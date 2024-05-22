Открыла школу танцев с друзьями: можно ли превратить хобби в бизнес

Я не была инициатором идеи открытия школы: мне она казалась сложной и страшной. Слишком много ответственности, и это при том, что у каждого из нас были основные места работы. Например, я работала кредитным экспертом в банке.

Но мы были энтузиастами с большим количеством энергии, поэтому решили попробовать. Самозанятости на тот момент не было, поэтому в качестве формы ведения бизнеса выбрали ИП: его быстрее открыть и проще закрыть в случае неудачи. Оформили ИП на меня. Сразу после регистрации ко мне пришло полное осознание, что это не просто идея, а настоящий бизнес. Впоследствии я даже оставила карьеру кредитного эксперта и полностью погрузилась в танцевальную сферу.

Вложений на старте было немного. Для начала нам нужен был зал. Мы нашли подходящий с почасовой арендой и выбрали удобные временные промежутки. Оплата была помесячной, поэтому нам не нужно было сразу платить большую сумму.

Следующим шагом была реклама. Помню, как кто-то из нас сказал: «‎Всем нужно сложиться по 2000 рублей на рекламу». На старте многое делали своими силами: разработали флаеры, распечатали и сами раздавали их по городу. Конечно же, активно рассказывали о своей идее друзьям и знакомым.

Людей на занятия записывали по телефону. На первый урок к нам записалось около 60 человек. Мы шутим, что слишком много сигналов тогда отправили во Вселенную.

Фирменный мерч SalsActive

«Бизнес развивался постепенно: от малого к большему»

Мы все работали на основных работах, поэтому не было необходимости забирать деньги из бизнеса, и мы их откладывали.

В команде было 2 опытных преподавателя. Остальные помогали им, учились, а потом сами начинали вести занятия. На старте к нам 2 раза в неделю ходила одна группа, чуть позже стала ходить ещё одна. Когда появился поток учеников, мы арендовали помещение полностью.

Ещё через год начали организовывать мастер-классы, уикенды и фестивали. На этом этапе появились первые сложности. На таких мероприятиях важно всё контролировать и ничего не упускать из вида: ты работаешь для того, чтобы люди получили удовольствие и зарядились, а сам сильно переживаешь, чтобы всё прошло идеально.

«Начать с малого возможно»

Я считаю, что если закралась мысль об открытии своего дела, — нужно попробовать. В процессе появятся возможности, обстоятельства и нужные люди.

В 2013 году одновременно со школой танцев я пробовала открыть бизнес в абсолютно другом направлении. Это был магазин сумок и кошельков. Я быстро его закрыла и потеряла деньги, но не жалею об этом. Такой опыт помог понять, что танцы мне намного ближе. Если у меня одновременно возникали проблемы в школе танцев и в магазине, я бежала в школу.

Если нет больших вложений, можно начать с малого: открыть самозанятость, арендовать зал по часам, рассказать знакомым, опубликовать пост в соцсетях или разместить объявление и попробовать вести одну группу.

Я не встречала, чтобы бизнес в схожей со мной сфере открывали люди, которые не горят своим делом. Чаще всего таким предпринимателям в первую очередь хочется получить не большую цифру на счету, а творческую самореализацию. Ими движет талант или большой интерес.