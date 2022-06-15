«Нужны новые идеи»: зачем ресурсодобывающая компания ищет финтех-стартапы для совместных проектов?

RB.RU поговорил с Алексеем о его становлении в бизнесе, фонде и узнал, почему проектам будет интересно сотрудничать с ним.

Сегодня в состав UDS Group входит 11 бизнес-направлений. В 2022 году к ним добавилось еще одно. Предприниматель запустил UDS Capital — инвестиционную компанию, которая представляет его интересы в развитии существующих направлений бизнеса, а также в поиске новых, в первую очередь из области финтеха.

Алексей Чулкин — собственник и CEO холдинга UDS Group. Бизнесом начал заниматься на последнем курсе экономического факультета УДГУ. Стартом стало производство смеси песка и соли для зимних дорог. Следующим шагом организовал бетонный узел, начал заниматься строительством и со временем вырос в руководителя современной девелопмент-компании, которая стала фундаментом для многопрофильного холдинга.

Алексей Чулкин, собственник и CEO холдинга UDS Group

— Цифры говорят сами за себя. Вы успешный бизнесмен. А что для вас значит этот статус?

— Цифры и суммы важны, но недостаточны. Для меня ценность не в них, а в свободе решений, возможности выбора, участии в максимально масштабных проектах.

— Расскажите, как начинался этот путь.

— Предпринимательство было интересно с детства: я, например, торговал мороженым. Первый настоящий бизнес начал в 22 года, а деньги на него взял у друзей в кредит. Мы делали и продавали пескосоляную смесь. Спустя какое-то время владельцы карьера, у которых мы покупали песок, предложили его выкупить, поскольку мы оказались единственным крупным покупателем песка. Я согласился, но потом вышел из этого бизнеса и создал «Уралбетон».

Так, в 2008-2010 годах мы занимались добычей и производством строительных материалов. В то время, чтобы стабильно работать не только в летний сезон, когда был ажиотаж, нам требовались собственные строительные площадки для стабильного сбыта бетонного раствора. Поэтому мы начали покупать землю и формировать свой земельный банк, чтобы потом строить дома и реализовывать строительные материалы.

Затем продали одну часть площадки инвестору с условием, что построим для него дом. Договорились, что полностью возьмем на себя функции технического заказчика, генподрядчика и сдадим «под ключ» жилое здание. Взяли под этот проект людей, технику, все необходимое — и таким образом оказались в девелопменте.

В определенный момент я понял: чтобы идти дальше, нужен новый серьезный бизнес. И тут как раз собственник одного из участков, владелец нефтяной компании, предложил нам выкупить ее. Я тогда не знал ничего про нефть, не понимал, что это такое, так что сначала эта идея показалась мне странной: где стройка и где нефть. Но потом, во время поездки в Дубай, я увидел, как там неплохо получается строить на нефтяные деньги, и решил все-таки провести переговоры по поводу нефтяной компании.

Она была очень маленькой, локальной, у нее было два рабочих месторождения: в Удмуртии и в Пермском крае. Но с этой сделки начался серьезный рост нашей компании. Мы выкупили проект, потом еще несколько — и постепенно выросли в холдинг.

— Вы также занимаетесь добычей золота. Как пришли в это направление?

— В золото мы пошли так: смотрели, что еще есть в регионах нашего присутствия, увидели несколько лицензионных участков, которые можно взять по заявительному принципу — это на сегодняшний день позволяет законодательство. Взяли лицензии и начали искать, какие предприятия можно купить — при этом понимая, что у нас нет людей вообще, потому что ни в республике, ни в Пермском крае золотопромышленность никак не развита.

В итоге нашли предприятие в Свердловской области на границе с Пермским краем, купили его. Позже нарастили там ресурсную базу, добавили людей, техники и увеличили производство за два года на 30%.

— Как возникают идеи новых бизнесов?

— Тут все просто. Я двигаюсь в те сегменты, которые усиливают и являются логичным продолжением уже имеющихся. Самый простой пример. Куда бетон возить? Некуда. Значит, надо начать строить дома. Мы сами создаем эти рынки, становимся заказчиками для самих себя.

— Хорошо. А зачем вам понадобился финтех?

— UDS Group находится сейчас, в хорошем смысле, на агрессивном этапе развития, появляются новые направления: например, добыча металлов. Поэтому в период роста нам нужны новые идеи и технологии. Например, у меня есть несколько мыслей, как можно криптотехнологии, даже NFT, постараться внедрить в наши бизнес-процессы.

Если говорить о нефтяном бизнесе, нам хотелось бы снизить риски, например, в геологоразведке и разработке новых месторождений. Под новые проекты сложно взять кредит, а финансовая технология, при помощи которой можно было бы привлечь партнеров, решила бы проблему инвестиций.

В строительстве, например, у нас есть 30 проектов, но я считаю, мы можем делать 50-60. Если бы у нас были определенные ресурсы, мы могли бы увеличить в два раза земельный фонд и начинать строить. Поэтому финтех нужен, в частности, чтобы привлекать финансы в девелопмент.

— Что вам интересно помимо финансовых технологий?

— Самые разные проекты, которые могли бы встроиться в наши существующие направления: от автоматизации бизнес-процессов и маркетинга до городских приложений, полезных для управления недвижимостью. У нас уже есть подобные. Например, проектирование дома с получением его стоимости с точностью до долей процента или приложение для паркинга в жилых домах.

— Чем ваша компания привлекательна для стартапов?

— Первое: у нас нет большого количества административных инстанций, которые принимают решение. Поэтому если нам идея понравится и мы захотим ее реализовать, то быстро реализуем. Второе: возможность «приземления» идеи, нового направления или инновации на действующий бизнес дает быстрое достижение финансовых результатов и рост.

— Какие форматы взаимодействия вы готовы предложить?

— Все будет зависеть от конкретных проектов, которые будут нам интересны. Форматы взаимодействия могут быть разными — от позиции стратегического инвестора до партнерского взаимодействия, поэтому не стал бы ставить каких-то ограничений. Мы готовы также предложить экспертизу в наших направлениях, запустить у нас перспективный пилотный проект и вывести на рынок как отдельный бизнес.

— Представим, вы собрали какое-то количество команд. Кому как инвестор вы бы отдали приоритет? У вас есть внутренние критерии, по которым вы понимаете, с какими людьми будете работать, а с какими — нет?

— Мы будем руководствоваться двумя основными критериями: применимость заявки или идеи в уже действующих бизнесах и возможность заработать, некая экономическая эффективность проекта. Что касается критериев, то во-первых, для меня важно знание предмета. По человеку сразу видно, понимает ли он то, о чем говорит, или все-таки слаб в этом. Во-вторых, насколько он вообще увлечен проектом и что может дать, какая у него идея и насколько она нова.

И конечно, энергия, желание этим заняться. Сколько времени он будет уделять, хватит ли у него в первую очередь физических сил, даже если мы финансово и административно поможем. Вот это основные критерии того, поверим мы в него или нет.

— Что хотите получить в итоге?

— Мы должны получить некий пул финтех-идей или идей стартапов и составить план их реализации. Я надеюсь, нам удастся договориться с инициаторами этих проектов. Если мы реализуем один проект или несколько, это будет замечательно.

UDS Capital приглашает к сотрудничеству стартапы. Принять участие в отборе могут российские и международные проекты на стадии MVP и выше, которые развиваются в направлениях:

FinTech: цифровой банкинг, краудлендинг, криптовалюты, B2B-решения и другое;

добыча полезных ископаемых: нефть и золото;

девелопмент и строительство: земельный банк, управление недвижимостью, проектирование и строительство;

а также проекты на стыке FinTech и добычи полезных ископаемых или недвижимости.

Лучшие решения смогут претендовать инвестиции до $50 млн и различные варианты партнерств. Подать заявку можно до 8 июля 2022 года на сайте.

Фото на обложке: OPOLJA / Shutterstock