«Нельзя выходить на мороз с мокрой головой»: разбор 9 мифов о холоде

Это не единственная зимняя предосторожность, которая вызывает споры между врачами и не-специалистами. Редакция RB.RU собрала 10 самых популярных высказываний о зиме и болезнях и узнала, что о них думают медики и ученые.

«Надень шапку! Или менингит хочешь получить?», — спорная мысль, которую многие слышали от родителей в детстве.

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«Нельзя выходить на холод с мокрыми волосами»

Считается, что недосушенные волосы могут спровоцировать повышение температуры, насморк, боль в горле и другие симптомы простуды. Но медики говорят: если у человека крепкий иммунитет, мокрые волосы не станут причиной заболевания.

Правда, финские исследователи наблюдали за 892 мужчинами от 6 до 12 месяцев в рамках глобального исследования о факторах риска развития астмы и респираторных инфекций и выяснили, что влажность в дуэте с низкими температурами повышает риск заражения инфекциями.

Станислав Гадриян, врач-терапевт

И вот почему: Станислав в разговоре с RB.RU напоминает, что в холода температура воды в волосах тоже опускается. «Из-за этого на голове образуется “ледяная шапка”. А переохлаждение снижает иммунитет. Соответственно, риски подхватить вирус или простудиться повышаются», — говорит эксперт.

«Заниматься спортом в мороз опасно для здоровья»

Люди в сети спорят, насколько полезно заниматься спортом в минусовую температуру: одни уверяют, что это закаляет, другие рассказывают истории о том, как у них заболело горло после пробежки. Кому верить?

Станислав Гадриян говорит, что занятия спортом не способны привести к заболеваниям при условии крепкого иммунитета. «Риск заболеть после занятия спортом в минусовую температуру есть, если у человека ослаблен иммунитет, если он уже болеет — даже в легкой форме. Например, страдает от насморка», — объясняет Станислав.

Анна Первушина, врач-терапевт

Анна согласна с коллегой: по ее словам, сниженный иммунитет способен спровоцировать ОРВИ. Например, если человек вспотел после занятия спортом, а затем переохладил организм, добираясь до дома после тренировки, и поэтому подхватил вирусную инфекцию.

Как обезопасить себя от заболевания после занятий на улице:

Надеть термобелье, а также шапку и теплую обувь.

Выбирать нагрузку с учетом индивидуальных возможностей. По информации исследователей, чья работа опубликована в журнале AAIR, учащенное дыхание на холодном сухом воздухе создает нагрузку на легкие, вызывая такие симптомы, как кашель и боль в горле.

Исследователи уверяют, что хоть симптомы и временные, легкие перегружать не стоит. Лучше снизить интенсивность и время тренировок, а еще — носить защитную маску во время занятий.

Если соблюдать все рекомендации, спорт на открытом воздухе принесет лишь пользу: улучшит работу сердечно-сосудистой системы, укрепит мышцы, повысит иммунитет и снизит массу висцерального жира.

«Зимой не нужен SPF-крем из-за слабого излучения солнца»

В первую очередь солнцезащитные средства ассоциируются с летом, пляжами и отдыхом у бассейна в жаркий день. А рекомендации использовать SPF-крем зимой люди расценивают как маркетинговый ход от косметических компаний.

Тем не менее, в отчете Агентства по охране окружающей среды США установлено, что до 80% ультрафиолетовых лучей могут проникать сквозь облачный покров.

«Летом мы ощущаем воздействие солнца, потому что до нас доходят все виды электромагнитных волн. Зимой мы подвергаемся воздействию только длинноволновых спектров, и они являются самыми опасными. Именно поэтому так важно обеспечивать защиту от солнца», — говорит Станислав.

В обратном случае вы повышаете риск развития рака кожи: в 2021 году он занимал второе место в рейтинге самых распространенных онкологических заболеваний в России. И одна из главных причин его развитие — многократное воздействие солнечного света на кожу.

«Зимой солнце отражается от снега, что усиливает его общее УФ-воздействие. Поэтому в ясный морозный день риск навредить коже повышается еще больше», — добавляет Станислав.

«Алкоголь полезен в холодную погоду, так как помогает согреться»

Люди ощущают эффект повышения температуры тела после употребления алкогольных напитков, поэтому уверены, что они помогают согреться.

Из-за веры в подобные мифы или по другим причинам холодный климат провоцирует алкоголизм, сообщает команда ученых из США, Испании и Мексики. Они проанализировали информацию о потреблении алкоголя в 193 странах и выяснили, что климатические показатели напрямую связаны с количеством выпитых литров алкоголя.

И хотя люди чувствуют себя согретыми, на самом деле алкоголь не спасет от холода. «Алкоголь расширяет все сосуды в организме — в том числе и сосуды кожи, поэтому мы ощущаем тепло. Но на самом деле, если человек находится на улице, его тело продолжает промерзать», — утверждает Станислав.

Евгения Сюльдина, врач-терапевт

Евгения добавляет: «Алкоголь помогает согреться, только если вы решили развести огонь. А на организм он влияет так: сначала расширяет сосуды, за счет чего человеку становится тепло и даже жарко, затем увеличивает теплоотдачу тела, и в конце концов организм ощущает холод еще сильнее, чем было до выпитых алкогольных напитков».

«Зимой все должны принимать витамин D»

Витамин D нужно принимать только тем людям, у которых наблюдается его дефицит. Но количество таких пациентов растет именно зимой. По данным Всемирного исследования, опубликованного в журнале PubMed, распространенность дефицита витамина D зимой у пациентов 1,7 раза выше, чем летом. И дефицит наблюдается у почти 20% участников.

Особенно дефициту подвержены те люди, которые живут в холодных странах, например, в России.

«Дефицит витамина D актуален в любое время года и в любой точке мира, поэтому необходимо регулярно сдавать анализ, определяющий его уровень и консультироваться с врачом о том, стоит ли вам принимать витамины. И если стоит, то в какой дозировке», — говорит Евгения Сюльдина.

В случае самостоятельного приема без наблюдения врача витамин D может навредить организму.

Ученые из американского университета Айовы проводили исследование с

участием более 70 тысяч пациентов на протяжении 16-ти лет и выяснили, что хоть и в редких случаях, но передозировка витамина D может вызвать накопление кальция в крови и в мягких тканях, приводя к болям в суставах и даже остеопорозу.

«Именно поэтому так важно обследоваться и сдавать анализы, а не бездумно принимать витамины», — напоминает Евгения.

«Сразу после прогулки нельзя принимать горячий душ»

В сети порой пишут, что попытка согреться после прогулки с помощью горячего душа — плохая идея. И объясняют это высокой нагрузкой на сердечно-сосудистую систему.

«Перепады температуры могут негативно сказаться только на людях, которые страдают от болезней сердца. Здоровые люди не подвергаются опасности, когда заходят в душ после прогулки на морозе», — говорит Анна Первушина.

А вот кожа действительно может пострадать: согласно исследованию корейских ученых, люди с нормальным типом кожи сталкиваются с сухостью после времяпрепровождения на морозе.

А принятие горячего душа только усугубляют сухость: испанские исследователи выяснили, что воздействие воды высокой температуры повреждает кожные покровы.

«Если использовать увлажняющую косметику перед выходом на улицу, можно получить обморожение кожи»

И хотя увлажняющие кремы могут спасти сухую от ветров и холодных температур кожу, на бьюти-форумах ведутся дебаты, можно ли выходить на мороз со свеженанесенным кремом на лице или всегда обязательно ждать, пока средство впитается.

Есть мнение, что свежий слой средства увеличивает риск обморожения кожи: в кремах содержится вода, которая якобы замерзает на морозе.

Но врачи считают утверждение мифом. «Чтобы вода в составе крема действительно замерзла, на улице должно быть ниже 30 градусов. Но даже в этом случае обморожение вы не получите, потому что кожа отдает тепло и препятствует этому процессу», — говорит Станислав.

Кроме того, кремы привносят влагу не извне, а создают защитный барьер между кожей и окружающей средой. Поэтому если говорить о вреде жидкостей, выходить на улицу не стоит только с видимыми каплями воды на лице. Спровоцировать обморожение они тоже не смогут, но человек сильнее будет чувствовать холод.

«Зимой все набирают лишний вес. И в этом виноваты холода»

Считается, что зимой вес человека увеличивается из-за физиологических процессов, сложившихся эволюционно и связанных с накоплением жировой ткани.

Но врачи уверены, что набор веса зимой зависит лишь от изменения образа жизни. «Многие люди поправляются в зимнее время из-за следующих факторов: уменьшение подвижности, за счет которого наблюдается профицит калорий и набор веса, отказ от диет и праздничные застолья в декабре и январе с большим количеством калорийных продуктов», — говорит Евгения Сюльдина. Этот тезис подтверждают коллеги Анна Первушина и Станислав Гадриян.

Тем не менее, ученые из университета Альберты выяснили, что дело не только в повседневных привычках. Согласно исследованию, солнечные лучи могут проникать под кожу и воздействовать на подкожный жир, заставляя его «таять». А зимой наблюдается недостаток солнечного света, поэтому организм продолжает накапливать жир.

«Если выйти на улицу без шапки, можно заболеть менингитом»

Многие люди слышали эту фразу от родителей в детстве, но врачи считают, что прямой связи здесь нет. «Менингит — это инфекционное заболевание, поэтому им нельзя заболеть, если выйти на улицу без шапки», — уверяет Анна.

С ней соглашается коллега Евгения Сюльдина: «Менингит — это воспаление оболочек головного и спинного мозга, которое вызывают вирусы, грибки и паразиты. Без шапки и теплой одежды при определенных температурах можно получить обморожение — это не простуда, ОРВИ и не менингит, но тоже неприятное состояние».

Станислав Гадриян добавляет, что без шапки можно выходить на улицу, если вы чувствуете, что в ней нет нужды. «При малейшем ощущении холода шапка обязательна, потому что переохлаждение снижает иммунитет. А значит, у человека, как мы говорили и раньше, повышается риск заражения любой инфекционной болезнью — не только менингитом».

Врач говорит, что в особенно тяжелых случаях обморожения более вероятен неврит тройничного или лицевого нерва. Это тяжелый болевой синдром, который приводит к параличу лица.

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