Как сэкономить на авто для бизнеса?

Для развития бизнеса многим предпринимателям нужен транспорт. Купить автомобиль — самый простой способ, но далеко не самый выгодный. Не у всех есть деньги на покупку, и к тому же это большие единовременные расходы, которые для бизнеса нерентабельны, особенно при условии, что сегодня есть более интересные в финансовом плане варианты: кредит, подписка или аренда, лизинг. Разберемся, какой из вариантов лучше: в чем разница и что выбрать, чтобы не прогадать.
Кредит
Начнем с кредита: сегодня этот способ наиболее распространенный, взять его можно в любом банке. Кредит — это деньги, которые предприниматель берет у банка в долг для покупки машины и возвращает этот долг с процентами.
Для физических лиц кредит остается комфортным способом приобретения автомобиля. Более половины новых легковушек реализуются при помощи кредитования, плюс этот инструмент субсидируется государством. Но для маленьких компаний и предпринимателей кредит не всегда выгоден: у банков жесткая кредитная политика для организаций.
Если клиент «закредитован», а это частая история для малого и среднего бизнеса, банк скорее закроет ему доступ к финансированию. Если банк все же идет на уступки, то предлагает неудобные для клиента условия: чаще всего это высокая ставка, залог или же просто необходимость собрать очень большой пакет документов.
Плюсы:
- Автомобиль переходит в собственность.
- Есть госпрограммы с выгодными условиями кредита.
- Большой выбор банков.
Минусы:
- Сложный порог входа в сделку — чаще всего большой и непонятный пакет документов, за которым следует принятие решения банком за несколько недель или даже месяцев. Банк может потребовать дополнительные документы для оформления, обязать предоставить поручителя или оформить страхование жизни. И может отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
- Строгий график оплаты. Банк крайне неохотно меняет график платежей или рассматривает уменьшение процентной ставки. Чтобы добиться отсрочки, уменьшения ежемесячной оплаты или пересмотра процентной ставки, нужны не только веские доводы, но и стальные нервы.
- Необходимо подтверждение платежеспособности и залог. Нужно доказать свою платежеспособность, предоставив необходимые документы. Также требуется залог — недвижимость, транспорт, ценные бумаги и поручитель, который обязуется выплатить кредит, если заемщик не сможет этого сделать.
- Предприниматель сам решает все проблемы с машиной, взятой в кредит. Если авто требует ремонта — это ваши проблемы, банк к этому отношения не имеет.
- При просрочках банк начисляет пени и проценты. Если заемщик продолжает не платить, банк имеет право подать в суд и по решению суда изъять имущество, приобретенное на кредитные деньги.
Подписка
Подписка — относительно новый способ получения транспортного средства, при котором клиенту дают автомобиль в долгосрочное пользование. Для этого заключается договор и оплачивается ежемесячная «абонентская плата». Проще говоря, подписка — это долгосрочная аренда.
Подписку на авто сегодня предоставляют как отдельные компании, так и автомобильные бренды — многие работают и с частными лицами, и с бизнесом. Среди них — Anytime Prime, Volvo Car Drive, Genesis Mobility, Hyundai Mobility, Avis, Яндекс.Драйв и другие.
Минусы:
- Подписка не подразумевает передачу автомобиля в собственность. Вы просто арендуете автомобиль, который никогда не станет вашим.
- Есть возрастные ограничения: минимальный возраст у разных компаний свой — 21 год или 25 лет.
- Обязательный минимальный стаж вождения — 1-2, а где-то и 3 года. Для авто бизнес-класса стаж может быть увеличен до 6 лет.
Плюсы:
- Большой выбор моделей: внедорожники, купе, премиум, кабриолеты, бизнес, минивэны, комфорт.
- Для аренды потребуется всего лишь два документа: паспорт и права.
- Залога и первоначального взноса нет.
- Договор можно заключить онлайн, есть вариант доставки авто.
- Арендовать машину можно от одного дня до 3 лет.
- Пользователям не нужно заботиться об уплате налогов, техническом обслуживании, страховке, есть «помощь на дороге».
Лизинг
Взять машину в лизинг выгоднее всего для бизнеса, потому что он объединяет плюсы предыдущих вариантов и добавляет свои. По сути лизинг является той же формой кредитования, когда заключается договор о передаче машины в аренду с правом последующего выкупа.
Использование лизинга позволяет сразу брать на баланс предприятия авто, списывать расходы и применять для него ускоренную амортизацию. Такая схема работает на уменьшение базы для налогообложения, так как увеличивает расходную часть. Если транспорт остается на балансе у лизингодателя, то лизингополучатели освобождаются от уплаты налогов на собственность.
Разберем плюсы и минусы более детально на примере одного из крупных игроков этого направления — компании «Альфа-Лизинг».
Плюсы:
- Простой вход в сделку: надо предоставить только три документа, заявку рассматривают всего за день, а аванс может составлять от 0% до 49% в зависимости от ваших пожеланий, транспортного средства и программы финансирования.
- Экономия на НДС и налоге на прибыль. При лизинге можно заявить НДС к вычету как с ежемесячных платежей, так и с выкупной стоимости актива. Лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, что уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Бизнес может сэкономить до 42% с каждой единицы техники.
- Лизинговые платежи не учитываются в кредитной истории. Поэтому вы можете оформить лизинг, даже если уже есть кредит. И наоборот.
- Есть господдержка. Министерство промышленности и торговли РФ субсидирует часть авансового платежа для приобретения нового имущества российского производства: до 12,5% по колесному транспорту; до 15% по спецтехнике и оборудованию.
- Есть скидка на автомобили. Так как лизинговые компании работают напрямую с производителями и с большими объемами, то могут поделиться своими скидками. Так, у «Альфа-Лизинга» есть раздел «Акции и предложения», где можно подобрать для себя наиболее интересный вариант.
Минусы:
- Причиной потери транспорта в лизинге могут быть финансовые проблемы самого лизингового предприятия, поэтому сделку нужно заключать с надежной компанией, которая не первый год на рынке. В случае с «Альфа-Лизингом» этот пункт можно пропустить.
- Если компания существует менее шести месяцев, то для получения лизинга необходим еще поручитель. В его роли может выступать как связанная с лизингополучателем организация, так и частное лицо (представитель заемщика, например, учредитель, руководители или акционеры компании).
- Есть риски потери машины, взятой в лизинг, при нарушении условий сделки. Прежде всего — неоднократной просрочки платежей. Такой же пункт есть и у кредита. Правда там технику заберут через суд, а в случае с лизингом в договоре может быть прописан внесудебный порядок изъятия.
Исходя из всех плюсов и минусов, самым выгодным для бизнеса вариантом приобретения транспорта будет лизинг. Он больше ориентирован на бизнес, и здесь организации получают максимальную выгоду для себя.
Это быстрая сделка: от подачи заявки до подписания договора проходит один день, также клиенту предложат широкий диапазон аванса — от 0% до 49% — и скидки на авто. Например, «Альфа-Лизинг» предлагает скидки до 20%, налоговые льготы и возврат НДС 20%.
Фото на обложке: Halfpoint /
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