Как заказать рекламу у блогера?

В этой статье расскажем о том, как не сливать рекламные бюджеты на неэффективную рекламу у блогеров, и поговорим о рынке инфлюенс-маркетинга с Михаилом Ляшенко, создателем и CEO PostMarket , сервисом рекламы у блогеров Инстаграм.

Насколько актуальна сейчас реклама у блогеров?

Рынок инфлюенсеров меняется с той же скоростью, что и весь рынок маркетинга. Сегодня блогеры — самый эффективный способ продвижения в социальных сетях. Все больше компаний выделяют отдельную строку в своих рекламных бюджетах на продвижение продукта у инфлюенсеров. И это здорово, поскольку такая реклама смотрится очень естественно и вызывает гораздо больше доверия. Ведь искренность, реалистичность и правда — основные тренды рынка маркетинга в настоящее время.

В результате изменений рынка в 2020 году взлетела и популярность самого influence-маркетинга. Предприниматели повально уходят в онлайн и ищут новые методы рекламы и продвижения собственного бизнеса. Именно поэтому у меня возникла идея сделать сервис PostMarket, работающий с микроблогерами. Это площадка, где можно создать рекламную кампанию за 5 минут, где не нужно искать и изучать каждого инфлюенсера, вести с ним переговоры. Здесь можно достигать результатов, сопоставимых с результатами таргетированной рекламы в Инстаграм.

Михаил Ляшенко, CEO PostMarket

Чем различается реклама у крупных и мелких блогеров?

В первую очередь, реклама у крупных блогеров — это дорого. И платите вы не за качество чаще всего, а за количество подписчиков, большая часть которых не является вашей целевой аудиторией.

Второй момент — это, опять же, завышенные ожидания. На собственном опыте я убедился, что популярность блогера не делает рекламу суперэффективной.

Например, мы покупали рекламу своего сервиса у блогера YA-Ramis, который ведет блогерский дом и все-все знает о блогерах. Ну все же хорошо: и показатели вовлеченности, и взаимодействие с другими известными блогерами. Все классно. Но по результатам рекламного поста и сторис по стоимости 120 тысяч рублей к нам пришло не более 100 новых подписчиков. А когда мы стали давать рекламные заявки своим же блогерам, то результаты нас впечатлили — за неделю к нам пришло более 1500 новых подписчиков, а рекламный бюджет составил 25 тысяч рублей. Неплохо, правда?

Также отличительной чертой микроблогера является его локализация. Допустим, вы владелец ресторана в Казани. Вам не нужна аудитория со всей России. Поэтому мы сделали сервис, в котором сконцентрировано большое количество узколокализированных пользователей Инстаграм. Это позволяет платить исключительно за качественные охваты именно той аудитории, которая вам нужна.

Есть ли какие-то проблемы с пониманием рынка микроинфлюенсеров у представителей бизнеса? Ведь направление относительно новое, с какими сложностями вы столкнулись?

Да, действительно, есть сложности. Чаще всего это проблемы восприятия самой концепции такого продвижения со стороны рекламодателей, а также непонимание подачи рекламного материала со стороны блогеров.

В PostMarket мы сталкиваемся с ситуациями, когда предприниматели, заказывая рекламу у микро- и наноблогеров, рассчитывают на мгновенные результаты, кучу заказов и море подписчиков. На самом деле цель такого продвижения — создать эффект массового спроса. Когда ты видишь у одного приятеля информацию о продукте, у другого, у третьего, то волей-неволей она откладывается у тебя в голове, а при необходимости ты уже знаешь, куда идти за покупкой.

Блогеры не всегда понимают, как правильно подать материал, чтобы реклама «зашла».

Но мы в PostMarket нашли выход: выстроили очень тесную коммуникацию с нашими пользователями, обеспечивая их полезными обучающими материалами, помогаем сформировать правильный посыл. У нас очень дружная, сплоченная команда, которую объединяет общая идея — повысить узнаваемость рекламодателей и заинтересовать своих подписчиков.

Что потребуется для начала работы с PostMarket? Какими знаниями нужно обладать при работе?

Прежде всего, понимать продукт своего бизнеса и его преимущества. Иногда мы сталкиваемся с проблемой: человек недоволен тем, что получил по итогу рекламной кампании. Но проблема в том, что заказчик сам совершенно не понимает ценность своего продукта, не понимает свою аудиторию, да и вообще кроме желания получить рекламу ничего не приносит с собой. В PostMarket работает целый штат специалистов, которые каждый день работают над эффективностью кампаний, помогают составить правильный контент, запустить кампанию и ответить на миллион и один вопрос.

Мы сделали процесс создания рекламной кампании настолько простым, что ее сможет создать человек с самым минимальным набором знаний о том, как делать рекламу в Инстаграм. Тем более в процессе создания кампании клиент может написать в службу поддержки, где менеджер всегда готов помочь и ответить на все интересующие вопросы. Поэтому для того, чтобы заказать рекламу, нужно зарегистрироваться в качестве рекламодателя на сайте PostMarket, создать рекламную заявку и следить за процессом и результатами в личном кабинете.

Какой бизнес может воспользоваться услугами площадки?

Абсолютно любой, не противоречащий законодательству РФ. Среди наших клиентов можно найти и блогеров, которые хотят прокачать свою страницу, и телеграм-каналы, и производителей, и сайты доставки, инфокурсы, и многое другое. Да и вообще, нет смысла перечислять, так как у нас очень лояльные условия захода на площадку и рекламировать можно практически все.

С каким бюджетом можно заходить в PostMarket?

У нас очень демократичный подход к минимальному рекламному бюджету. В PostMarket можно запустить рекламную кампанию от 2000 рублей. Вы получите около 6000 рекламных показов у 15-20 блогеров. Но я бы сказал, что к формированию бюджета нужно подходить с точки зрения понимания своих задач и качества предполагаемого сценария. Если у вас нет проработанного контента и сформированного понимания, то рекомендую обратиться к специалистам и проработать кампанию. У нас есть специальный режим Pro, который позволяет бесплатно в рамках нашей площадки проработать максимально подходящий вам контент. Мы не берем за это никаких дополнительных оплат. Мы просто хотим, чтобы ваша реклама зашла вашей аудитории, а ваша кампания принесла долгожданные плоды.

Как вы думаете, не переоценена ли в принципе реклама у блогеров?

Блогеры, микроблогеры — это инструмент рекламы, современный и максимально действенный. Однако применять его тоже надо с пониманием. Для того, чтобы полился трафик, рекламодатель должен приложить сил не меньше, чем с любым другим каналом продвижения.

Не стоит надеяться на чудо: вы сами должны изучить свою аудиторию, ее потребности, интересы и остальные вещи, влияющие на совершение покупки.

Мы не позиционируем наш сервис как единственно верный источник продвижения в Инстаграм. Мы предлагаем альтернативный, эффективный, проверенный метод — рекламу у блогеров.

Какие изменения ждут рекламный рынок в ближайшее время? Есть ли какие-то предположения?

Digital будет там, где его нет сегодня. Будущее за честным бизнесом, за информационной открытостью. Вектор рекламы будет смещаться от предложений мыльных пузырей и оголтелого хайпа в сторону качества, проверенного на собственном опыте, кропотливой работы над репутацией.

Вообще, работа над репутацией будет занимать лидирующие позиции в сфере рекламы в ближайшие несколько лет. И именно микроинфлюенс — один из самых действенных инструментов. Когда один знакомый хвалит магазин, потом другой делает то же самое, вопрос совершения покупки в нем — это вопрос времени.

Сейчас все большую популярность приобретает CPA (cost per action) — система расчета с блогером за переходы, регистрации, лидов и т.п. То есть рекламодатель платит исключительно за конкретные действия. Но я считаю такую схему малоэффективной в случае работы с микро- и наноинфлюенсерами, поскольку у них нет такого большого охвата, как у крупных блогеров. А статистика проведенных в PostMarket кампаний показывает, что традиционный подход по-прежнему актуален и приносит нужный результат. И это не удивительно, ведь наши специалисты проводят необходимую работу, начиная от анализа профиля инфлюенсера и заканчивая точным подбором исполнителей и мониторингом исполнения оффера.

Несомненно, должны появиться новые формы подачи контента. Помните, как все мы восхищались, когда в Инстаграм пришли Сторис? Сейчас в соцсеть пришел Reels. Социальные сети развиваются и отслеживают потребности пользователей. Инстаграм продолжает внедрять функционал, который облегчает предпринимателям получение клиентов, заказы, повышение продаж и узнаваемость. Именно там и появились первые инфлюенсеры в том виде, в каком мы их знаем, так что ждем новые формы взаимодействия с аудиторией.

Фото в материале: предоставлены компанией. Обложка: Cristian Dina / Shutterstock.