Lada Iskra — что известно о новинке «АвтоВАЗа»

По словам президента Волжского автозавода Максима Соколова на форуме, это «технологически независимый» проект с отечественными технологиями. Мы разобрались, как проходил процесс создания Iskra, и собрали все, что известно на данный момент о новинке.

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Что из себя представляет Lada Iskra

На текущий момент под брендом Lada выпускается ряд автомобилей, которые покупатели полюбили прежде всего за доступность. Это максимально народная Granta, конкурирующая ныне с китайскими авто Vesta, и компактные внедорожники семейства Niva. Так где же в этой линейке место для новинки?

Ранее считалось, что Iskra должна прийти на смену хитовой Granta — как минимум потому, что обе модели находятся в компактном B-сегменте. Но на сейчас известно, что автомобили будут производиться и продаваться параллельно как минимум несколько лет. До 2029 года Granta не собираются снимать с продаж, так что если замена и случится, то будет плавной.

Внешний вид авто. Фото: источник

С другой стороны, нет предпосылок считать автомобили идентичными. Granta до сих пор имеет в основе технологии, разработанные еще в конце 1980-х, Iskra же работает на условно новых механиках, о которых мы расскажем ниже.

В итоге мы имеем модель, которая, по заявлениям самого автомобильного завода, займет нишу между Lada Granta и Lada Vesta и будет конкурировать с «бюджетниками» других брендов.

Кстати, мы подробно разобрали, к каким автомобилям отечественного производства стоит присмотреться. Читайте в материале про главные российские авто 2024 года.

История разработки

Официально название Lada Iskra было озвучено в середине 2023 года. Но если верить слухам, работали над моделью к тому времени уже несколько лет. Еще в 2020-м «АвтоВАЗ» совместно с альянсом Renault-Nissan взялся за разработку новых машин, в первую очередь с целью обновления семейства Granta. Планировалось поставить в продажу новые Lada в 2022-м, но тогда концерн Renault покинул Россию.

Разумеется, это привело к ряду проблем с поставками и технологиями. Проект мог быть заморожен или вовсе закрыт, поскольку российскому заводу нужно было спешно решать вопросы с уже существующими авто. Например, сильно переосмыслить сборку новой Vesta, которая тоже серьезно зависела от иностранных деталей и механизмов.

Но планы на новую Lada не убрали в долгий ящик. Оставили и технологии экс-партнеров европейцев, что только сыграло на пользу живучести задумки.

Так, переднеприводная платформа CMF-B LS, официально переданная российской компании, была разработана именно альянсом Renault-Nissan. Это упрощенная версия шасси Renault Laguna, Dacia Logan, Sandero, Duster, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai. В этих авто подобная конструкция использовалась еще в 2013-м году, так что новинкой и фишкой назвать ее трудно. С другой стороны, зачем изобретать велосипед, если можно использовать проверенную временем наработку?

Кузов авто. Фото: источник

И все-таки, нельзя сказать, что российские инженеры просто взяли чужие технологии и поставили как есть. Архитектура автомобиля подверглась импортозамещению и обрела новый индекс XJO, что на бумаге отделило новую разработку от предшественницы. Процесс, в ходе которого заменили примерно 400 деталей, пересобрали электронную часть авто и заново сформировали пул поставщиков, назвали реинжинирингом. Вложили в него, по данным завода, 23 миллиарда рублей.

Теперь машина официально анонсирована, но глава «АвтоВАЗа» заявляет, что «работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля».

Как будет выглядеть новая Lada Iskra Дизайн новинки будет выдержан в фирменном для Lada Х-стиле и объединит модели Granta и Vesta. При этом добавятся и новые детали: фары, решетка радиатора, бампер и багажник. Отчасти Iskra заимствует фишки у Renault. Так, блок аудиосистемы расположится справа от руля, но кроме этого явных оммажей к французам не наблюдается. Зато на снимках можно заметить другие интересные детали салона. Полностью обновлена центральная консоль — теперь мультимедийная система оснащена экраном. Кроме того, в Lada Iskra будет подогрев сидений, руля и лобового стекла. Но стоит отметить, что скорее всего речь идет о топовой комплектации. Семейство Lada Iskra будет состоять из пятидверного универсала и вариации Cross. Красить авто собираются в рубиновый, серый, синий, белый, оранжевый и коричневый цвета. Технические характеристики А что же у новинки под капотом? Анонсированы два бензиновых двигателя, и это те же силовые установки, которыми обладают текущие автомобили Lada. Двигатель на 1,6 литра выдает 90 и 106 лошадиных сил, а его модернизированная версия на 1,8 литра — 122 лошади. Задние фары. Скриншот: источник

Куда интереснее дела обстоят с трансмиссией. Для 90-сильного мотора предусмотрена привычная для бренда пятиступенчатая «механика», а начиная с 106-сильного движка автомобилистам предоставляется доселе не виданный у «АвтоВАЗа» выбор. Во-первых, это коробка-вариатор китайского происхождения WLY CVT18. Да, его уже представили на Vesta, но у Granta, к которой исторически тяготеет новинка, автоматической коробки не было ни в одном варианте. Во-вторых, в Iskra обещают поставить шестиступенчатую механику. Ее тоже собираются закупать у китайцев, но больше никаких деталей завод не раскрывает. Хотя уже этого достаточно, чтобы предполагать, что авто будет куда динамичнее и при этом экономичнее в расходе топлива. Для кого придумана Lada Iskra Возможно, слова о нише между Lada Granta и Lada Vesta кажутся вам слишком размытыми. Но у «АвтоВАЗа» уже есть определенный портрет аудитории, которую обрисовал их президент. Это молодежь. Помимо того, что дизайн описывают как динамичный, в новинку добавили и ряд действительно приятных для молодого поколения функций. Главная из них — мощная мультимедийная система со встроенным ПО от «Яндекса» и голосовым управлением. В компании считают, что Lada Iskra будут выбирать начинающие водители в качестве первого авто. О малолитражных автомобилях, которые часто выбирают в качестве первых, мы тоже писали. Какие из них можно купить в России — читайте в разборе RB.RU. Нам кажется, что при нынешней ситуации на рынке первым авто скорее выберут подержанную иномарку. С другой стороны, компактные размеры, наличие вариатора, доступность, относительная дешевизна деталей и прочие прелести авто отечественного производства могут плотно укрепить Lada Iskra как машину для городских поездок на каждый день, в том числе для такси. Сколько будет стоить Lada Iskra и когда поступит в продажу На ПМЭФ, где и была представлена Iskra, Максим Соколов в беседе с журналистами косвенно обмолвился о ценовой политике. Как и статусно, так и по цене новинка держится строго между Granta и Vesta. Ее стартовая цена составит примерно 1 миллион рублей. А верхний порог цены, в зависимости от комплектации, будет наравне с низшей ценой Vesta (та стоит 1,5 миллиона рублей). Пока СМИ известен только дизайн, который уже не должен измениться. Но впереди еще достаточно работы над «начинкой». Это значит, что нас ждут небольшие партии, которые будут изготавливаться в основном для тестирования сотрудниками. Заявлено, что в продажу Iskra поступит в начале 2025 года. Конечно, рынок автомобилей в России меняется с неимоверной скоростью, так что дата старта продаж может измениться. Но сейчас можно сказать, что это самый бюджетный автомобиль в высокотехнологичном сегменте в РФ, способный конкурировать не только в отечественным автопромом, но и с китайскими машинами. А это значит, что уже можно спрогнозировать успех или как минимум интерес к новому авто. Между тем, китайский автопром представил в 2024 году не только продолжения известных серий, но и несколько интересных новых позиций. Подробнее — в нашем большом материале. Фото на обложке: Официальный сайт Lada