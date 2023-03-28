Куда движутся «облака» в России: три долгосрочных тренда на рынке

RB.RU поговорил с Федором Прохоровым, техническим директором Cloud (ООО «Облачные технологии») , одного из лидеров этого рынка, о наиболее заметных трендах и о том, что будет интересно потребителям облачных услуг в ближайшие годы.

2022 год стал переломным для рынка облачных технологий в России. Он активно рос несмотря на произошедшие события, а провайдеры сервисов IaaS и PaaS развивали свои услуги и компетенции.

Федор Прохоров, технический директор Cloud (ООО «Облачные технологии»)

— События прошлого влияют на будущее. Поэтому хочется начать разговор о трендах с подведения итогов 2022 года. Что изменилось на российском рынке облачных технологий в прошлом году?

— Пожалуй, главное — мы получили сильный импульс, заставивший всерьез задуматься об импортозамещении. Разговоры об этом велись уже давно, но именно 2022 год подтолкнул к уверенным шагам в этом направлении. Облачным провайдерам потребовалось искать решения, которые позволили бы не приостанавливать развитие и справляться с повышенным спросом со стороны отечественных заказчиков.

Началась перестройка логистических цепочек, работа с экспертизой, которую теперь нужно выстраивать и наращивать внутри без опоры на западных вендоров.

— Эти изменения уже назревали или стали неожиданными для участников рынка?

— Да, назревали давно — например, мы начали работать над собственной платформой виртуализации задолго до прошлого года — а произошедшие события стали, скорее, катализатором.

— В конце 2022 года Cloud выпустила исследование о том, как будет развиваться российский рынок облачных технологий в ближайшие три-пять лет. Среди наиболее заметных трендов авторы выделили использование суперкомпьютеров в формате сервиса, развитие AI (Artificial intelligence, искусственный интеллект) и сервисы FinOps. Предлагаю подробнее поговорить о каждом из них.

Какие возможности открывает бизнесу суперкомпьютер в «облаке»? В чем его преимущество по сравнению с локальным устройством?

— Суперкомпьютеры, в отличие от локальных или облачных серверов с графическими картами, позволяют практически бесконечно масштабировать ресурсы и в сотни, тысячи раз быстрее обучать ML-модели, проверять гипотезы и получать бизнес-ответы за минуты вместо дней, месяцев или даже лет.

— Какие компании в России в основном используют суперкомпьютер? Как возможность получить высокопроизводительные мощности в формате as-a-service меняет общую картину?

— Создание суперкомпьютера требует колоссальных затрат, поэтому позволить себе такое устройство могут только самые крупные компании из финансового и сырьевого сектора. Кроме того, мало кому необходимо использовать суперкомпьютер постоянно, и собственная машина у большинства компаний будет часто простаивать.

Если говорить о суперкомпьютере в «облаке», то возможность пользоваться такой услугой освобождает от необходимости разрабатывать собственный дорогой проект — а значит, доступ к неограниченным вычислительным мощностям получают и небольшие предприятия.

Благодаря большому количеству клиентов провайдера мощности облачного суперкомпьютера используются более эффективно, практически на 100%, и за счет этого удельная стоимость услуги для конкретного заказчика снижается.

— Небольшие компании из каких сфер и для чего могут использовать облачный суперкомпьютер?

— Это может быть решение совершенно разных задач. Они могут быть связаны с обработкой массивов узкоспециализированных данных, которые накопились за годы работы компании, или с использованием готовых предобученных моделей. Такие модели позволяют практически без программирования проверять гипотезы и получать уже дообученные модели для конкретной задачи.

У нас много клиентов, среди которых есть университеты и НИИ. Они используют суперкомпьютеры для своих локальных расчетов. Даже с небольшим штатом специалистов они могут быстро тестировать гипотезы, получать ответы и на их основании оперативно менять рабочие процессы.

— В исследовании Cloud говорится, что облачные технологии могут способствовать росту сегмента искусственного интеллекта в России. За счет чего это произойдет?

— Предполагаю, что сегодня все люди, связанные с технологиями, знают, что такое сложные мультимодальные модели AI — такие, как ChatGPT. Уверен, что уже в ближайшие месяцы появятся предобученные модели, которые отвечают самым современным трендам в области ML. Это станет еще одним большим шагом к применению ИИ во всех отраслях.

ML и AI дополняют инструментарий компаний для поиска наиболее релевантных решений различных задач. Полученные с их помощью ответы бизнес может сравнить с ответами, добытыми традиционными способами, посмотреть на ситуацию с разных сторон и прийти к более полным выводам.

Что касается Cloud, то у нас уже есть множество успешных клиентских кейсов, когда заказчики решали нетривиальные задачи при помощи наших AI-инструментов. Например, торговая сеть «Пятерочка» интегрировала облачные ресурсы искусственного интеллекта Cloud в создание рекламного ролика с цифровым образом селебрити (технология deepfake). В результате это позволило ей сэкономить 25% бюджета на продакшн.

Московский дом книги недавно развернул свою рекомендательную систему на нашей платформе искусственного интеллекта ML Space: это помогло выяснить вкусы читателей и делать им более точные предложения. В результате средний чек вырос на 15%. А буквально пару недель назад ML Space стала основой для финала Национальной технической олимпиады по профилю «Искусственный интеллект».

— FinOps помогает оптимизировать затраты при использовании «облаков». Расскажите, как это работает.

— FinOps или Financial Ops — продолжение тренда на моделирование использования вычислительных ресурсов организации. Поначалу было так: компании покупали собственное оборудование и устанавливали в локальный ЦОД. Но пока они проводили бюджетирование, ждали заказ и непосредственно внедряли оборудование, проходили месяцы, а то и годы. За это время все могло измениться: и приобретенных мощностей часто либо уже не хватало, либо наоборот — они были избыточными.

Потом у компаний появилась возможность задействовать дополнительные ресурсы в публичных облаках, и различные внутренние бизнес-подразделения начали этим активно пользоваться. Но проблема в том, что они часто «впустую» занимали мощности облачного провайдера и забывали отказываться от них после завершения проекта.

Наивысший этап эволюции использования облачной инфраструктуры — в тесной взаимосвязи между заказом необходимых ресурсов и расчетом их финансовой эффективности. Таким образом, к процессу DevOps добавляется процесс FinOps. Подсчитываем, сколько ресурсов понадобится, делаем заказ, правильно соотносим мощности с бизнес-инициативами внутри организации и не забываем их высвобождать, когда в них больше нет потребности. Облачные провайдеры готовы такие инициативы поддерживать.

Чем больше будет появляться возможностей прозрачного и динамичного управления облаком, тем больше компаний будут понимать, что это вносит значительный вклад в повышение их операционной эффективности. А значит, тем скорее будут внедряться такие практики не только в повседневные нужды бизнеса, но и в новые проекты и продукты.

Сейчас незначительное число самых прогрессивных компаний в России в полной мере используют такие осознанные практики. Что может отталкивать их? Прежде всего, зрелость ИТ-систем. Необходимо иметь приложения, написанные в современной микросервисной архитектуре, которая позволяет динамически масштабировать те или иные сервисы.

— Облачные технологии активно распространяются в российских компаниях. Можно ли сказать, что тренды, которые мы обсудили, перекликаются с общемировыми?

— Россия идет в ногу с общемировыми трендами. Да, мы стартовали чуть позже, но это дает нам преимущество: мы можем изучить ошибки коллег, их опыт и перешагнуть через некоторые этапы. Например, активнее предлагать современные PaaS-сервисы, а не просто виртуальные машины. Это поможет нам ускорить как собственный рост, так и облачную зрелость наших клиентов.

— Cloud также прогнозирует, что в ближайшие пять-семь лет усилится конкуренция поставщиков облачных услуг за клиента. Что поможет выиграть эту борьбу?

— Огромное значение сыграет клиентоцентричность. Компании, которые смогут найти подход к разным типам клиентов, будут более эффективно развивать свой и клиентский бизнес. Cloud стремится не просто быть поставщиком услуг с хорошими сервисами и качественной техподдержкой. Мы хотим, чтобы заказчики выбирали нас еще и потому, что мы их по-настоящему понимаем, глубоко разбираемся в их потребностях и помогаем решать задачи. Это серьезный вклад в построение крепких, долгосрочных отношений. Мне кажется, что такой подход правильный, и мы будем продолжать его применять и совершенствовать.

Сейчас к облакам появляется более потребительское отношение. Чтобы активно их продавать, нужно вкладывать значительные силы в обучение и развитие ИТ-специалистов клиентов, которые работают непосредственно с облаками.

Далее от измерения простой удовлетворенности следует идти к более тесному взаимодействию с клиентами: проводить с ними фокус-группы, смотреть, чем можно помочь и как совместно развивать продукты.

— Важно ли следить за трендами в своей области? Как эти знания помогают в бизнесе?

— Это жизненно важно. При этом в сфере облачных технологий нам необходимо понимать, что происходит не только на российском, но и на мировом рынке, изучать лучшие практики. Но не просто копировать, а предвосхищать, что будет интересно клиентам в далекой перспективе.

— Поделитесь, с каким настроением и планами Cloud вступила в новый год?

— Планов у нас достаточно много — под Новый год мы были сфокусированы на том, чтобы обеспечить клиентам стабильное функционирование и предоставить достаточный запас мощности инфраструктуры для высокого сезона, связанного с предновогодними продажами.

После Нового года мы заметили, что клиенты продолжают так же активно развивать свои продукты и пользоваться нашими ресурсами. Проще говоря, высокий сезон не закончился. Мы активно работаем над тем, чтобы развивать наши облака и с точки зрения мощности, и в плане новых возможностей продуктов, чтобы удовлетворять растущий спрос клиентов.

Фото на обложке: ArtHead / Shutterstock

Реклама