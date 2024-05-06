Как компьютеры и смартфоны меняют наше тело: 6 состояний

Как защитить себя от самых распространенных компьютерных синдромов и почему пора приобретать внешний монитор? Разбираемся вместе с неврологами, проктологами и офтальмологами.

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Туннельный синдром

Боль в запястье и кистях рук, чувство онемения или покалывания в пальцах (особенно в большом, указательном и среднем), слабость при захвате предметов — все эти состояния могут быть признаками туннельного синдрома. Симптомы нередко усиливаются по ночам.

Туннельный синдром (или синдром карпального канала) — это состояние, вызванное сдавлением срединного нерва на уровне запястья. Фактор риска — работа, которая требует многочасового взаимодействия с клавиатурой и мышкой.

Как профилактировать

Отрегулировать рабочее место: убедиться, что кресло и стол соответствуют росту, а руки находятся в правильном положении относительно клавиатуры — чтобы не было переразгибания в лучезапястном суставе.

Делать перерывы каждый час, чтобы размять руки и запястья.

Выполнять специальные упражнения для запястий, которые подберет реабилитолог или кистевой терапевт — да, есть и такая специальность.

Использовать поддерживающие приспособления: например, эргономичную мышь или клавиатуру, при необходимости — бандажи для запястья.

Как лечить у специалиста

Патимат Исабекова, невролог Lahta Clinic

«При первых симптомах туннельного синдрома важно обратиться к врачу, чтобы не запустить проблему. Возможные варианты лечения включают бандажирование или шинирование запястья для уменьшения давления на срединный нерв, а также выполнение блокад — введение анестетика в область канала, где проходит нерв. В некоторых случаях может потребоваться хирургическое вмешательство — декомпрессия срединного нерва».

Геморрой

В районе анального отверстия располагается геморроидальная ткань — она представляет собой сплетение сосудов. Когда кровоток в этой области дает сбой, в узлах начинает застаиваться кровь и они увеличиваются. Провокатором нарушения венозного кровообращения могут стать малоподвижный образ жизни и сидячая работа.

Другие факторы риска — это неправильное питание, диарея (порой вызванная постоянным приемом слабительных), несоблюдение питьевого режима, подъем тяжестей и силовые упражнения с большими весами. Также провоцировать геморрой могут беременность, лишний вес, гипертоническая болезнь и новообразования в области малого таза.

Насторожить должны появление крови в кале и/или на туалетной бумаге и на нижнем белье, боль, дискомфорт, зуд. И конечно, ощущение «шишки» или какого-то образования в районе ануса, выпадение узлов из прямой кишки.

Как профилактировать

Питаться сбалансированно, потреблять не менее 2 литров жидкости в сутки и контролировать вес.

Нормализовать стул во избежание запоров. Идеальными для дефикации считаются утренние часы, однако добиться такой стабильности могут не все — у каждого свои биологические часы. Можно попробовать вставать пораньше, а не за полчаса до выхода из дома, полноценно завтракать, использовать свои «ритуалы»: например, кофе или стакан теплой воды с медом и лимоном.

Больше двигаться: если человек вынужден подолгу пребывать в сидячем положении, необходимо хотя бы раз в два часа (хотя СанПин рекомендует и вовсе каждые 50 минут) делать 5-минутный перерыв. За это время можно успеть размяться, пройтись по коридору, выпить воды.

Следить за гигиеной ануса и подбирать правильное нижнее белье, которое должно быть мягким и удобным. влять дискомфорта.

Как лечить у специалиста

Ярослав Колосовский, онколог-колопроктолог, кандидат медицинских наук

«Выбор лечения зависит от стадии геморроя. На начальном этапе используют диету и комбинацию препаратов — свечи, мази, препараты для улучшения венозного кровообращения. При условии своевременного обращения к врачу такие меры работают вполне успешно.

Третья и четвертая стадии требуют более серьезного лечения. Впрочем, это совсем не обязательно должна быть классическая операция с удалением узлов и долгим восстановлением. Сегодня проктологи располагают огромным арсеналом более щадящих и эффективных методик. Например, лигирование — перевязывание «ножки» узла особыми кольцами из латекса. К нему относится технология техника HAL-RAR, когда процедура проходит под УЗИ-контролем. Или склеротерапия, при которой сосуд, питающий узел, склеивают специальным раствором. Возможно использование лазерных медотик, что является современным мейнстримом в лечении».

Синдром сухого глаза

Этому синдрому подвержено около 15-17% взрослого населения, и за последние четверть века количество пациентов увеличилось практически в пять раз. Факторов риска довольно много. Самые распространенные — это длительная работа с компьютерами и другими гаджетами. Во время длительного взаимодействия с экраном мы моргаем значительно реже — вместо стандартных 20 раз в минуту порой всего три раза. Это приводит к тому, что слезная пленка быстрее испаряется, глаза не получают достаточного увлажнения и, как результат, роговица пересыхает.

Спровоцировать состояние может работа в пыльных помещениях и в пространствах с кондиционированным воздухом. А также табачный дым, некоторые офтальмологические операции (например, лазерная коррекция зрения), прием лекарств и системные заболевания организма.

Симптомы различаются в зависимости от степени заболевания. Это может быть покраснение глаз, ощущение сухости, повышенная реакция на внешние раздражители — будь то яркий свет, вода, сухой/кондиционированный воздух, ветер, пыль. Иногда появляются дискомфортные ощущения при использовании «нейтральных» капель и слизистые отделяемые, похожие на нити. Худший вариант — воспалительные изменения роговицы, снижающие остроту зрения.

Как профилактировать

Делать перерывы в зрительной нагрузке. Простой принцип, который можно применять, это «правило 20-20-20»: каждые 20 минут работы делать перерыв на 20 секунд, чтобы посмотреть на объект, находящийся на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров). Это помогает расслабить глаза и предотвратить усталость.

Использовать увлажняющие капли, для того чтобы в момент работы за экраном поддержать возможность слезной пленки препятствовать пересыханию роговицы. Подобрать подходящие сможет врач-офтальмолог.

Как лечить у специалиста

Максим Сичкар, врач-офтальмолог клиники «Скандинавия»

«Так как патологию вызывает большое число факторов, важную роль играет правильная беседа врача с пациентом. Во время нее можно прояснить возможные причины возникновения симптомов, а также назначить диагностику — пробу Ширмера и пробу Норна.

Терапия синдрома сухого глаза состоит из нескольких этапов: во-первых, это попытка устранить первопричину возникновения состояния, во-вторых, медикаментозная терапия, которая довольно разнообразна и зависит от выраженности симптомов. Это могут быть препараты искусственной слезы различной вязкости, а также гели. В крайних случаях приходится прибегать к хирургическому лечению.

Хочу подчеркнуть, что эффективность безоперационных методов здесь довольно высока, однако очень зависит от правильных действий человека — регулярного использования капель, дозирования зрительных нагрузок, сокращения контактов с вредными факторами».

Техношея

Так специалисты называют изменения шеи, которые возникают из-за постоянного наклона головы вниз — например, при многочасовом скроллинге на смартфоне. Нарушается ее естественный изгиб, возникают боли. Страдает кровоснабжение — из-за этого цвет лица может быть тусклым, а зрение начинает снижаться.

Наклон головы вниз способствует появлению двойного подбородка, который становится заметен даже у молодых людей без избыточного веса. Это происходит из-за провисания тканей на фоне гипертонуса подкожной мышцы шеи (платизмы).

Как профилактировать

Осознанно использовать телефон: важно следить за тем, чтобы голова не была длительно опущена вниз. Худший вариант — держать гаджет на коленях или столе, склоняя к нему голову и держа шею под прямым углом. Следует научиться поднимать устройство до уровня глаз, чтобы избежать ненужного наклона. Или приобрести специальную подставку.

Отрегулировать рабочее место: монитор должен быть расположен на уровне глаз, чтобы шея оставалась в естественном положении, не возникала необходимость наклонять голову вниз или в сторону.

Задуматься о покупке внешнего монитора, если вы работаете за ноутбуком. В случае с постоянной работой за ноутбуком экран находится слишком низко, из-за чего шею придется постоянно наклонять и держать в напряжении. Лучше использовать внешний монитор или хотя бы купить для ноутбука специальную подставку.

Заняться осанкой: поддержание прямой спины и стремление тянуться макушкой вверх помогает уменьшить нагрузку на шею и предотвратить возникновение техношеи.

Как лечить у специалиста

Юлия Куделько, врач-косметолог Клиники Пирогова

«К профессиональным процедурам, уменьшающим последствия техношеи, относятся различные варианты массажа. В том числе лечебные массажи воротниковой зоны и спины. Кроме того, может применяться ботулотоксин — для уменьшения напряжения платизмы.

Состояние кожи шеи, безусловно, будет куда лучше, если мы будем выполнять такие процедуры как биоревитализация, лазерная шлифовка, игольчатый радиочастотный лифтинг. Отмечу, что все это имеет смысл только в совокупности с уменьшением длительного наклона головы при работе с монитором или экраном смартфона».

Шейный остеохондроз

Обострение шейного остеохондроза — одна из самых частых причин обращения к неврологу. При этом важно понимать, что сам по себе остеохондроз болезнью не является. Это естественный процесс старения позвоночника, который затрагивает всех людей. Но если раньше с проблемой чаще сталкивались пожилые, то сегодня значительную часть пациентов составляют люди среднего и молодого возраста.

В случае с офисными работниками, программистами, дизайнерами на первый план выходит статичная нагрузка на шею во время работы за компьютером. Другие негативные факторы — привычка подолгу скроллить телефон с опущенной головой, непродуманная организация рабочего места, сон на неподходящем матрасе и подушке.

Симптомы зависят от степени деформации позвоночных структур. Например, на начальной стадии боль в шее может быть умеренной и проявляться эпизодически — при физической активности. По мере прогрессирования изменений болевой синдром становится более резким, появляется ощущение скованности при поворотах шеи, чувство онемения в руках и ногах.

Важно обращать внимание и на такие проявления как частые головные боли, шум в ушах, снижение слуха и зрения, головокружения и мушки в глазах. Эти симптомы могут быть признаком сдавливания шейных артерий, которое также способно развиваться на фоне остеохондроза. При перечисленных симптомах следует обратиться к врачу-неврологу.

Как профилактировать

См. пункты 1-3 в разделе «Техношея», а также:

Занятие лечебной физкультурой и спортом. Ежедневное выполнение нескольких комплексов упражнений для шеи поможет снизить риски возникновения болей. В целом, все заболевания позвоночника лечатся исключительно движением. Так что помимо лечебной физкультуры полезно будет задействовать бассейн, регулярные прогулки, йогу, пилатес и другие спортивные активности. Нагрузка должна быть умеренной: тяжелая атлетика на пользу позвоночнику точно не пойдет.

Использовать различные ортопедические приспособления после консультации с врачом. Например, шейный воротник. Его носят по 10–15 минут при усталости в мышцах шеи, суммарно не дольше часа в день.

Дважды в год проходить курсы лечебного массажа — но только вне периодов обострения остеохондроза.

Использовать коврики-аппликаторы, но только после консультации с врачом.

Позаботиться об организации места для сна — купить качественный матрас или подушку. Предпочтение лучше отдавать ортопедическим или анатомическим вариантам, и перед покупкой обязательно лично протестировать разные модели. Единых правил здесь не существует. Все зависит от телосложения человека, возраста, любимой позы для сна и других нюансов.

Как лечить у специалиста

Кирилл Алмазов, ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге

«Лечение обострения шейного остеохондроза включает в себя несколько этапов. Первый — это устранение воспалительного процесса. При несильном болевом синдроме назначаются лекарства в таблетках, при умеренно выраженной боли — курс уколов. Острую боль снимают капельницами или блокадами. Отмечу, что при желании блокады можно применять и сразу. Например, если у пациента есть сопутствующие заболевания или он не хочет принимать таблетки.

Второй этап — это восстановление. Сюда входят разнообразные дополнительные методы лечения: иглорефлексотерапия, массаж, мануальная и остеопатическая терапия, физиотерапевтические процедуры. Точную тактику подбирает врач — в зависимости от конкретных показаний и противопоказаний. Третий этап — это профилактика, о которой уже говорилось выше».

Миофасциальный синдром

Это состояние чаще всего ощущается как мышечный спазм в пояснице или других частях позвоночника, вплоть до шейного отдела.

Миофасциальный синдром может развиваться из-за проблем с позвоночником, например, в результате осложнений остеохондроза. Помимо этого, миофасциальный синдром бывает связан и с другими причинами. Здесь на первый план выходит психоэмоциональный фактор. Хронический стресс, частые переживания, повышенная тревожность могут спровоцировать нарушение в работе мышечного аппарата.

Как профилактировать

Как и в прошлом пункте, поможет движение, а именно занятия лечебной физкультурой. При миофасциальном синдроме особенно страдают мышцы шейно-воротниковой зоны и поясничного отдела позвоночника, и упражнения должны быть направлены на расслабление мышечной ткани именно в этих частях тела. Универсальной схемы здесь нет — комплекс упражнений подбирают под каждого человека индивидуально. Занимается этим отдельный специалист, врач лечебной физкультуры. Он же разрабатывает и короткий комплекс для разминки, который удобно выполнять во время работы.

Не забывать про спорт. Помимо тренировок в спортзале полезно подключить бассейн или йогу. «Разгрузить» мышцы также помогут массажи, мануальная терапия, иглорефлексотерапия и профилактические курсы физиотерапевтических процедур.

Отрегулировать рабочее пространство: важно правильно подобрать высоту стола и кресла. Например, слишком низкое или глубокое кресло способны усиливать давление в области поясницы. Монитор должен находиться прямо перед человеком — чуть ниже уровня глаз, а руки вместе с локтями — полностью лежать на столешнице.

Использовать специальные приспособления. Для снижения нагрузки на позвоночник можно использовать подставку для ног. Устранить лишнее напряжение в мышцах помогут и ортопедические предметы: шейный воротник и подушечка для поддержки поясницы.

Делать перерывы в работе. Каким бы удобным ни было рабочее место, сидеть в статичной позе часами все равно будет вредно. В идеале делать паузы необходимо каждые 30–40 минут. Во время перерыва можно немного походить и сделать короткий комплекс лечебной физкультуры, чтобы расслабить мышцы и снять напряжение.

Как лечить у специалиста

Кирилл Алмазов, ведущий невролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге

«Лечением миофасциального синдрома занимается врач-невролог. В зависимости от выбранной тактики может потребоваться помощь мануального терапевта, рефлексо- или физиотерапевта. Если проблема связана со стрессом и другими психологическими проблемами, к лечению подключают психотерапевта.

Терапия включает в себя несколько направлений. Первое — это медикаментозное лечение для устранения болевого синдрома. Сюда входят анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, миорелаксанты — для снятия мышечных спазмов. Лечение миофасциального синдрома, связанного со стрессом, может требовать применения антидепрессантов или транквилизаторов.

Второе направление — это местные методики: иглорефлексотерапия, мануальная терапия, курс физиотерапии. Помимо этого важно пересмотреть образ жизни в целом и устранить факторы, провоцирующие нарушения в работе мышц — больше двигаться, делать перерывы в работе, заняться спортом и так далее».

Фото на обложке: Shutterstock // Nenad Cavoski

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