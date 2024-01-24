Когда тяжело сконцентрироваться: чем СДВГ отличается от невнимательности

Мы поговорили со специалистами по ментальному здоровью и выяснили, как проявляет себя расстройство, каким образом его лечат в России и в чем простые технологии помогают нейроотличным людям.

«Не могу смотреть фильм больше 10 минут, теряю концентрацию», «откладываю все на последний момент, а потом перерабатываю», — с подобными жалобами россияне все чаще обращаются к психиатрам и просят проверить себя на наличие СДВГ.

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Первое упоминание дефицита внимания можно найти в 18 веке

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) стал широко известным в мировой науке в последние десятилетия. Но первые упоминания симптомов, схожих с проявлениями СДВГ, можно найти в медицинской литературе 1775 года. Так, немецкий врач Адам Вейкард в учебнике «Философское искусство» опубликовал главу о «Дефиците внимания» («Mangel der Aufmerksamkeit» или «Attentio Volubilis»).

В ней он описывал взрослых и детей, страдающих от недостатка внимания — легко отвлекающихся на что-либо, даже собственным воображением, сверхактивных и импульсивных, обычно характеризуемых как «неосторожные, небрежные, непостоянные и вакханальные».

Только в XX веке СДВГ начало изучаться психиатрами, но долгое время рассматривалось как детское расстройство. В 1994 году в четвертом издании американской DSM (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders — принятая в США номенклатура психических расстройств — Прим. ред.) впервые сообщалось, что синдром может наблюдаться и у взрослых.

СДВГ страдает до 5% населения

Исследования синдрома дефицита внимания и гиперактивности у взрослых показали, что его распространенность составляет:

4,4% среди людей в возрасте от 18 до 44 лет в США.

3,4% (диапазон от 1,2 до 7,3%) среди людей в возрасте от 18 до 44 лет в десяти странах Америки, Европы и Ближнего Востока.

В странах, бедных ресурсами, процент распространенности СДВГ ниже, в государствах с более хорошим экономическим положением — выше. Сколько россиян страдает СДВГ — неизвестно, такие подсчеты Росстатом не ведутся.

Симптомы должны наблюдаться как минимум полгода

Согласно Международной классификации болезней 11-го пересмотра, СДВГ — это расстройство с устойчивым паттерном нарушений внимания и/или гиперактивности-импульсивности. Оно включает три группы симптомов:

Нарушение внимания: трудность концентрации внимания на задачах, не представляющих интереса или не предполагающих поощрения; повышенная отвлекаемость и проблемы самоорганизации.

Гиперактивность: избыточная двигательная активность и невозможность сохранять неподвижность, оставаясь на одном месте.

Импульсивность: тенденция действовать спонтанно без обдумывания или учитывания рисков и последствий.

Одни люди с СДВГ больше жалуются на невнимательность, другие — на гиперактивность. У кого-то эти симптомы выражены в одинаковой степени.

Юлия Строгова, детский и взрослый психиатр, занимается диагностикой СДВГ

«Сложности с концентрацией внимания, неусидчивость — в доклинической мере эти трудности могут присутствовать у многих людей. Но чтобы поставить диагноз СДВГ, нам нужно набрать определенное количество симптомов, которые должны проявлять себя часто — минимум в течение полугода до момента обследования. Если жалобы возникли недавно, то с взрослым пациентом мы поговорим на тему тревоги, переутомления».

Инга Боровская, психолог, живет с СДВГ

«СДВГ от обычной невнимательности отличается масштабом. Конечно, нейротипичные люди тоже отвлекаются, что-то забывают, испытывают прокрастинацию. Вопрос в том, как часто такие ситуации случаются. У нейроотличных людей — каждый день. Это то, что сопровождает твою жизнь. Например, я ежедневно что-то забываю, и могу забыть только что полученную информацию буквально через минуту».

Должен ли СДВГ проявлять себя с детства

Одним из критериев постановки диагноза СДВГ, согласно МКБ-11, является проявление нарушений в возрасте до 12 лет. «Хотя некоторых пациенты могут попасть в поле зрения специалистов позже», — говорится в руководстве.

Александр Еричев, психотерапевт и доктор медицинских наук

«Сейчас врачи дискутируют на тему того, обязательно ли симптомы СДВГ должны проявлять себя с раннего возраста. С одной стороны, мы понимаем, что речь идет об особенностях нейроразвития и, по логике, проявления должны быть уже в детские годы. С другой стороны, некоторые исследования показывают, что в этом вопросе не все так однозначно».

Например, в рамках одного из исследований в Новой Зеландии 1037 человек наблюдались с детства и до 38 лет. Синдром обнаружили у 3% детей и у 6% взрослых. Ученые пришли к интересному выводу: в 90% случаев у взрослых с таким диагнозом не было истории детского СДВГ.

«В данном случае речь, вероятнее всего, не в отсутствии особенностей нейроразвития в детстве, а в том что эти особенности не достигали определенного уровня, необходимого для постановки диагноза. И декомпенсация произошла уже во взрослом возрасте», — отмечает Александр Еричев.

«На практике мы действительно видим случаи, когда проявления СДВГ заметны лишь со взрослого возраста. Это может быть связано и с тем, что требования среды в детстве не были такими высокими, адаптироваться к реальности помогали родители и учителя. А вот когда человек начинает самостоятельное плавание, он сталкивается с тем, что не имеет навыка самоорганизации», — говорит Юлия Строгова.

Сколько симптомов нужно для постановки диагноза

При СДВГ человек испытывает значительные трудности как минимум в двух сферах жизни — например, в работе, отношениях с партнером и внутри семьи, отдыхе и досуге, заботе о здоровье. Чтобы поставить диагноз, российские психиатры опираются не только на МКБ-11, но и на руководство DSM-V (свежая версия номенклатуры психических диагнозов, используемая в США). Оно включает в себя девять симптомов невнимательности и девять симптомов гиперактивности.

Вот симптомы невнимательности:

Человек пренебрегает деталями и допускает небрежные ошибки при работе или в другой деятельности.

Ему трудно сконцентрироваться.

Возникает впечатление, что человек не слушает, когда к нему обращаются напрямую.

Он не следует инструкциям или конечным задачам.

Имеет трудности с организацией задач и мероприятий.

Избегает, не любит или не желает заниматься деятельностью, требующей постоянных умственных усилий в течение продолжительного времени.

Часто теряет вещи.

Легко отвлекается.

Забывчив в повседневной деятельности.

А вот симптомы гиперактивности и импульсивности. Человек часто:

Двигает руками или ногами или не может усидеть на месте.

Оставляет свое место в офисе или в другой ситуации.

Ходит или бегает вперед-назад, когда ситуация этого не требует.

Не может спокойно участвовать в размеренной деятельности, например, настольных играх.

Находится в движении, ведёт себя, как «взвинченный».

Говорит чрезмерно много.

Выпаливает ответы, прежде чем вопросы будут заданы.

Испытывает трудности с ожиданием своей очереди.

Прерывает других во время общения или вмешивается в разговор.

Юлия Строгова, взрослый и детский психиатр, занимается диагностикой СДВГ:

«Чтобы получить диагноз после 17 лет, нужно набрать по пять пунктов в одной или каждой из этих категорий. Кроме того, симптомы должны мешать человеку жить. Иначе мы сталкиваемся с ситуацией: “Ой, все болтают ногой, тогда у всех СДВГ?”. Дело в том, что не всем людям это препятствует в жизни и работе. И не у всех есть четыре других признака, которые мешают адаптации».

СДВГ может сочетаться с другими психическими заболеваниями

Человеку с СДВГ (особенно, если он про него не знает) может быть сложнее справляться с жизненными вызовами и соответствовать жестким стандартам среды. Это, в свою очередь, приводит к тревоге и депрессии. По данным американской организации ADDitude, примерно у 80% пациентов с СДВГ в течение жизни диагностируется как минимум еще одно психическое расстройство.

Инга Боровская, психолог, живет с СДВГ:

«Синдром дефицита внимания и гиперактивности был обнаружен во время моего субдепрессивного эпизода. Я обратилась к психиатру из-за апатии и отсутствия энергии, но в ходе диагностики был выявлен СДВГ.

У меня преимущественно гиперактивный тип СДВГ, то есть гиперактивность выражена больше, чем невнимательность. Это проявлялось с детства: мне было сложно управлять своими эмоциями, сдерживать импульсы. Постоянная двигательная активность, проблемы с тем, чтобы усидеть на одном месте, нелюбовь к монотонным занятиям. Все дети в классе могли спокойно присутствовать на уроке, я же с первых минут чувствовала, что хочу куда-то убежать».

Для медикаментозного лечения в России пока доступен один препарат

Большинство популярных препаратов, использующихся для лечения СДВГ за рубежом, в России запрещены. На рынке представлен только атомоксетин — селективный ингибитор обратного захвата норадреналина (фармкомпания Elle Lilly прекратила поставки препарата в страну в марте 2022 года, на начало 2024 года в России есть остатки прошлых партий и дженерики — Прим.ред.).

Юлия Строгова, взрослый и детский психиатр, занимается диагностикой СДВГ:

«Важно проконсультироваться с врачом-психиатром, чтобы подобрать нужную дозировку и учитывать побочные эффекты, которые могут возникнуть и которые мы можем компенсировать. Если речь идет о коморбидном состоянии, то есть сочетании нескольких расстройств, используется комбинированная терапия с другими препаратами».

Простые технологии и лайфхаки облегчают жизнь с СДВГ

Добавление в свою рутину визуального расписания — например, Google-календаря, который заранее будет напоминать о важной встрече, уже может помочь человеку справляться с обязанностями лучше.

Инга Боровская также рекомендует сервис Todoist, который помогает ей облегчить ведение списков дел: «Чем проще приложение — тем лучше, сложный функционал лишь отвлекает внимание. И записывайте все, что нужно запомнить. Потому что именно это вы и можете забыть».

Психиатр Юлия Строгова советует включать в список ритуалы, которые помогают поддерживать стабильный режим: человек с СДВГ должен качественно высыпаться, регулярно питаться, бывать на свежем воздухе и поддерживать физическую активность.

Несколько лайфхаков для жизни от Инги Боровской:

Создавать шумовую завесу в то время как занимаешься рабочими задачами — например, включать на повтор один трек.

Считать вещи, с которыми заходишь в помещение, чтобы перед уходом снова пересчитать и не забыть их: «Например, вы в кафе: шапка, ключи от машины, перчатки, сумка. Итого четыре предмета».

Дробить задачи, не пытаясь сделать все и сразу: «Иногда создать на рабочем столе папку с названием “диплом” или “резюме” — отличный первый шаг».

Обучение навыкам проходит по протоколу Стивена Сафрена

Такие программы предлагают многие клиники ментального здоровья: это групповая терапия из 8 занятий, адаптированная на русский язык Евгенией Дашковой по протоколу американского профессора Стивена Сафрена и базирующаяся на принципах КПТ (когнитивно-поведенческой терапии).

«Тебя обучают тайм-менеджменту, планированию, способам справляться с прокрастинацией. Объясняют, как действовать, несмотря на то, что это сложно без мгновенного вознаграждения, а также как вводить вознаграждение искусственно. Отдельный блок — управление эмоциями, в том числе при перепадах настроения», — рассказывает психолог Инга Боровская, живущая с СДВГ.

Важную роль при СДВГ играет психообразование

Как отмечает доктор медицинских наук Александр Еричев, «лечение СДВГ» — справедливый термин, но не до конца. СДВГ не вылечивается, но человек может научиться более гармонично с ним жить. Вот три компонента для помощи пациенту:

Психообразование: информирование на тему того, как проявляет себя синдром, как лучше переживать те или иные состояния.

Назначение медикаментозной терапии для облегчения симптомов.

Индивидуальная и/или групповая психотерапия с упором на тренинг навыков.

«Сотни тысяч людей в России живут с недиагностированным СДВГ и думают, что с ними что-то глобально не так. Сам факт информирования на тему синдрома может оказать достаточно целебную роль, привести к принятию своих особенностей и помочь выработать навыки для более комфортной жизни», — Александр Еричев.

Фото на обложке: Shutterstock // Antonio Guillem