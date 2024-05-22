Открыла школу танцев с друзьями: можно ли превратить хобби в бизнес

Мария Белова из Перми в 2011 году решила с друзьями открыть школу танцев для взрослых. Из небольшого проекта школа выросла в крупный бизнес с сотнями учеников. В интервью предпринимательница рассказала что нужно для успешной работы, как привлекать клиентов и почему нужно идти на компромиссы с партнерами.
Мария Белова, соосновательница школы танцев SalsActive
Мы преподаём социальные танцы для взрослых — сальсу как основное направление и бачату. Сначала танцы были моим хобби, только потом это переросло в дело жизни.
История нашей школы танцев началась с того, что у нас была компания друзей-единомышленников: мы вместе занимались в школе танцев, ездили по фестивалям, учились у разных преподавателей. Нас было семь человек. Все пришли в танцы с нуля и уже во взрослом возрасте, но горели этим и много учились.
В 2011 году мы стали понимать, что было бы здорово начать делиться информацией с другими людьми. И хотелось, чтобы наше танцевальное комьюнити росло.
«Старт был несложным: были люди и энергия»
Я не была инициатором идеи открытия школы: мне она казалась сложной и страшной. Слишком много ответственности, и это при том, что у каждого из нас были основные места работы. Например, я работала кредитным экспертом в банке.
Но мы были энтузиастами с большим количеством энергии, поэтому решили попробовать. Самозанятости на тот момент не было, поэтому в качестве формы ведения бизнеса выбрали ИП: его быстрее открыть и проще закрыть в случае неудачи. Оформили ИП на меня. Сразу после регистрации ко мне пришло полное осознание, что это не просто идея, а настоящий бизнес. Впоследствии я даже оставила карьеру кредитного эксперта и полностью погрузилась в танцевальную сферу.
Вложений на старте было немного. Для начала нам нужен был зал. Мы нашли подходящий с почасовой арендой и выбрали удобные временные промежутки. Оплата была помесячной, поэтому нам не нужно было сразу платить большую сумму.
Следующим шагом была реклама. Помню, как кто-то из нас сказал: «Всем нужно сложиться по 2000 рублей на рекламу». На старте многое делали своими силами: разработали флаеры, распечатали и сами раздавали их по городу. Конечно же, активно рассказывали о своей идее друзьям и знакомым.
Людей на занятия записывали по телефону. На первый урок к нам записалось около 60 человек. Мы шутим, что слишком много сигналов тогда отправили во Вселенную.
Фирменный мерч SalsActive
«Бизнес развивался постепенно: от малого к большему»
Мы все работали на основных работах, поэтому не было необходимости забирать деньги из бизнеса, и мы их откладывали.
В команде было 2 опытных преподавателя. Остальные помогали им, учились, а потом сами начинали вести занятия. На старте к нам 2 раза в неделю ходила одна группа, чуть позже стала ходить ещё одна. Когда появился поток учеников, мы арендовали помещение полностью.
Ещё через год начали организовывать мастер-классы, уикенды и фестивали. На этом этапе появились первые сложности. На таких мероприятиях важно всё контролировать и ничего не упускать из вида: ты работаешь для того, чтобы люди получили удовольствие и зарядились, а сам сильно переживаешь, чтобы всё прошло идеально.
«Начать с малого возможно»
Я считаю, что если закралась мысль об открытии своего дела, — нужно попробовать. В процессе появятся возможности, обстоятельства и нужные люди.
В 2013 году одновременно со школой танцев я пробовала открыть бизнес в абсолютно другом направлении. Это был магазин сумок и кошельков. Я быстро его закрыла и потеряла деньги, но не жалею об этом. Такой опыт помог понять, что танцы мне намного ближе. Если у меня одновременно возникали проблемы в школе танцев и в магазине, я бежала в школу.
Если нет больших вложений, можно начать с малого: открыть самозанятость, арендовать зал по часам, рассказать знакомым, опубликовать пост в соцсетях или разместить объявление и попробовать вести одну группу.
Я не встречала, чтобы бизнес в схожей со мной сфере открывали люди, которые не горят своим делом. Чаще всего таким предпринимателям в первую очередь хочется получить не большую цифру на счету, а творческую самореализацию. Ими движет талант или большой интерес.
Уроки танцев
«Бизнес с друзьями — это интересно, но есть нюансы»
Иногда со стороны бизнес кажется очень лёгким и позитивным занятием. Да, позитив есть, однако своё дело также включает большое количество рутинной работы и ответственности. Если ты заболел или загружен делами в других сферах жизни, то всё равно нужно приходить на занятия, отвечать на вопросы учеников и публиковать контент в соцсетях. Объём ежедневной работы большой.
Так как бизнес мы открывали с друзьями, у нас возникали противоречия внутри команды. Когда основателей несколько, у всех всегда свой взгляд на разные вещи. В нашем случае дружба превалировала, поэтому во многом мы умели найти компромисс. Но одно дело, когда вами движет общая идея, другое — когда бизнесу нужно отдавать приоритет. Поэтому со временем нас становилось меньше, чем на старте. Но появлялись другие люди, которые поддерживали и помогали.
Многие предприниматели задумываются: открыть бизнес одному или в партнёрстве? Если человек бескомпромиссный, однозначно лучше открывать одному. В команде легче по многим критериям, но при таком ведении бизнеса нужно ещё на берегу чётко распределить не только кто за что отвечает, но и как в дальнейшем делить прибыль и убытки.
«Мы пробовали разные методы привлечения клиентов»
Мы делали рекламу в автобусах и журналах, раздавали флаеры. В последнее время сфокусировались на рекламе в интернете: таргет VK, реклама в 2ГИС. Сарафанное радио тоже прекрасно работает: ученики всегда приводят друзей и знакомых. Несколько лет назад мы размещали рекламные посты в городских сообществах VK, но заметили, что в них не наша целевая аудитория. Мы всегда спрашиваем у людей, как они о нас узнали.
В летний период мы часто устраиваем Open Air — вечеринки в парках или других общественных местах. Ставим колонку и собираем людей, которые танцуют друг с другом под открытым небом. Прохожие смотрят и интересуются. Такие мероприятия проводятся в первую очередь для отдыха, но и с привлечением новых потенциальных учеников тоже хорошо помогают.
Команда и ученики SalsActive
«В разное время у нас были разные сложности»
Когда ты долго что-то делаешь, бывают взлёты, падения и выгорания. И до и после открытия нашего бизнеса в городе появлялись новые школы, менялась популярность и стилистика танцев, которые мы преподаём. Например, мы начинали с одного вида сальсы, а позже пришлось переучиваться на другой, чтобы дать ученикам максимально актуальные знания.
Конечно, были трудности во время пандемии, когда вся наша деятельность встала. Тогда мы старались поддерживать учеников, в том числе морально: писали позитивные посты в соцсетях, записывали обучающие видео, вели онлайн-занятия.
Два года назад нам отказали в аренде, и пришлось срочно искать новое помещение. Оно лучше и комфортнее, но мы были к этому не готовы. В танцах есть сезонность: например, летом люди отдыхают, и заметен спад клиентской активности, а осенью — наоборот. Получилось так, что в самый сезон мы переезжали и делали ремонт, поэтому занятий не было. Сейчас мы сдаём это помещение в субаренду или объединяемся с другими танцорами, чтобы окупать аренду. Это хороший совет для тех, у кого есть своё помещение, эксплуатируемое только часть времени.
«Нужно выбирать дело, которое искренне нравится»
В преподавании танцев очень чувствуется настроение. Преподавателю нужно постоянно заряжать самого себя, чтобы приходить на занятия в соответствующем расположении духа. Люди приходят не только для учёбы, но и для того, чтобы хорошо провести время и отдохнуть.
Ситуации на рынке могут быть разными, но у меня и моих коллег хватает сил и энергии на всё благодаря огромной любви к своему делу. Я невероятно заряжаюсь, когда танцую, провожу занятия или слышу благодарность людей после уроков или мероприятий.
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