Разбираемся в налогах Канады: ставки и льготы для физлиц, инвесторов и бизнеса

Канадская государственная налоговая система непростая, действует на разных уровнях и включает много нюансов для физических лиц, инвесторов и бизнеса. Однако зная их, можно существенно снизить налоговую нагрузку.

Канаду регулярно признают одной из лучших стран по качеству жизни и привлекательности для эмиграции, в том числе из России и СНГ. По данным на 2016 год, количество русских канадцев составляло более 600 тысяч.

Содержание:

Физические лица

Кто платит налоги

Налоги в Канаде платят резиденты, а также другие физические лица, получающие там доход. При этом статус налогового резидента может быть определен индивидуально.

Если человек находится в стране более 183 дней в году, он автоматически становится резидентом на этот период. В остальных же случаях может быть учтен целый ряд связей с Канадой: от наличия недвижимости для проживания до членства в различных клубах.

«Многие ошибочно считают, что иммиграционный статус физического лица (наличие/отсутствие гражданства или вида на жительство) является решающим фактором при определении налогового резидентства. Это не так.

Иммиграционный статус — лишь один из многих факторов при определении налогового резидентства Канады. Человек может быть канадским гражданином и не быть канадским налоговым резидентом и наоборот

— обращает внимание Анна Малажавая, налоговый адвокат и основатель фирмы налогового права Advotax Law в Торонто.

В отличие от России, здесь налоговую декларацию должен подавать каждый налоговый резидент самостоятельно — раз в год не позднее 30 апреля. Налоговые расчеты ведутся в канадских долларах.

Подоходный налог

Это основной налог для физических лиц и ИП, которым облагается весь чистый доход. Налог взимается по прогрессивной шкале на двух уровнях: федеральном и провинциальном, — поэтому имеет комбинированную ставку.

Ставка федерального налога на годовой доход:

15% — на первые 49 020 $;

20,5% — от 49 021 до 98 040 $;

26% — от 98 041 до 151 978 $;

29% — от 151 979 до 216 511 $;

33% — выше 216 511 $.

Провинциальный налог зависит от местоположения. Всего в Канаде 10 провинций и 3 территории, в каждой действуют свои ставки. Так, в Онтарио доход свыше 150 000 долларов в год облагается налогом по ставке 12,16%, а в Квебеке — 25,75%.

Политическая карта Канады. Источник: Wikipedia

Как посчитать налог? Допустим, вы работаете в Онтарио и зарабатываете 60 000 $ в год. Рассчитаем сначала федеральную часть:

49 020 х 15% + 10 980 х 20,5% = 7 353 + 2 250,9 = 9 604 $

И провинциальную для Онтарио:

45 142 х 5,05% + 14 858 х 9,15% = 2 280 + 1 360 = 3 640 $

Суммарно вы заплатите налог 13 244 $. То есть ваша комбинированная ставка составит 22%.

Компенсации

Несмотря на высокие налоговые ставки, в Канаде довольно много федеральных и провинциальных льгот и вычетов, позволяющих платить меньше налогов.

Физические лица с доходом менее 7 500 $ в год полностью освобождаются от налога. При низком доходе возможны налоговые вычеты: максимум до 1 381 $ для одиноких людей с доходом не выше 24 573 $, до 2 379 $ для семей с доходом не выше 37 173 $.

Также компенсации положены следующим категориям физлиц:

содержащим инвалидов или пенсионеров;

семьям с детьми (в калькуляторе можно рассчитать, какие льготы вам положены);

с неработающим супругом;

покупателям первого жилья;

с тратами на медицину более 3% дохода.

Для некоторых налогоплательщиков действует вычет по НДС. В том числе и для «ньюкамеров» — новых резидентов, недавно эмигрировавших в Канаду. Новичкам на вычет можно претендовать только в первый налоговый год.

Например, за 2020 год (период выплат — с июля 2021 года по июнь 2022 года) можно получить:

до 456 $ для одного человека;

до 598 $ для семьи;

до 157 $ на каждого ребенка до 19 лет.

По словам Анны Малажавой, в сране существует бесконечное количество возможностей для оптимизации налоговых обязательств в зависимости от статуса и/или деловых договоренностей налогоплательщика.

«Канадское налоговое законодательство, в частности акт о подоходном налоге, — это очень сложный законодательный инструмент. Только по объему он в три раза превышает трехтомник “Война и Мир” Л.Н. Толстого»

Анна также рассказала, что одним из распространенных примеров являются вклады в Registered Retirement Savings Plan — специальный сберегательный счет, на котором вложенные не облагаемые налогом доходы будут заблокированы до тех пор, пока человек не выйдет на пенсию или не снимет накопления по другой причине.

Например, если человек заработал 100 000 $ в 2021 году, но отложил 10 000 $ на такой счет, то подоходный налог он будет платить на 90 000 $, а не на 100 000 $ дохода (экономится примерно 3 400 $ в налогах).

Социальные взносы

Система социальной защиты Канады обеспечивается страховыми взносами физлиц и компаний. Из зарплаты работников вычитаются взносы в канадскую пенсионную программу и фонд страхования занятости, далее к ним применяются надбавки работодателя.

Пенсионный взнос обязателен для занятых в возрасте от 18 до 65 лет, затем можно выбрать, прекратить отчисления или нет. Верхний порог для взносов — 70 лет.

Из зарплаты до 61 600 $ в год удерживается 5,45%, столько же выплачивает и работодатель. Годовая сумма взносов ограничивается — не более 3 166,45 $ для физических лиц и не более 6 332,9 $ для самозанятых.

Второй взнос предполагает страхование занятости и гарантирует выплаты на время безработицы, болезни, беременности, ухода за ребенком или тяжелобольным.

Взнос составляет 1,58% от зарплаты, работодатель уплачивает его в страховой фонд с коэффициентом 1,4. Размер отчислений ограничивается годовым доходом сотрудника (до 56 300 $ в год) или размером взноса (до 889,54 $).

В Квебеке действуют свои программы пенсионных взносов и страхования занятости.

Инвесторы

Прирост капитала

В Канаде нет специального налога на прирост капитала. На него действует тот же подоходный налог, но только на 50% суммы. Например, если вы получили прибыль 5 000 $ от продажи акций, то к вашему годовому налогооблагаемому доходу надо будет прибавить 2 500 $.

Если при продаже капитала вы понесли убыток (продали дешевле, чем покупали), то его можно применить к любой сумме прироста капитала, полученной за год, тем самым снизив налоговую базу. Неиспользованные убытки можно также переносить на предыдущие три года или будущие периоды.

Дивиденды

Налогообложение дивидендов работает по отдельным правилам. Во-первых, налогом облагается вся сумма дивидендов, а также их валовая прибыль в зависимости от категории.

Интерфейс калькулятора подоходного налога

В Канаде существуют два вида дивидендов: приемлемые (корпораций, которые не имеют права на вычет для малого бизнеса и, соответственно, платят более высокие налоги) и неприемлемые (дивиденды малого бизнеса).

Прибыль приемлемых дивидендов составляет 38%, неприемлемых — 15%. То есть, если вы получили оба вида дивидендов по 200$, ваш налогооблагаемый доход составит:

200 х 1,38 + 200 х 1,15 = 276 + 230 = 506 $.

Второй нюанс заключается в том, что вы имеете право на налоговый вычет, так как прибыль по дивидендам, которую должна была заработать компания, уже облагалась налогом по корпоративной ставке (только для канадских компаний).

Для приемлемых дивидендов вычет составляет 15,0198% от налогооблагаемого дохода, для остальных — 9,0301%. В нашем примере вычет составит:

276 х 15,0198 % + 230 х 9,0301% = 62,22 $

Иностранные дивиденды считаются как процентный доход и облагаются налогом по полной ставке, налоговый вычет на них не действует.

Рассчитать подоходный налог с учетом всех видов прибыли можно здесь.

Налоги для нерезидентов

Для нерезидентов на определенные виды доходов из канадских источников действует налоговая ставка 25%. Она распространяется на проценты, дивиденды, роялти, пенсионные выплаты и арендный доход.

При наличии соглашения об избежании двойного налогообложения налоговая ставка может снижаться до 15, 10 или даже 5%. Так, налоговые резиденты России платят налог на дивиденды канадских компаний не более 15%.

Для детальных расчетов используйте калькулятор налогов для нерезидентов.

Покупатели недвижимости

Этой категории инвесторов важно знать о дополнительных налогах, связанных с покупкой, содержанием и продажей недвижимости.

Приобретение недвижимости

Основной налог при покупке — на передачу права собственности. Ставка прогрессивная в зависимости от стоимости недвижимости: от 0,5% (на первые 55 000 $) до 2% (на объект дороже 400 000 $).

Также размер налога зависит от провинции. В трех провинциях налог отсутствует: в Альберте, Новой Шотландии и сельской местности Саскачевана. А если объект находится в Торонто, налог придется заплатить в двойном размере.

Для тех, кто покупает жилье впервые, в провинциях существуют специальные программы, позволяющие возместить налог. Например, в Онтарио на покупку стоимостью до 368 333 $ действует полное возмещение налога, дороже этой суммы — скидка 4 000 $.

Если вы покупаете новый или отремонтированный дом, на него также будет действовать налог GST/HST (аналог НДС) от 5 до 15%.

Нерезиденты могут покупать недвижимость в Канаде без существенных ограничений, но для них действует дополнительный налог.

«Налогообложению подлежит любая покупка жилой недвижимости в районе Большой Золотой Подковы (Greater Golden Horseshoe Region, GGH). Это 15% налог, который называют “налогом на спекуляцию для нерезидентов” (NRST), — рассказывает Елена Пальцева, риэлтор EXP Realty Canada. — Хорошая новость в том, что существуют исключения и возмещение налога. Одно из таких исключений — участие гражданина Канады в процессе покупки». Аналогичный налог есть в Британской Колумбии: недвижимость, приобретаемая иностранцем, облагается по ставке 20%.

Для покупателей первого жилья предусмотрен налоговый вычет до 750 $.

Содержание недвижимости

В Канаде действует налог на недвижимость, который складывается из трех частей: городского сбора, образовательного и сбора городского фонда строительства.

Размер налога определяется муниципалитетом, в среднем составляет порядка 1% от рыночной стоимости объекта. Например, здесь можно рассчитать налог на жилую недвижимость в Торонто.

Сдача в аренду

Ставка налога на арендный доход зависит от типа налогоплательщика: физлица, партнерства или бизнеса. Физические лица платят стандартный подоходный налог: резиденты Канады — по прогрессивной шкале, нерезиденты — 25%. В партнерстве доход делится между партнерами, и каждый платит с него налог по своей ставке.

Для компаний базовый налог на доход от аренды составляет 38%, однако его можно снизить до 15% за счет скидок. Для этого важно, чтобы бизнес был активным: с пятью сотрудниками на полный день. При таком раскладе оформлять инвестиционную недвижимость на компанию выгоднее, чем на физическое лицо.

Елена Пальцева приводит пример: «Налог в активном бизнесе составляет 15%. Для сравнения, если физическое лицо зарабатывает 100 000 $ в год — оно заплатит налог на сумму 24 979 $. К сожалению, в бизнесе доход от аренды считается пассивным и облагается по ставке 50%. Но если в нанять в корпорацию 5+ сотрудников, то тогда бизнес считается активным и можно наслаждаться ставкой налога в 15%».

Из налогообложения можно вычесть достаточно много видов расходов, например, на на ремонт, рекламу, страхование, проценты по ипотеке, гонорары специалистов (риэлторов, юристов и других).

Продажа

Как такового налога на продажу недвижимости нет. Но если вы продали недвижимость дороже, чем покупали, для компаний прибыль будет облагаться корпоративным налогом, для физлиц — подоходным (50% дохода). При продаже из налоговой базы можно вычесть все сопутствующие расходы.

Если вы продаете недвижимость, которая была местом основного проживания в течение всего времени, когда вы ею владели, прирост капитала налогом не облагается.

Однако если некоторое время вы там не проживали, а, например, сдавали дом в аренду, заранее продумайте, как вы будете отражать в налоговой декларации прирост капитала за все периоды — в этом случае есть большая вероятность, что налог заплатить все-таки придется.

Владельцы корпораций и малого бизнеса

Канадские компании платят налог на весь мировой доход, нерезиденты — с канадских источников. Также существуют НДС, налог на недвижимое имущество и социальные взносы.

В целом предпринимателям выгодно открывать здесь компанию, поскольку корпоративный налог меньше индивидуального. Кроме того, для бизнеса под канадской юрисдикцией, в отличие от зарубежной, действуют налоговые льготы.

Корпоративный подоходный налог

Налог на прибыль бизнеса складывается из федеральной и провинциальной частей по убывающей шкале. Базовая ставка налога составляет 38%, однако на практике она часто оказывается ниже.

Прежде всего, снижение происходит за счет федеральной скидки 10% с целью компенсации провинциальных налогов, а также за счет общего снижения налога (13%) на квалифицируемый доход. В результате чистая ставка составляет 15%.

Для малого бизнеса, который активно поддерживается в Канаде, чистая ставка снижается до 9%. Для этого компания должна контролироваться Канадой, а ее активный доход не должен превышать 500 000 $.

В каждой провинции действуют свои налоговые ставки: как общие, так и пониженные для малого бизнеса (от 0% до 4% для дохода до 500 000 $). Таким образом, реальный размер корпоративного налога часто составляет порядка 10-25%.

Налоговые ставки в провинциях

По аналогии с физлицами половина дохода от реализации активов облагается налогом по корпоративной ставке, убытки можно переносить на предыдущие периоды.

НДС

Аналогом НДС в Канаде выступает налог на потребление (GST). Им облагается большинство товаров и услуг, кроме основных продуктов питания, рецептурных лекарств и некоторых медицинских товаров.

Налог обязаны платить все компании с налогооблагаемыми поставками, кроме мелких поставщиков с доходом менее 30 000 $ за последние четыре квартала. Однако при желании и они могут подать заявку на регистрацию в качестве плательщика НДС.

Размер НДС зависит от того, где реализуется товар. Например, если ваша компания находится в Британской Колумбии, а товар доставляется заказчику из Онтарио, то налог будет взиматься по ставке Онтарио.

Федеральная ставка налога — 5%. В некоторых провинциях вместо нее действует свой налог с продаж (HST) по ставке 13-15%. Посмотреть ставку для вашего местоположения можно по ссылке.

Социальные взносы

О взносах работодателя в пенсионную программу и фонд страхования занятости мы уже рассказали выше. Рассчитать все отчисления можно с помощью калькулятора.

Льготы для прироста капитала малого бизнеса

Владельцы и акционеры малого бизнеса, ферм и рыболовных хозяйств могут получить льготы при продаже собственности. Для них действует пожизненное освобождение от налога на прирост капитала.

Если вы владели собственностью два года, то в течение неограниченного времени из налогообложения можно вычесть определенную сумму, в 2021 году она составляет 892 218 $ (фактически, с учетом 50% — 446 109 $).

Например, если в 2021 году малый бизнес продаст акции с прибылью 100 000 $, ему не нужно будет платить с них налог. Более того, в последующие годы он сможет воспользоваться оставшейся не облагаемой налогом суммой — 792 218 $.

Инновационные компании поддерживаются в рамках федеральной программы научных исследований и экспериментальных разработок (SR&ED). Она предполагает налоговые льготы трех видов: уменьшение подоходного налога, инвестиционный налоговый кредит или возврат денежных средств.

SR&ED рассчитана на компании и стартапы любого уровня и сферы деятельности. «Программа направлена не только на компании, занимающиеся развитием “высоких технологий”. Если кто-либо из ваших сотрудников ищет инновационные решения для технологических проблем, то их работа может полностью или частично соответствовать требованиям, — уточняет Анна Малажавая. — Комбинированный (федеральный и провинциальный) процент налогового кредита может достигать 35%. Например, если ваша компания заработала 100 000 $ и потратила 5 000 $ на SR&ED-деятельность, то можно вычесть 5 000 $ из своих налогооблагаемых доходов и в дополнение получить кредит от государства в размере примерно 1 750 $».

Заключение

Несмотря на то что в Канаде высокие базовые ставки налогов, они компенсируются развитым социальным обеспечением и множеством льгот для разных категорий налогоплательщиков.

Чтобы разобраться во всех нюансах и понять, какие скидки и вычеты положены, канадцы часто обращаются за помощью к налоговым юристам. Таким образом, вполне реально экономить на налогах сотни и даже тысячи канадских долларов.

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