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Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар

Списки и рейтинги
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Компания Genesis, премиальный суббренд Hyundai, поделилась официальными изображениями нового электромобиля GV60. Новинка стала не только первой «зеленой» моделью марки, но и первым серийным автомобилем с камерами вместо боковых зеркал.

Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар

В основу Genesis GV60 легла платформа E-GMP (Electric-Global Modular Platform), сообщили в пресс-службе бренда. Она же установлена на «зеленых» Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6.

Что касается дизайна экстерьера, то, помимо выдвижных ручек и камер вместо боковых зеркал, у GV60 есть еще одна интересная особенность – разделенные надвое по горизонтали фары и задние фонари. В нижней части фальшрадиаторной решетки встроен воздухозаборник для охлаждения тяговой батареи.

Изображение с боковых камер транслируется на встроенные в передние двери экраны. Не исключено, что камеры вместо боковых зеркал в серийном электрокаре будут предлагаться только в виде опции. В салоне установлена единая панель, объединяющая цифровую «приборку» и экран информационно-развлекательной системы.

Больше подробностей о Genesis GV60 производители обещают раскрыть этой осенью, а старт продаж запланирован на следующий год.

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Фото:  Пресс-служба Genesis

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