Brain.Tech говорит о многочисленных правовых барьерах и общей культурной консервативности клиентов – и, в частности, россиян. Причем о последней сложности так или иначе упоминают все эксперты — это недоверие к аппаратам, которые воздействуют непосредственно на мозг.

Однако есть и хорошая новость: разработчики замечают, что страх перед нейроинтерфейсами постепенно уходит, а интерес, наоборот, растет. «Изначально такие сложные, связанные со здоровьем технологии эффективнее внедряются через рынок для людей с нейрозаболеваниями. Потом они приходят на рынок для “ленивых” — массовый рынок, потому что нейроинтерфейсы — это удобно».

Причем Сонькин уверен, что в ближайшем будущем такие гаджеты будут повсеместно использоваться в обычной жизни: дома, на рабочем месте, при спортивных тренировках. Их функции можно сравнить со смарт-часами — только у нейроинтерфейсов гораздо бó‎льшие возможности по мониторингу и тренировке функций мозга.

Наталия Галкина подтверждает слова коллеги — проблемы при работе с законодательством она называет главным подводным камнем. Ввиду того, что «НейроЧат» является коммуникационным устройством без медицинской сертификации, не все учреждения рискуют покупать такие аппараты. А оформить ее можно только в том случае, если есть официально одобренная врачами методика — что невозможно для таких интерфейсов «мозг-компьютер»: ведь они ничего не лечат и не диагностируют, а дают пациенту возможность восстановить связь с внешним миром. По словам предпринимательницы, над решением этого вопроса сейчас работает «Платформа НТИ».

Если юридические нюансы притормаживают развитие рынка нейротехнологий, то государственная поддержка — гранты, нейронет-центры, акселераторы — действительно поддерживают предпринимателей, говорят все эксперты. Вместе с тем — добавляет Константин Сонькин — затраты на бюрократию зачастую превышают стоимость основных работ.

Системы, где нет такого бюрократического давления, самые эффективные в мире. Израиль и Кремниевая долина в США — две точки с самым большим количеством стартапов на душу населения и с самой лояльной бюрократией, говорит основатель i-Brain.Tech.

Иностранное партнерство

Эксперты выделяют несколько основных регионов, где активно развиваются нейротехнологии и где заинтересованы в работе с российскими разработчиками:

США: здесь наблюдается самый высокий спрос на нейрогаджеты в мире;

Западная Европа;

Австралия;

Экономические развитые страны Азии (Китай, Южная Корея, Япония, Сингапур). Причем Наталия Галкина выделяет азиатское направление как одно из самых перспективных. Она объясняет это тем, что, несмотря на большую популярность интерфейсов «мозг-компьютер» в США, напряженные геополитические отношения с американцами сказываются на ведении совместных проектов.

В этих странах стартапы, работающие с нейрогаджетами, привлекают крупные инвестиции. Так, американский проект Halo sport, который работает на стыке технологий и спорта, привлек $13 млн.

Популярность нейрогаджетов — это скорее вопрос мировоззрения, чем платежеспособности, считает Тимофей Глинин.

Современные аппараты продаются по достаточно доступным ценам — так, прибор Brainstorm стоит 6500 рублей. «Чем более консервативное общество, тем меньший процент людей прибегает к нейрогаджетам. Представим ситуацию — человек хочет подтянуть иностранный язык. Он может поступить традиционным способом — к примеру, купить дополнительный курс лекций. А может — купить девайс, который стимулирует зону, ответственную за изучение иностранных языков».

По словам Наталии Галкиной, иностранцы часто пытаются переманить к себе талантливых российских специалистов — ведь «купить» эксперта и организовать его релокацию выйдет гораздо дешевле, чем платить за уже готовую разработку с оформленной интеллектуальной собственностью.

Советы по развитию бизнеса

Стартап начинается с анализа рынков, на которые вы планируете вывести продукцию. А чтобы изучить проекты конкурентов, перспективы развития отрасли и запросы потенциальных клиентов, важно провести исследование.

Эдвард Крыжановский рекомендует обратиться к англоязычным источникам: Worldwide Market Forecasts, Bloomberg, Brain Monitoring Market By Product, Cognitive Assessment and Training Market Worldwide Market Forecasts and Analysis. Второй совет от создателя «Телебиомет» — найти единомышленников. На начальном этапе у проекта могут возникать финансовые трудности, а общие цели и искренняя заинтересованность помогут сохранить команду. И затем, наконец, идти в один из центров, поддерживающих развитие стартапов.

«Важно пройти через сито экспертизы. Такие организации открывают доступ в инновационную среду, где можно заполучить менторов, инвестиции и гранты, найти стратегических партнеров и, в конце концов, выйти на международный уровень. Можно также обратиться к акселератору GenerationS — самому крупному в России. Участие в нем гарантирует, что вы попадетесь на глаза заинтересованным инвесторам».

Другая рекомендация предпринимателям, занимающимся созданием нейрогаджетов, — это регистрация марки, считает Тимофей Глинин. Процедура обойдется в 25-30 тыс. рублей и поможет защититься от патентных троллей. Они отслеживают перспективные проекты и на начальном этапе могут перехватить ваше название. «Это важный момент, но о нем не всегда задумываются в начале пути».

Фото на обложке: Jolygon/Shutterstock