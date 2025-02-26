«Люди Cloud.ru»: как прокачать HR-бренд и сделать команду счастливой

Перед топ-менеджерами стояла большая цель — увеличить уровень благополучия сотрудников и повысить привлекательность компании для соискателей. Как удалось это реализовать с помощью проекта «Люди Cloud.ru» — рассказываем в материале.

Качественный рост и масштабирование бизнеса невозможны без сильной команды. Но чем больше организация, тем сложнее поддерживать комфортную атмосферу и привлекать таланты. С такими вызовами столкнулись в Cloud.ru — российском провайдере облачных и AI-технологий.

С чего все началось

В 2019 году Cloud.ru был молодым стартапом с командой из 60 человек. К 2021 году компания пережила взрывной рост — число сотрудников увеличилось до 640. Однако вместе с ростом появились и сложности: недостаточно зрелые процессы, разрозненность команд и низкая лояльность. Итог — низкий показатель eNPS (Employee Net Promoter Score), который отражает готовность сотрудников рекомендовать компанию.

Чтобы стать привлекательным работодателем, Cloud.ru нужно было не просто конкурировать с другими организациями, а создать среду, где каждый чувствует себя частью большого дела. Для этого провели серию исследований, включая глубинные интервью и опросы, чтобы понять, что нужно изменить.

Системный подход к изменениям

Быстрый рост бизнеса требовал вовлеченности команды. Но мотивация деньгами работает только на короткий срок. Для IT-специалистов важны:

Свобода действий — сотрудники сами выбирают задачи и предлагают идеи. Профессиональный рост — обучение, индивидуальные планы развития и культура инноваций. Чувство принадлежности — каждый ощущает вклад в общие цели и поддержку команды.

Эти принципы стали основой HR-бренда Cloud.ru, где свобода действий — функциональный атрибут, профессиональный рост — рациональный, а чувство принадлежности — эмоциональный.

Что поменялось

В начале проекта в Cloud.ru изучили весь путь работника в компании — от момента, когда человек впервые узнает о вакансии, до завершения работы. Это помогло понять, как повысить лояльность, учитывая желания и потребности людей. Для каждого этапа определили ожидания и наметили, что нужно улучшить.

Например, чтобы новички с самого начала чувствовали себя комфортно, в компании переделали систему адаптации и онбординга (введение в должность). Онбординг начинается еще до официального выхода на работу. Будущему члену команды дают доступ к приложению с информацией, где можно узнать о принципах работы и корпоративной культуре.

Онбординг адаптирован под разные регионы и учитывает, работает ли человек в офисе или удаленно. В течение первых трех месяцев новичку помогают специалист по адаптации и наставник (buddy).

Первые дни на новом месте работы всегда непростые, но такой подход помогает быстрее вникнуть в процессы и почувствовать себя частью команды.

Однако это лишь верхушка айсберга — проект затронул и фундаментальные корпоративные направления:

Инновации

Практика, когда сотрудники могут выделять часть рабочего времени на собственные проекты в направлении Research and Development (R&D) хорошо зарекомендовала себя в крупнейших мировых ИТ-компаниях, например, в Google и Microsoft — и помогла Cloud.ru сделать инновации частью повседневной работы. Это не только пространство для обмена идеями — здесь можно воплощать их в жизнь, используя все доступные возможности и ресурсы, например, облачные сервисы и инструменты искусственного интеллекта.

Примером такого подхода стала инициатива R&Days. Участвуя в ней, сотрудники могут развивать свои проекты и продукты, находить единомышленников и делиться опытом с коллегами на открытых встречах, где обсуждают результаты своей работы. За три года команды разработали более 10 проектов, среди них:

Telegram-бот — он помогает команде Cloud.ru навести порядок в рабочих чатах и облегчить жизнь сотрудникам департамента людей (так в Cloud.ru называется HR).

он помогает команде Cloud.ru навести порядок в рабочих чатах и облегчить жизнь сотрудникам департамента людей (так в Cloud.ru называется HR). AwardMe — первая в России система цифровых бейджей, которая содержит информацию о навыках и достижениях сотрудников.

— первая в России система цифровых бейджей, которая содержит информацию о навыках и достижениях сотрудников. Video-Inference as a Service — сервис обработки видеоданных на основе модели компьютерного зрения, применяется в промышленной безопасности, логистике и здравоохранении.

Обучение и развитие

Образовательные инициативы в Cloud.ru выходят за рамки стандартных тренингов. Программа Manager's Lab, запущенная в 2023 году, уже охватила более 200 менеджеров. Ее цель — не просто обучить управленческим навыкам, но и создать единую управленческую культуру, основанную на корпоративных ценностях. Руководители становятся амбассадорами этих ценностей, что помогает укрепить связь между разными уровнями команды.

Кроме того, сотрудники имеют доступ к индивидуальным планам развития, опросам 360 и онлайн-курсам. Возможность выбирать внешнее обучение и делиться знаниями через проект «Открытый микрофон» делает процесс развития специалистов более гибким и персонализированным.

«Чтобы сотрудники достигали больших целей, нужно, чтобы они были лидерами не в должности, а по своим компетенциям. Лидерство — это способность выполнять чуть больше, идти дальше, делать лучше и не потому, что об этом просят, а потому что веришь в цели компании, разделяешь их как свои. Это возможно только при поддержании уровня лояльности. Для этого бизнесу необходимо слушать, слышать людей и иметь возможность реагировать на их обратную связь», — поясняет Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru.

Культура открытости

Культура открытости в Cloud.ru — это не просто слова. Регулярные встречи с руководителями, корпоративы и неформальные мероприятия, открытые каналы коммуникации позволяют поддерживать диалог между руководством и командой.

«Для меня как СЕО очень важно узнавать о происходящем в компании не только через инструменты eNPS или HR, а самому иметь прямой диалог со своими сотрудниками. Причем поддерживать открытый диалог с сотрудниками любого уровня. Поэтому раз в квартал я лично провожу встречу СEO Talks. Там я не выступаю как формальный генеральный директор, у которого отчет по KPI. Это совершенно осознанное действие для того, чтобы открыто говорить в том числе и о своих ошибках, опыте и человеческих моментах наравне с сотрудниками. Считаю, это значимая часть лидерства и возможность быть с командой на одной культурной и эмоциональной волне», — говорит Евгений Колбин.

HRBP и HR-платформа

Один из важных шагов в развитии HR-отдела — это введение роли HR-бизнес-партнера (HRBP). Эти специалисты хорошо знают бизнес, используют современные HR-инструменты и помогают развивать корпоративную культуру в своих подразделениях. В Cloud.ru они поддерживают сотрудников на протяжении всего жизненного цикла в компании.

В свою очередь запуск My.Cloud.ru стал важным этапом в автоматизации HR-процессов. Этот внутренний цифровой сервис предоставляет доступ к более чем 30 HR-услугам, начиная от оформления документов и заканчивая обучением и общением с коллегами. Платформа не только упрощает рутинные задачи, но и делает процессы более прозрачными и доступными для всех.

Результаты и планы

eNPS вырос с 40 до 70 в первый год изменений и остается стабильным;

Cloud.ru в 2023 вошел в топ-5 ИТ-работодателей на «Хабр Карьере»;

Компания получила статус «Отличное место работы» (место №1), топ-25% по вовлеченности и лояльности сотрудников в ИТ-отрасли России от Happy Job 2024.

Изменения улучшили атмосферу, сделали инструменты для развития более доступными и улучшили прозрачность внутренних процессов. В компании был найден баланс между темпом изменений и развитием организации. Проект «Люди Cloud.ru» помог создать атмосферу, где каждый чувствует себя частью одной команды.

Евгений Колбин, генеральный директор Cloud.ru:



«Люди в компании — для меня главная ценность. Реализация любой стратегии невозможна без профессиональной команды и лояльных людей. Эта идея нашла свое отражение в нашем слогане «Все начинается с людей». Поэтому для меня главной задачей было создать такую команду, которую объединяют общие интересы, культура и стремление расти вместе, чтобы стать лидером рынка».

Проект «Люди Cloud.ru» — это не просто HR-инициатива, а стратегический подход к созданию среды, где каждый сотрудник чувствует себя ценным и вовлеченным. Опыт показывает, что ставка на лояльность сотрудников в ИТ-компании срабатывает намного лучше, чем постоянное повышение заработной платы или директивный подход к управлению. Благодаря системным изменениям в культуре, обучении и инновациях Cloud.ru удалось не только повысить лояльность и вовлеченность, но и стать одним из лидеров на рынке ИТ-работодателей. В планах развивать проект, привносить в него лучшие практики рынка, ориентируясь на сотрудников, их ценности и мотивацию.

Фото на обложке: предоставлено Cloud.ru

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