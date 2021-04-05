9 российских EdTech-стартапов, которые взлетели в пандемию

Такое развитие создает благоприятную среду для появления новых стартапов. RB.RU изучил перспективные EdTech-проекты, которые заявили о себе в 2020 году. Рассказываем, почему за ними стоит следить.

Пандемия коронавируса дала мощный толчок для развития образовательных проектов. В 2020 году выручка ведущих игроков рынка выросла более чем на 113% по сравнению с 2019 годом и достигла 34 млрд руб.

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Solvery

Solvery — это сервис, который помогает находить менторов в сфере ИТ. Он ориентирован на начинающих специалистов, которые делают первые шаги в разработке или дизайне. Менторы помогают разобраться в сложных вопросах, собрать портфолио, выработать стратегию профессионального развития. Также в Solvery уже опытные специалисты смогут прокачать свои навыки или познакомиться со смежными областями.

Чтобы приступить к занятиям, понадобится выбрать интересующую область, подходящего наставника и оставить заявку на сайте. После этого команда проекта договаривается с учеником и наставником об удобном времени тестового звонка, чтобы познакомиться, утвердить цели и составить расписание дальнейших встреч. Сами занятия проходят через платформу Zoom.

Стартап основали в конце 2019 года Мария Конопелько, Антон Волков и Анастасия Бирилло. Конопелько и Волков не впервые разрабатывают образовательные проекты — в 2015 году они запустили ИТ-курсы для детей Digital Banana, где подростки учатся делать игры, сайты, мобильные приложения.

В начале 2020 года проект Solvery получил инвестиции от вице-президента банка «Санкт-Петербург» Михаила Гаврилова. А в сентябре того же года стартап привлек новые инвестиции — на этот раз от коммерческого директора «Яндекса» Дмитрия Качмара.

Объем инвестиций не раскрывается, а все привлеченные средства компания потратит, чтобы совершенствовать техническую часть проекта, привлекать новых пользователей, расширять штат.

Lectera

Lectera — это онлайн-платформа профессионального образования. На платформе можно пройти курсы по продажам, интернет-маркетингу, финансовой грамотности, soft skills.

В основе обучающих программ лежит авторская концепция Fast education. Авторы поясняют, что она базируется на нескольких принципах — знания должны быть актуальными, а полученную информацию следует сразу применять на практике, чтобы формировать новые навыки. Для этого курсы разбиты на небольшие видеоуроки по 15-30 минут, чтобы удобно встроить их в рабочий день.

Кроме курсов для взрослых на платформе есть раздел Lectera Teens с занятиями для подростков. Например, юные пользователи могут освоить финансовую грамотность, определиться с карьерным треком или развить эмоциональный интеллект. Еще одно направление — Lectera Corp. Его цель — предоставлять компаниям услуги по корпоративному обучению сотрудников.

Образовательную платформу Lectera основала Мила Семешкина, маркетолог, продюсер образовательных курсов. Проект запустился в июне 2020 года не только в России, но и на мировом рынке. За первые два месяца работы на платформу пришли 50 000 пользователей из 31 страны. Сейчас у компании есть офисы в Москве, Майами и Дубае, а обучение доступно на четырех языках — русском, английском, немецком и испанском.

По словам Милы Семешкиной, Lectera уже получила внушительные инвестиции — более $3,5 млн. Также в долгосрочной перспективе компания планирует привлечь инвестиции еще на $7 млн.

«Академия перемен»

«Академия перемен» — это образовательная платформа для женщин с обучающими курсами по lifestyle-тематике. Здесь можно пройти курсы по психологии, личному стилю, ораторскому мастерству, питанию, макияжу. Все курсы проходят на онлайн-платформе, состоят из небольших видео от 15 до 30 минут. Также участницам доступны тематические чаты и сопроводительные материалы к занятиям.

Чтобы пользовательницы платформы получали максимально персонализированный контент, «Академия перемен» использует современные технологии на каждом этапе образовательного пути.

Например, с помощью количественных и качественных методов продуктовая команда проекта анализирует поведение потребительниц на сайте, историю их покупок и посещений вебинаров. После этого базу пользовательниц максимально подробно сегментируют и выстраивают контент на основе полученных данных для каждой категории.

Проект «Академия перемен» начался с инстаграм-блога Натальи Крыловой и Анастасии Ерасовой @razborki_v_mode про моду и стиль. Позже муж Натальи Виталий Крылов, экс-генеральный директор сервиса Gett в России, предложил монетизировать блог.

Так в конце 2019 года появился онлайн-курс «Как стать сильной и уверенной в себе». За ним последовали другие курсы, которые за год принесли 12 млн руб. чистой прибыли. В декабре 2020 года партнеры объединили все курсы на одной платформе и создали «Академию перемен».

За год в проекте разработали 25 курсов, а в перспективе — расширить контент до 100 курсов и охватить новые темы — инвестирование, психология, правильное питание. Также в планах — начать обучение профессиям стилиста, визажиста, специалиста по питанию. По выручке создатели рассчитывают выйти на 300-400 млн. рублей.

В марте 2021 года платформа закрыла раунд инвестиций на 60 млн рублей. Инвесторами стали венчурный фонд AdFirst.Vc, управляющие партнеры компании Kokoc Group, корпоративный венчурный фонд ГК Quantum A, а также партнер DLA Piper Лео Баталов.

NOE-VR

NOE-VR — это офтальмологический образовательный VR-симулятор. Создатели разработали анатомически точную модель глазного яблока в виртуальной реальности. На эту модель можно накладывать различные болезни глаз, учиться их диагностировать и лечить.

В симуляторе есть личный наставник на базе искусственного интеллекта, который отслеживает прогресс ученика и может подсказать, что делать дальше. Также доступен хирургический модуль, с помощью которого можно проводить операции.

Компанию NOE запустили в 2020 году три человека — врач-офтальмолог и digital-дизайнер Андрей Демчинский, врач-офтальмолог Наталья Анисимова и PR-специалист Елизавета Шекоян. Цель проекта — дать студентам медицинских вузов необходимую практику в проведении операций.

Созданная программа для офтальмологии проходит аккредитацию Минздрава и регистрацию в качестве медицинского изделия. В планах создателей — заключать партнерские соглашения с медицинскими вузами и предоставлять им софт по лицензии. Ориентировочная стоимость лицензии — 100 тыс. руб.

Помимо VR-симулятора, проект развивает направление искусственного интеллекта. Технологии с применением ИИ позволят врачу проводить первичную диагностику пациента и уменьшат рутинную работу с большими данными. Еще одно направления развития компании — виртуальный университет, где можно будет изучать различные направления медицины.

Сейчас проект существует на собственные средства основателей. В планах — привлекать грантовые деньги, а по мере роста проекта уже искать инвесторов. Сооснователь компании Андрей Демчинский оценивает стоимость проекта в 80 млн руб.

Dragon Family

Dragon Family — это приложение для детей и родителей, с помощью которого дети учатся самостоятельности, развивают финансовую грамотность, целеустремленность и мотивацию. В приложении родители могут назначать детям различные задания, следить за школьным расписанием, вести учет расходов. Дети же с помощью заданий совершенствуют свои навыки, учатся планировать время и управлять деньгами. Также в приложении есть собственная валюта — «дракончики». С помощью них можно выдавать премию за успешно выполненные задания, вести учет покупок и карманных денег.

Dragon Family основал Теймур Штернлиб, бывший вице-президент Сбербанка и заместитель гендиректора X5 Retail Group. Работу над таким семейным приложением Штернлиб начал еще в 2016 году, однако текущая версия приложения с подпиской для пользователей появилась весной 2020 года.

Осенью 2020 года приложение привлекло инвестиции от Фонда развития интернет-инициатив. Взамен Фонд получил 5% от доли компании. Сумма инвестиций не раскрывается. Также венчурный фонд Moscow Seed Fund предоставил проекту грант на 500 тыс. руб.

«Нормальная школа»

«Нормальная школа» — это онлайн-курсы для школьников, которые позволяют изучать предметы университетского уровня. На площадке доступны курсы гуманитарной и естественнонаучной направленности, а также курсы, по развитию креативности и прикладных навыков — по риторике, критическому мышлению, кинопроизводству.

Преподают в «Нормальной школе» эксперты с подтвержденным опытом, среди которых — практикующие ученые, руководители проектов в сфере культуры и искусства, бизнесмены. Занятия проводятся в небольших группах на платформе Zoom, они устроены как семинары с живым обсуждением. На каждом курсе у ребенка есть возможность реализовать свой собственный проект.

«Нормальная школа» запустилась в тестовом режиме в мае 2020 года, а с августа работает полноценно. Школу основала Наталья Чеботарь, экс-директор по стратегии и исследованиям в проекте Яндекс.Учебник. Также в формировании школы приняли участие создательница сообщества Women and Tech Светлана Анисимова и руководительница приемной комиссии школы «Летово» Татьяна Архарова. По данным Сnews, в развитие проекта Наталья Чеботарь вложила 1 млн руб. собственных средств, а внешних инвесторов команда проекта привлекать пока не планирует. Основатели проекта допускают в будущем сотрудничество с международными образовательными партнерами.

TutGood

TutGood — это сервис по поиску репетиторов для школьников. Ключевое отличие сервиса в том, что поиск репетитора проходит быстро — от 10 до 30 минут.

Сервис работает по принципу подписки — за 6990 руб. в месяц дети и родители получают безлимитный доступ к занятиям с репетиторами по всем школьным предметам и возможность обращаться за проверкой домашних заданий. Все занятия проходят по видеосвязи, во время уроков доступна интерактивная доска, а преподаватель может оценить достижения ребенка.

TutGood запустился в сентябре 2020 года. Его разработали Артем Татулов, Константин Климентьев и Иван Коланьков. Все создатели ранее уже имели опыт в образовательных проектах. Артем Татулов создал Headstart и Generator — проекты для подростков, которые помогают развивать дисциплину, осознанность и предпринимательское мышление. Константин Клементьев и Иван Коланьков развивают студию геймификации Prospect.

В феврале 2021 года основатели сервиса также зарегистрировали компанию ООО «Тутгуд». Ее соучредителями и инвесторами также стали Анастасия Татулова, мама Артема Татулова и владелица сети кафе «АндерСон», и Максим Пушкарев. В планах компании — выход на международный рынок допобразования осенью этого года.

Part.A

Part.A — это платформа, которая помогает обучать математике и физике. В основу платформы легла технология SMART — методика, которую несколько лет разрабатывали и апробировали в школах преподаватели из новосибирского Академгородка.

Данная технология воспроизводит диалог с учителем, который по типу неправильного ответа ученика определяет, в чем ошибка, и задает уточняющий вопрос, который помогает понять суть задачи.

Сейчас в проекте доступен онлайн-ассистент для учителей и репетиторов по математике — специализированный бот, который помогает ученикам решать типовые задания ЕГЭ, повторять пройденные темы и закреплять учебный материал.

Функционал бота не ограничивается решением задач — также он расскажет теорию и покажет алгоритм, как решить задание. Важная особенность бота — он не говорит просто «неверно», если ребенок не справился с задачей. Бот задает наводящие вопросы, чтобы у ученика была возможность разобраться в теме и самостоятельно прийти к верному ответу.

Чтобы начать работу, учителям надо зарегистрироваться на платформе и выбрать подходящий тариф. После этого они смогут выслать ученикам коды для бесплатного доступа и отправлять ссылки на конкретные темы.

Проект Part.A основали Дмитрий Трубицын, Николай Мортиков и Иван Кардашов. Ранее Дмитрий Трубицын основал компанию «Тион», которая производит оборудование для организации здорового микроклимата в помещениях, и экологический стартап CityAir. В ноябре 2020 года в проект инвестировал ресторатор Алексей Васильчук, также он вошел в совет директоров компании.

«ФинГрам»

«ФинГрам» — это интерактивный онлайн-курс, который обучает детей финансовой грамотности. Курс рассчитан на два месяца и состоит из восьми модулей, которые включают в себя информацию по основным финансовым понятиям и инструментам. К каждому модулю прилагаются задачи, которые помогут закрепить полученный материал. В конце курса ребенок может пройти супер-игру, в которой надо добиться поставленной финансовой цели.

Проект «ФинГрам» появился весной 2020 года. Его создала и запустила Светлана Трушникова, эксперт по финансовой грамотности. Осенью 2020 года проект стал участником акселератора агентства стратегических инициатив.

Проект «ФинГрам» также выступает партнером нескольких крупных компаний — сотрудники банка «Открытие» и МТС могут получать корпоративные скидки на обучение детей финансовой грамотности.

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