Опыт прохождения ИТ-стажировки в Росатоме от участников программы

Мы поговорили с выпускниками Case Lab о том, что собой представляют программы предстажировок, узнали, какие навыки можно приобрести за время программы и как получить оффер на работу в Росатом.

На предстажировке ребята получают практические навыки работы, ценные для работодателя, а после лучшие участники попадают на оплачиваемую стажировку в Гринатом и другие предприятия отрасли. Дистанционный формат открывает возможности для ребят со всех уголков страны.

Сегодня со стороны работодателей спрос на ряд специалистов существенно опережает предложение. Однако, это не означает, что к кандидатам не предъявляют серьезных требований. Например, в Гринатоме — ИТ-интеграторе Госкорпорации «Росатом» — действует программа предстажировок Case Lab , благодаря которой к работе приступают только самые мотивированные ребята.

Стажировка оплачивается, ее можно пройти как удаленно, так и очно. Вакансии открыты для студентов и выпускников ИТ-специальностей со всей России. Ежегодно больше 300 стажеров приходит в Гринатом на ИТ-направления.

«Начинайте стажироваться как можно раньше. Вы как минимум попробуете себя в новом направлении, а как максимум — получите бесценный опыт»

Денис Крюков, выпускник ВИТИ НИЯУ МИФИ, специальность «Информационные системы и технологии»

Я принял участие в Case Lab JavaScript в треке frontend-разработчика. Предстажировка включала базовый материал — от нулевого до стажерского уровня — а еще у нас было много практики. Каждый день изучали материалы и выполняли домашние задания, которые проверял наставник, получали по ним обратную связь.

В конце обучения нам дали крупный проект — это позволило получить классный опыт в командной разработке. После собеса мне не удалось устроиться в компанию, но я не опустил руки и продолжил обучение самостоятельно. Тем более у меня уже была хорошая база, которая дала мощный толчок для дальнейшего развития как frontend-специалиста.

Через полгода появилась возможность принять участие в программе JavaScript Express. Этот Case Lab был другого формата: не было обучения — было тестовое задание, а по результатам участники приглашались на собеседование. Вот тогда мне удалось пройти все этапы и получить долгожданное приглашение на стажировку.

Стажировка была очень интересной. Постоянно давали новые задачи, которые ранее я не решал. Больше всего понравилось работать с коллегами, к которым можно обратиться за помощью или советом. После стажировки меня пригласили остаться в компании, и уже на протяжении года я работаю на должности frontend-разработчика.

Хочу дать совет студентам: начинайте стажироваться как можно раньше. И даже если вы не прошли на следующий этап, не расстраивайтесь, ведь вы как минимум попробовали себя в новом направлении, а как максимум — получили бесценный опыт.

Изучение программирования — не спринт, а марафон. Никогда не бойтесь проявлять инициативу и задавать вопросы. В процессе обучения всегда будут вещи, которые вам пока непонятны. Может быть, в начале вы будете сомневаться, подходит ли вам это, но через две-три недели то, что казалось сложным и непонятным, станет совершенно обыденным.

«За любой прорывной технологией или наукой стоят люди, преданные своему делу»

Николь Исмагилова, студентка УрФУ, специальность «Экономическая безопасность»

О программе стажировок я узнала из группы Росатома в ВКонтакте и от своей университетской наставницы, работающей в Гринатоме. И так как уже сталкивалась с 1С, решила попробовать свои силы в Case Lab в роли аналитика систем.

На предстажировке научилась анализировать и описывать бизнес-процессы и функциональные требования подразделений, подтянула навыки самопрезентации и командообразования. Отдельно хотелось бы отметить команду организаторов, наставников и экспертов, которые помогали разобраться в новом функционале и отвечали на все вопросы.

После предстажировки я получила долгожданный оффер и стала аналитиком систем 1С, а недавно меня повысили до старшего специалиста. Мне нравится мой коллектив и работа: активно участвую во всех отраслевых мероприятиях, а также являюсь амбассадором компании. Сейчас уже чувствую себя заматеревшим сотрудником, хотя вопросов, в которых приходится разбираться, меньше не становится.

В этом году участвовала в Case Lab уже в качестве эксперта: проверка ТЗ и скринкастов дополнили рабочие обязанности и внесли разнообразие. Некоторые решения были настолько интересными, что участники получили позитивные отзывы. Очень рада, что моим подопечным поступило приглашение на стажировку.

«Проявляй креативность и не бойся задавать вопросы»

Даниил Молодцов, студент РГУТИС, специальность «Информационные системы»

Я принимал участие в бесплатной предстажировке Case Lab. Это программа для тех, кто хочет подтянуть знания и попасть в компанию Гринатом. В треке Case Lab 1С участвовал в роли консультанта-аналитика, по итогу кейса начал стажировку в отделе поддержки и развития ЕОС-Качество. Потом прошел путь от стажера до специалиста. Сегодня занимаюсь разработкой системы по автоматизации управления качеством, а также ее поддержкой.

Один из главных навыков, который я приобрел во время стажировки, — умение анализировать большие объемы информации, а также выбирать из разрозненных данных нужные. Еще один навык, особенно важный для адаптации новичка в команде, касается вопросов и креативности.

Совет новичкам: не бойтесь задавать вопросы! Всегда лучше обратиться к коллегам за советом — это всем сэкономит время и позволит быть продуктивнее. Также применяйте креативный подход в своей работе — вы увидите, что решения становятся интересными и нетипичными!

Кстати, этот совет пригодится и тем, кто только готовится к отбору на Case Lab. Лишний раз что-то уточнить на отборочном этапе, во время обучения или на собеседовании — значит показать свою заинтересованность и выделиться на фоне остальных ребят, большинство из которых очень здорово подготовлены.

«Для меня Case Lab — про творчество и полное погружение в рабочую среду»

Мария Дутченко, выпускница УРФУ, специальность «Экономическая безопасность производственных комплексов», специалист в области сопровождения развития и управления IT-продуктом

Я из семьи атомщиков и айтишников, поэтому участие в Case Lab было что-то предначертанное свыше, если можно так сказать. С программой 1С познакомилась еще в вузе. Стала смотреть курсы и нашла информацию о стажировках в Гринатоме.

Для меня этот проект про творчество, полное погружение в рабочую среду и создание собственного проекта. Пусть и ребята были из разных городов, мы были как одна большая семья. Здесь у меня получилось найти единомышленников, которые общаются на равных.

После Case Lab меня пригласили на стажировку. Для меня было приятным открытием, что я работаю с настоящими документами, а не пустышками, что от результатов моего тестирования и моих правок будет зависеть эффективность работы коллег. С помощью наставника я узнала о процессах производства и реализации их на базе 1С:ERP, так как работала с настоящими клиентами. Для меня это большая ответственность: когда видишь, что процесс идет без запинок и ошибок, начинаешь гордиться собой, твоя значимость повышается.

Стажировка — идеальный шанс понять, что тебе хочется получить от работы, а, если вдруг запнешься, вокруг тебя будет множество рук, готовых помочь. На сегодняшний день я работаю в Гринатоме на позиции специалиста. Компания дала мне возможность найти себя. За время обучения получила мотивацию, поддержку и помощь от коллег, особенно в программировании, поэтому решилась получить второе высшее образование уже по IT-профилю.

Мои правила прохождения стажировки базируются на трех не: не сомневайся, не сдавайся, не ломайся. Не сомневайся в своем решении, не сдавайся, если начал, но не ломай себя, если чувствуешь, что сложно.

«Проявляйте себя, не бойтесь брать новые задачи и обращаться за помощью к руководителю»

Ирина Романова, руководитель группы по работе с молодежью в проекте «ИТ-стажировки Росатома»

Мы прекрасно понимаем, что молодым людям важно иметь четкое представление о перспективах карьерного роста и развития в Росатоме. Мы даем специалистам возможность пройти стажировку в дистанционном формате с элементами обучения и наметить собственную профессиональную траекторию в Госкорпорации.

У нас есть случаи, когда ребята после стажировки становились наставниками для следующих стажеров, а затем и лидерами команд. Кто-то раскрывается как классный эксперт, выбирает карьеру специалиста, набирается опыта и растет по карьерной лестнице.

На стажировке каждый стажер получает личного наставника, который будет давать задачи, отвечать на вопросы и рассказывать об особенностях работы в компании. Чтобы помочь молодым специалистам освоиться, пообщаться друг с другом и перенять опыт старших коллег, организаторы проводят регулярные мероприятия. Это тренинги с сотрудниками Гринатома, онлайн-митапы и квизы с другими стажерами.

Благодаря проекту «ИТ-стажировки Росатома» в портфолио молодых специалистов появляются интересные кейсы, они становятся востребованными на рынке. Но все-таки мы стараемся заинтересовать сильных ребят и сделать так, чтобы им захотелось продолжить работу в Гринатоме и других предприятиях атомной отрасли.

При выборе профессионального пути все зависит только от вас. Проявляйте себя, не бойтесь брать новые задачи и обращаться за помощью к руководителю. Уверена, у вас все получится!

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Проект «ИТ-стажировки Росатома» реализован в 2020 году в АО «Гринатом» — IT-подразделении госкорпорации «Росатом». Сотрудники Гринатома разрабатывают ПО и цифровые решения для внутреннего использования на предприятиях «Росатома» — например, электронный документооборот и цифровой подбор. Компания ищет инициативных IT-специалистов, которые хотят строить карьеру в госкорпорации.

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Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock