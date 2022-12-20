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Как Сбер сократил время и ресурсы на разработку новых сервисов в интернет-банке СберБизнес

Лонгриды
Анастасия Михур
Анастасия Михур

Автор RB.RU

Ирина Печёрская

Уход ряда международных компаний с российского рынка ускорил процесс импортозамещения в ИТ. Лишившись многих привычных инструментов, компании оказались в поиске локальных решений, способных закрывать различные бизнес-задачи. При этом замена зарубежным технологиям нужна здесь и сейчас, в идеале — в рамках уже знакомых продуктов от надежных поставщиков.

Как Сбер сократил время и ресурсы на разработку новых сервисов в интернет-банке СберБизнес

Для создателей B2B-сервисов это, с одной стороны, открывает новые возможности и ниши, с другой — ужесточается конкуренция за клиента, а вместе с ней и требования к функциональности и срокам создания продуктов. В таких условиях важно своевременно тестировать гипотезы и быстро выпускать релизы без потери в качестве. 

Еще один важный фактор, который нельзя не учитывать, — ограничения для обновления приложений в сторах. Российские разработчики все чаще сталкиваются с удалением своих продуктов с витрин зарубежных маркетплейсов. Поэтому необходимо находить способы доставлять актуальные сервисы клиенту, независимо от версии приложения, установленной на его устройстве. 

 

Разработка без хардкода 

Сегодня ИТ-компании по всему миру стремятся максимально облегчить процесс создания и релиза новых продуктов и их версий и сократить необходимые для этого ресурсы. Один из распространенных способов решения этой задачи в мобильной разработке — технология WebView, позволяющая быстро встраивать дополнительные веб-страницы в приложения. Ее используют некоторые соцсети и мессенджеры. 

Однако у такого подхода есть свои недостатки. Прежде всего это риски уязвимости с точки зрения кибербезопасности. В случае с работой с чувствительными данными — как, например, в банкинге — это критично. Решение также недостаточно адаптивно с точки зрения UI/UX: новые страницы часто попросту не сочетаются с дизайном основного интерфейса. У пользователя может создаться ощущение, что он вышел из приложения на сторонний ресурс — это снижает доверие клиента. 

В то же время все более заметным становится тренд на Low-Code — подход, дающий возможность выпускать полнофункциональные решения быстро и с минимальным количеством написанного кода. По сути, процесс разработки становится похожим на строительство из конструктора, в котором все детали подходят друг к другу. Gartner прогнозирует, что к 2024 году более 65% приложений будут создавать именно таким способом. 

Подобные технологии часто используют в маркетплейсах, так как специфика данных площадок подразумевает постоянную смену контента. Также многие крупные лайфстайл-сервисы решают задачи проверки гипотез с помощью данного подхода, в частности — ЯндексGo, Авто.ру, AirBnb и другие. Банки, в свою очередь, адаптируют тренд под собственные нужды — например, для частичного обновления экранных форм.

 

Как сэкономить 1000 человеко-часов

Воплощением концепции Low-Code стало новое решение разработчиков интернет-банка СберБизнес Back 2 Front (B2F), которое в компании начали пилотировать еще в 2021 году по итогам масштабного исследования конкурентного поля. Сегодня подход уже работает в полную силу для оперативного тестирования и внедрения новых сервисов и услуг в интернет-банк для юридических лиц. Решение подходит как для приложений на iOS, так и для Android. 

«Нашей первичной задачей при создании B2F было сделать тестирование гипотез в мобайле легче и дешевле, — рассказывает директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка Анна Лоевская. — До 50% клиентов СберБизнеса заходят в клиент-банк исключительно со смартфонов. Для нас важно, чтобы они могли найти в приложении все нужные сервисы. Однако топ популярных услуг у мобильных и веб-пользователей отличается. Узнать, какие из новых фишек действительно нужны, можно только на практике».

Решение B2F основано на хорошо известной в мире разработки технологии Server-driven UI. Она позволяет обеспечить динамичный пользовательский интерфейс — проще говоря, располагать компоненты на экране в том порядке, в котором этого требует конкретный кейс. Вторая важная составляющая B2F — развитая собственная дизайн-система СберБизнеса, закрывающая абсолютно все нужды в работе команд. Это набор всех визуальных элементов и макетов, которые могут быть использованы в продукте.

Решение заметно сокращает количество ресурсов для переноса нового сервиса из веб-приложения в мобайл. Раньше для этого СберБизнесу необходима была команда минимум из четырех специалистов. В частности, нельзя было обойтись без мобильных разработчиков под каждую из операционных систем. Сегодня для выполнения той же работы достаточно backend-разработчика и системного аналитика. 

Процесс разработки теперь выглядит следующим образом: системный аналитик создает полноценный сценарий продукта на основе готовых макетов из дизайн-системы и передает backend-разработчику, который заполняет нужные поля клиентскими данными. Таким образом уже при выпуске первых четырех продуктов с помощью B2F компания сэкономила порядка тысячи человеко-часов. 

 

Что такой подход дает клиенту

Интернет-банк СберБизнес предлагает клиентам более ста сервисов и услуг, решающих множество задач бизнеса: от эквайринга до автоматизации бизнес-процессов. Количество таких сервисов продолжает расти. B2F позволяет Сберу обеспечить предпринимателей самыми актуальными продуктами, инструментами и предложениями в кратчайшие сроки. На выпуск нового сервиса с нуля требуется около двух месяцев, на обновление — неделя.

Однако скорость выпуска сервисов — не единственная задача, которую решает B2F. «Благодаря новому подходу к разработке мы можем быть более гибкими в выпуске решений для клиентов, — делится Анна Лоевская. — Мы больше не зависим от конкретной версии мобильного приложения. Все сервисы доступны пользователю автоматически, без необходимости скачивать обновления»

С помощью технологии B2F в мобильное приложение СберБизнес интегрированы продукты, которыми уже пользуются порядка 30 тысяч человек ежемесячно. В СберБизнес были внедрены «Просмотр списка заказов» для собственника бизнеса в отраслевом решении «Транспорт», «Налоги и взносы» в разделе «Мои дела», а также заявка на подключение к экспериментальной автоматизированной упрощенной системе налогообложения (АУСН) в мобильном приложении СберБизнес. Она позволяет сократить количество действий, необходимых для взаимодействия бизнеса с Федеральной налоговой службой. Еще четыре продукта находятся в разработке и будут выпущены в ближайшее время. В планах банка и дальше использовать технологию B2F с целью ускорения запуска и обновления новых продуктов в СберБизнес.

Фото на обложке: Kite_rin / Shutterstock

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