«Мы считаем себя в первую очередь книжным магазином. Но основную прибыль нам приносит кофе»

Мы пообщались с Юлией и проследили путь маленькой, но гордой книжной лавки от открытия до сегодняшнего дня.

В 2019 году в Волгограде появился первый независимый книжный магазин с кофейней и прямым названием «Книжный». Открыла его семейная пара — Василий Косымсков и Юлия Сафарова. За пять лет работы они не только пережили локдаун и колебания рынка, но и создали в родном городе большой букинистический фестиваль, на который ежегодно приезжают тысячи людей.

Юлия Сафарова — героиня нашего интервью

– Почему вы открылись именно в таком формате? Работали раньше с книгами или с кофе?

– ​​Изначально мы думали о кофе to go, у моего мужа Васи был опыт работы в общепите, и небольшая кофейная точка казалась самым недорогим и несложным вариантом для начала. Но мне это казалось скучным. Я вообще люблю делать всё с размахом.

Книги я нежно люблю всю свою жизнь. Но, конечно, открыть свое место нас вдохновили питерские «Подписные издания». Разве кто-то, попав туда впервые, не мечтал о таком же месте в своём городе?

А вот опыта работы с книгами у нас не было. Я прошла курс «Как открыть независимый книжный магазин», мы писали коллегам из других городов, задавали глупые вопросы, нам терпеливо отвечали. Был еще какой-то вебинар про открытие кофейни, где рассказывали вкратце про финансовую модель и курсы бариста.

– Сколько времени прошло от задумки до открытия?

– ​​В 2017 году мы думали о кофе-точке, потом обсуждали формат с книгами и кофе. Даже пытались договориться об аренде помещения в волгоградском планетарии. Летом 2018-го года мы нашли площадку в библиотеке Горького, в декабре Вася зарегистрировал ИП. В мае 2019 начали ремонт, а открыли двери для гостей в начале августа того же года.

– Вы открылись в библиотеке. Для книжного это только эстетическое решение, или есть другие плюсы?

– Если арендуешь площадку у библиотеки, получаешь немало бонусов. Главный — это стоимость аренды. Так как это муниципальное учреждение, по закону мы каждый год делаем независимую оценку помещения (за свой счет) и платим аренду по результатам этой оценки. Думаю, коммерческое помещение вышло бы дороже.

Сейчас мы платим 20 тысяч рублей за 35 квадратных метров, плюс 5-8 тысяч выходит за коммунальные услуги. А ещё у нас автоматически решен вопрос с охраной и пожарной безопасностью, у нашего арендодателя с этим точно все хорошо.

Интерьер кофейни

– Сколько вложили в проект?

– Изначально собирались вложить около 500-600 тысяч, но вышла сумма почти в почти миллион рублей. Это 300 тысяч своих денег, а остальное — кредиты. При этом кредиты для предпринимателей под бизнес-план нам никто давать не захотел, так что занимали деньги как физлица в разных банках. Часть выплачиваем до сих пор.

– Можно сказать, что вы окупились? Если да, то через сколько это произошло?

– Срок окупаемости посчитать очень сложно. Первые месяцы муж работал без зарплаты, а позже мы все заработанные средства инвестировали в дело. Но могу сказать, что через 8 месяцев после открытия, то есть в конце марта 2020-го, когда пришлось закрыться из-за пандемии, «Книжный» уже уверенно стоял на ногах. Заработанные деньги помогли нам пережить два месяца локдауна самим и платить зарплату работникам.

– Тогда так: сколько магазин приносит сейчас?

– Оборот за последний год составил 8,9 млн рублей. А чистую прибыль мы не считаем, потому что сразу вкладываем заработанное обратно в дело, максимум можем иногда утащить что-то себе на какую-то покупку. У Васи фиксированная зарплата.

– В чём суть именно независимого книжного?

– Независимый книжный магазин — это альтернатива сетевым книжным. Обычно такие магазины открывают энтузиасты, которые хотят познакомить жителей города с важными со своей точки зрения книгами. Ассортимент независимого книжного — это всегда собирательный портрет людей, которые в нём работают. Мы продаём то, что любим сами. Например, у нас есть редкие издания «Истории книжных магазинов», в которой собраны рассказы о книжных со всего мира. Её выпускает маленькое издательство «Миля». Или зин «Выходные данные. Женщины о работе в книжной индустрии», который вышел тиражом всего 300 экземпляров.

Независимые книжные часто берут на себя и культурно-просветительскую функцию: проводят лекции, мастер-классы, встречи книжных клубов, встречи с писателями, кинопоказы, букхоппинги (это как бархоппинг, но только по книжным магазинам).

– Как события последних двух лет отразились на работе магазина?

– Не могу сказать, что на нас сильно отразились европейские санкции, от этого больше пострадали сами издательства. Мы же всегда выбираем из уже готового ассортимента книг. То же самое и с кофе — мы покупаем у крупных поставщиков. Цены растут, но они растут и на другие продукты. Был резкий скачок в марте 2022 года, нам пришлось незапланированно поднять цены на напитки. Обычно мы пересматриваем стоимость отдельных позиций 2 раза в год. А с книгами всё в рамках рынка.

– А после начала 2022 года ассортимент не сократился?

– Опять же, все изменения в законах тоже касаются издательств. Когда что-то исчезает из их ассортимента, оно пропадает и с полок. Но находится замена.

Еще кофейня проводит фестивали

– Как вы работаете с издательствами? Какие там условия?

– У каждого издательства свои условия, скидки и ценообразование. Обычно есть минимальная сумма заказа (например, от 10 тысяч рублей) и оптовая скидка, которая может расти при увеличении суммы заказа. Можно начать работать с отсрочкой платежа или в реализацию (когда за книги можно платить по мере продажи), но для этого нужно заслужить доверие — сотрудничать некоторое время и платить вовремя. Мы открылись во время, когда в реализацию работали уже не очень охотно. Тем, кто открывается сейчас, ещё сложнее.

Тут нужно понимать, что когда ты только стартуешь, даже заказ на 10 тысяч у одного издательства кажется неподъемным, а ведь тебе нужно набирать ассортимент от разных. К тому же эта сумма — скорее минимальная планка. У некоторых нужно сделать заказ на 40 тысяч, чтобы получить нормальную оптовую скидку, на которой можно заработать.

Лайфхак, который иногда спасает — на маркетплейсах часто можно найти книги чуть дороже оптовой цены. И иногда проще заказать несколько книг на Wildberries, чем набирать полноценный заказ у издательства и платить за доставку.

– Вы всё-таки книжный с кофе или кофейня с книгами?

– Мы считаем себя в первую очередь именно книжным магазином. При этом основную прибыль нам приносит кофе. Но мы движемся в сторону популяризации книг и очень надеемся, что когда-нибудь прибыль от этих направлений сравняется. В 2020 году книги приносили 10% прибыли, в 2023 — уже 16%. В общем, двигаемся в этом направлении.

Мероприятия «Книжного» могут проходить на открытом воздухе

– Нет желания оптимизировать и убрать книги вовсе?

– Ни в коем случае! Тут будет уместна формулировка, что кофе помогает нам жить и снабжать город хорошими книгами.

– А как подбираете работников? Это должны быть бариста или продавцы книг?

– Поиск сотрудников — наша самая большая боль. Мы ищем адекватных людей, которые в принципе читают книги. Научить человека готовить напитки — вопрос пары недель.Намного важнее быть готовым много работать, находить общий язык с коллективом, разделять наш взгляд на сервис, подход к гостю. Работать у нас и сложно, и классно одновременно.

Есть преимущества в том, чтобы арендовать помещение у библиотеки

– Вы стали известны за пределами Волгограда благодаря книжному фестивалю. Расскажите, как его придумали.

– Так случилось, что в 2022 году мы выиграли грант для молодых предпринимателей от проекта «Мой бизнес» на развитие и решили на часть денег организовать книжный фестиваль. Просто потому, что нам очень хотелось и никто раньше такого у нас не делал.

Суть в том, что мы делаем большой праздник с лекциями, мастер-классами, фотозонами, организуем книжную ярмарку с представителями издательств, приглашаем известных писателей, зовём местные музыкальные группы. В общем, такое классное масштабное событие, на котором можно провести весь день.

– Сколько планировали собрать людей? А сколько пришло?

– Прогнозов по посещаемости фестиваля не было вообще. Мы делали такое в первый раз, и был страх, что никто не придёт. Когда решали, сколько буклетов с афишами печатать, большинство сотрудников говорили, что достаточно будет 500 штук. Потом напечатали тысячу. В итоге буклеты закончились в 15 часов, притом что фестиваль начинался в полдень. А посетило его почти пять тысяч человек.

С каждым годом фестиваль становится чуть больше и масштабнее. Больше мероприятий, больше приглашённых гостей. У нас нет цели сделать что-то принципиально новое, скорее хочется сделать его традиционным майским ивентом для Волгограда.

Гости фестиваля

– Какая выгода, если это мероприятия со свободным входом?

– Вход на фестиваль действительно бесплатный, и иначе быть не может, когда мероприятие делается на грантовые деньги. Мы зарабатываем только на том, что увеличиваем количество чеков в «Книжном» в день феста.

Учитывая то, что нам приходится выводить на работу всех сотрудников, с точки хранения прибыли игра не стоит свеч. Но мы налаживаем отношения с писателями и издателями, привлекаем новых гостей, повышаем популярность книг среди жителей города, так что благотворительностью нашу деятельность тоже назвать нельзя.

– На что уходят деньги при организации феста?

– Расходов очень много: проезд, проживание и питание гостей фестиваля, декор фотозон, баннеров и главной сцены, аренда музыкальной и световой аппаратуры. Плюс нужно оплатить работу специалистов по свету, звуку, ведущего, а ещё доставку книг для ярмарки, сувенирную продукцию, буклеты и афиши.

Мы оплачивали материалы для мастер-классов, помогали некоторым издательствам с оплатой проезда и проживания. На однодневные фестивали 2022 и 2023 года мы тратили около 700 тысяч рублей, при этом мы не оплачивали гонорары, большую часть работ делали по бартеру и не платили команде организаторов ни рубля.

– Откуда берете средства?

– Фестиваль мы всегда делали на средства гранта и привлечённые деньги спонсоров. В 2022 году это было 300 и 400 тысяч соответственно. В 2023 — 500 тысяч и 200 тысяч. В прошлом году грант выиграла библиотека, и фестиваль был нашим совместным мероприятием. В этом году мы планировали двухдневный фест и подали заявку на 1,7 млн рублей.

Мы общались с Юлией в середине апреля. Спустя неделю она узнала, что в гранте на новый фестиваль им отказали. Мы вернулись, чтобы задать этот вопрос заново.

Мероприятия для детей

– Что изменилось в этом году?

– 15 апреля мы узнали, что не получили грант. Проблема была в том, что мы начали анонсировать фестиваль и некоторые издательства уже купили билеты. Мы нашли спонсора — завод «Красный октябрь» поддержал нас второй год подряд. Но 250 тысяч — катастрофически маленькая сумма даже для одного дня.

Мы решили «выйти с шапкой в народ» и попросили людей поддержать фестиваль и перечислить нам любую сумму. На сайте запустили краудфандинг — выставили несколько лотов с мерчем, купив которые можно нас поддержать.

Неожиданно в первый день сбора на нас посыпался денежный дождь. Если честно, мы не ожидали такого отклика: люди донатят, делают репосты. В первый день мы собрали чуть больше 80 тысяч рублей. Суммы поступают разные — от 50 рублей до 10 тысяч, чаще всего перечисляют по 100 рублей.

Параллельно мы считали, какая минимальная сумма нам нужна и от чего можно отказаться. Первым делом мы отказались от мерча (раздавали его как призы за участие в квесте по фестивалю), максимально урезали декор и фотозоны.

Сейчас мы продолжаем искать партнеров, и если деньги будут, мы, конечно, все это вернем. Но самое главное уже можем сказать точно — фестиваль будет.

Фото на обложке и в тексте: предоставлены экспертами

Инфографика: RB.RU