EdTech: рынок, тренды, инвестиции

В материале — о тенденциях рынка, представленных на карте стартапах и инвестициях в российских EdTech.

Команда RB.RU представила интерактивную карту российского рынка EdTech . Она включает более 200 технологичных проектов из сегментов b2b и b2c, а также десятки венчурных фондов, акселераторов и частных инвесторов, которые поддерживают EdTech-стартапы.

Содержание:

Что такое EdTech

В медиа EdTech часто выступает синонимом онлайн-образования, однако на самом деле это понятие гораздо шире и включает весь набор цифровых инструментов, направленных на повышение эффективности образовательного процесса.

Помимо онлайн-школ, интерактивных курсов и образовательных приложений, на рынке представлены разработчики электронных систем для образовательных учреждений, обучающего оборудования, VR-тренажеров, платформ для корпоративного обучения и других продуктов.

Рынок EdTech

Образование — одна из крупнейших в мире отраслей, на долю которой приходится более 6% ВВП. По прогнозу аналитиков Holon IQ, к 2025 году совокупный объем глобального рынка образования составит $7,3 трлн.

При этом проникновение технологий в отрасль все еще остается низким — на цифру приходится менее 4% от общих расходов на образование. В абсолютных числах совокупный объем вложений в цифровую трансформацию индустрии составил $227 млрд в 2020 году.

Ожидается, что пандемия COVID-19 и связанные с ней карантинные ограничения окажут долгосрочное влияние на образование, и к 2025 году рынок EdTech удвоится — мы увидим обновление инфраструктуры и появление новых цифровых бизнес-моделей.

EdTech в России

Российский EdTech наиболее активно развивается в сегменте онлайн-образования.По данным совместного исследования TalentTech и «Нетологии», в конце 2019 года объем российского b2c-рынка онлайн-образования составил 38,5 млрд рублей при среднегодовых темпах роста на уровне 20%.

В соответствии с прогнозом аналитиков, к 2023 году он должен достичь отметки в 60 млрд рублей. 2020 год стал прорывным для отрасли и значительно ускорил ее развитие — рост составил 30-35%. По оценке экспертов, тренд сохранится и в 2021 году.

Читайте о российских EdTech-стартапах, которые вышли на рынок в 2020 году, в материале RB.RU: 9 российских EdTech-стартапов, которые взлетели в пандемию

Для малышей: общее развитие и подготовка к школе, умные игрушки

Для школьников: дистанционное обучение, цифровые сервисы, платформы для подготовки к экзаменам, для подбора репетиторов и для самостоятельной работы по школьной программе, онлайн-школы программирования и сервисы дополнительного образования.

Для взрослых: многопрофильные онлайн-университеты и высшее образование, образовательные приложения и онлайн-тренажеры, обучение ИТ, языки, гуманитарные науки, wellness&lifestyle.

Ключевые игроки российского рынка EdTech представлены на интерактивной карте. В сегменте b2c компании поделены на три группы с подкатегориями:

Более 40% от представленных в карте компаний работают в сегменте b2b — это вендоры ИТ-решений, разработчики платформ и вспомогательных сервисов для образовательных учреждений и бизнеса. Среди них:

вендоры VR/AR технологий в образовании;

разработчики систем прокторинга и мониторинга;

платформы для корпоративного обучения;

сервисы для запуска онлайн-школы или интерактивных курсов;

производители учебного оборудования и другие компании.

Интерактивная карта российского рынка EdTech постоянно дополняется. Если вы хотите, чтобы ваша компания попала на карту, отправьте письмо на [email protected] с информацией по форме, указанной здесь.

Тренды EdTech

Редакция RB.RU обратилась к фаундерам технологичных проектов в индустрии образования с просьбой обозначить ключевые тренды на российском рынке EdTech.

Андрей Лобанов, СЕО «Алгоритмики»

Тренд 1: образование новый черный

В 2020 и 2021 годах только ленивый не занимается образованием. Все поняли, что за этой сферой большое будущее — ко мне в последнее время чуть ли не раз в неделю приходит какой-нибудь человек, который делает образовательный проект.

Когда «Алгоритмика» только начиналась, мне многие говорили: «На образовании не построишь бизнес, там нет денег, зачем тебе это». В 2021 году, если ты рассказываешь, что у тебя образовательная компания, ты слышишь совершенно другую реакцию: «Круто — это же так классно и перспективно!».

Так вышло, что как социально полезная сфера бизнеса оказалась в центре внимания, в тренде. Что из этого получится, прогнозировать рано. Рынок не настолько большой, как шум вокруг него. И есть вероятность, что многие новые проекты не выживут в такой конкурентной среде.

Тренд 2: консолидация рынка

В последние несколько лет крупные игроки, такие как Mail.ru Group и «Яндекс», активно начали вкладываться в образование. В то же время на рынке появились сильные EdTech-компании. Сейчас видно, что идет очень много разговоров о различных сделках, покупках, игроки начали «заходить» на территорию друг друга, расширяя зоны, в которых они работают.

Условно говоря, Skyeng занялся обучением навыкам и профессиям, «Алгоритмика» стала обучать детей не только программированию, но и математике. Это, как говорится, новый этап конкуренции. Скорее всего, сейчас крупные игроки начнут покупать маленьких. И если раньше каждый занимал какую-то одну нишу, то теперь, как мне кажется, компании будут работать сразу в нескольких нишах, таким образом конкурируя друг с другом.

Тренд 3: согласование офлайна и онлайна

Будем надеяться, что ковид потихоньку уходит. Для EdTech это значит, что скоро вернется офлайн-обучение. Заметно, что клиенты устали от онлайна.

Что будет? Технологии, которые выросли за время пандемии, и инвестиции, которые пришли в образование за это время, будут работать и на офлайн-обучение. Выход образования обратно в офлайн приведет, скорее всего, к появлению множества смешанных образовательных форматов и новых технологий в этих форматах.

Михаил Котлов, CEO IntellectoKids

Тренд 1: во время пандемии вырос спрос на детские образовательные приложения.

Не только в России, во всем мире родители оказались в условиях, когда работа стала удаленной, ребенок сидит дома на карантине, его нужно занять чем-то полезным. И в этом смысле обучающие приложения стали спасением для многих мам и пап.

Что происходит в 2021 году? Мы продолжаем наблюдать устойчивый интерес к образовательным мобильным продуктам для детей.

Тренд 2: у всех игроков дополнительного школьного и дошкольного онлайн-образования, предлагающих качественный продукт, будет расти число пользователей.

Если до пандемии основной поток учеников и денег шел к частным репетиторам, то теперь все познакомились с дистанционным обучением и гораздо больше родителей рассматривают его как полноценную альтернативу. Соответственно, доля онлайна в рынке дополнительного образования школьников и дошкольников будет увеличиваться.

Тренд 3: будет развиваться и приобретать популярность формат blended learning.

Blended learning — это смешанный вариант, когда часть обучения проходит дистанционно, а часть в офлайне. Поскольку и у онлайна, и у офлайна есть свои преимущества, было бы странно не использовать и те, и другие в обучении. Думаю, все больше офлайн-игроков будут пробовать применять онлайн-инструменты, и наоборот.

Наташа Флокси, СЕО Cerevrum

Много лет инновационные технологии пытались ворваться в обучение, но лишь пандемия дала шанс. Мы вошли в новую эпоху, где умение учиться станет одним из важнейших навыков.

Безусловно, искусственный интеллект и виртуальные люди будут помогать контролировать процессы получения знаний. В новом мире разработчики смотрят на синхронизацию носимых устройств с усвояемостью материалов.

Помимо этого, нельзя не отметить тренд на популяризацию машинного обучения и аналитики усвоения знаний, которые помогут традиционным методам улучшать сами процессы, предугадывать действия обучаемого и создавать адаптивный контент в реальном времени.

Читайте также: Геймификация, AR-очки и другое: 10 трендов в Edtech в 2021 году

Инвестиции в EdTech

Совокупный объем венчурных инвестиций в мировой рынок образования по итогам 2020 года составил $16 млрд, что почти вдвое больше показателей 2018 года. Более 60% от этой суммы приходится на Китай, на США — 15%, на Индию — 14% и на Европу — 5%.

Объем инвестиций в российский EdTech за период 2017-2019 гг. составил не менее $80 млн, на которые приходится 45 публичных и, по оценке TalentTech и «Нетологии», сопоставимое число непубличных сделок.

В соответствии с исследованием Агентства инноваций Москвы, в 2020 году на EdTech пришлось 15% от общего объема инвестиций, сделанных венчурными фондами и частными инвесторами в Москве. Число сделок выросло на 164% по сравнению с показателями 2019 года.

Наиболее часто инвесторы обращали внимание на образовательные продукты для школьников, сервисы дополнительного образования и платформы для учителей.

Как отмечает Holon IQ, постоянные рост объема венчурных инвестиций в EdTech приводит к большему количеству IPO образовательных стартапов. Например, в марте этого года первичное размещение акций провела образовательная платформа Coursera. По итогам размещения компания оценена в $4,3 млрд.

Подробнее: Coursera добилась максимальной цены акции в ходе IPO

Это долгоиграющий тренд. Если в 2015 году на бирже было представлено 10 образовательных компаний с рыночной капитализацией более $1 млрд, то в 2018 году их число увеличилось до 30, а к 2025 должно достигнуть 100.

Заключение

Эксперты и аналитики в России и по всему миру сходятся во мнении, что онлайн-образование и другие сегменты EdTech продолжат экспоненциальный рост в течение ближайших пяти лет.

К изменениям индустрию подталкивают глобальные вызовы, и пандемия — не единственных из них. Так, известно, что к 2050 году в мире будет на два миллиарда больше выпускников школ, вузов и других образовательных учреждений, чем сегодня. Без фундаментальных изменений в области подходов, инфраструктуры и бизнес-моделей образовательная система не справится с растущей из года в год нагрузкой. Рынку предстоит решить проблему дефицита кадров и нехватки финансирования.

Подробнее о проблемах рынка читайте в материале: Дефицит инвестиций и сопротивление инновациям: главные проблемы развития EdTech-рынка

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