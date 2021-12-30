Как сэкономить на авто для бизнеса?

Для развития бизнеса многим предпринимателям нужен транспорт. Купить автомобиль — самый простой способ, но далеко не самый выгодный. Не у всех есть деньги на покупку, и к тому же это большие единовременные расходы, которые для бизнеса нерентабельны, особенно при условии, что сегодня есть более интересные в финансовом плане варианты: кредит, подписка или аренда, лизинг. Разберемся, какой из вариантов лучше: в чем разница и что выбрать, чтобы не прогадать.

Кредит

Начнем с кредита: сегодня этот способ наиболее распространенный, взять его можно в любом банке. Кредит — это деньги, которые предприниматель берет у банка в долг для покупки машины и возвращает этот долг с процентами.

Для физических лиц кредит остается комфортным способом приобретения автомобиля. Более половины новых легковушек реализуются при помощи кредитования, плюс этот инструмент субсидируется государством. Но для маленьких компаний и предпринимателей кредит не всегда выгоден: у банков жесткая кредитная политика для организаций.

Если клиент «закредитован», а это частая история для малого и среднего бизнеса, банк скорее закроет ему доступ к финансированию. Если банк все же идет на уступки, то предлагает неудобные для клиента условия: чаще всего это высокая ставка, залог или же просто необходимость собрать очень большой пакет документов.

Плюсы:

Автомобиль переходит в собственность. Есть госпрограммы с выгодными условиями кредита. Большой выбор банков.

Минусы:

Сложный порог входа в сделку — чаще всего большой и непонятный пакет документов, за которым следует принятие решения банком за несколько недель или даже месяцев. Банк может потребовать дополнительные документы для оформления, обязать предоставить поручителя или оформить страхование жизни. И может отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Строгий график оплаты. Банк крайне неохотно меняет график платежей или рассматривает уменьшение процентной ставки. Чтобы добиться отсрочки, уменьшения ежемесячной оплаты или пересмотра процентной ставки, нужны не только веские доводы, но и стальные нервы. Необходимо подтверждение платежеспособности и залог. Нужно доказать свою платежеспособность, предоставив необходимые документы. Также требуется залог — недвижимость, транспорт, ценные бумаги и поручитель, который обязуется выплатить кредит, если заемщик не сможет этого сделать. Предприниматель сам решает все проблемы с машиной, взятой в кредит. Если авто требует ремонта — это ваши проблемы, банк к этому отношения не имеет. При просрочках банк начисляет пени и проценты. Если заемщик продолжает не платить, банк имеет право подать в суд и по решению суда изъять имущество, приобретенное на кредитные деньги.

Подписка

Подписка — относительно новый способ получения транспортного средства, при котором клиенту дают автомобиль в долгосрочное пользование. Для этого заключается договор и оплачивается ежемесячная «абонентская плата». Проще говоря, подписка — это долгосрочная аренда.

Подписку на авто сегодня предоставляют как отдельные компании, так и автомобильные бренды — многие работают и с частными лицами, и с бизнесом. Среди них — Anytime Prime, Volvo Car Drive, Genesis Mobility, Hyundai Mobility, Avis, Яндекс.Драйв и другие.

Минусы:

Подписка не подразумевает передачу автомобиля в собственность. Вы просто арендуете автомобиль, который никогда не станет вашим. Есть возрастные ограничения: минимальный возраст у разных компаний свой — 21 год или 25 лет. Обязательный минимальный стаж вождения — 1-2, а где-то и 3 года. Для авто бизнес-класса стаж может быть увеличен до 6 лет.

Плюсы:

Большой выбор моделей: внедорожники, купе, премиум, кабриолеты, бизнес, минивэны, комфорт. Для аренды потребуется всего лишь два документа: паспорт и права. Залога и первоначального взноса нет. Договор можно заключить онлайн, есть вариант доставки авто. Арендовать машину можно от одного дня до 3 лет. Пользователям не нужно заботиться об уплате налогов, техническом обслуживании, страховке, есть «помощь на дороге».

Лизинг

Взять машину в лизинг выгоднее всего для бизнеса, потому что он объединяет плюсы предыдущих вариантов и добавляет свои. По сути лизинг является той же формой кредитования, когда заключается договор о передаче машины в аренду с правом последующего выкупа.

Использование лизинга позволяет сразу брать на баланс предприятия авто, списывать расходы и применять для него ускоренную амортизацию. Такая схема работает на уменьшение базы для налогообложения, так как увеличивает расходную часть. Если транспорт остается на балансе у лизингодателя, то лизингополучатели освобождаются от уплаты налогов на собственность.

Разберем плюсы и минусы более детально на примере одного из крупных игроков этого направления — компании «Альфа-Лизинг».

Плюсы:

Простой вход в сделку: надо предоставить только три документа, заявку рассматривают всего за день, а аванс может составлять от 0% до 49% в зависимости от ваших пожеланий, транспортного средства и программы финансирования. Экономия на НДС и налоге на прибыль. При лизинге можно заявить НДС к вычету как с ежемесячных платежей, так и с выкупной стоимости актива. Лизинговые платежи относятся на себестоимость продукции, что уменьшает налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Бизнес может сэкономить до 42% с каждой единицы техники. Лизинговые платежи не учитываются в кредитной истории. Поэтому вы можете оформить лизинг, даже если уже есть кредит. И наоборот. Есть господдержка. Министерство промышленности и торговли РФ субсидирует часть авансового платежа для приобретения нового имущества российского производства: до 12,5% по колесному транспорту; до 15% по спецтехнике и оборудованию. Есть скидка на автомобили. Так как лизинговые компании работают напрямую с производителями и с большими объемами, то могут поделиться своими скидками. Так, у «Альфа-Лизинга» есть раздел «Акции и предложения», где можно подобрать для себя наиболее интересный вариант.

Минусы:

Причиной потери транспорта в лизинге могут быть финансовые проблемы самого лизингового предприятия, поэтому сделку нужно заключать с надежной компанией, которая не первый год на рынке. В случае с «Альфа-Лизингом» этот пункт можно пропустить. Если компания существует менее шести месяцев, то для получения лизинга необходим еще поручитель. В его роли может выступать как связанная с лизингополучателем организация, так и частное лицо (представитель заемщика, например, учредитель, руководители или акционеры компании). Есть риски потери машины, взятой в лизинг, при нарушении условий сделки. Прежде всего — неоднократной просрочки платежей. Такой же пункт есть и у кредита. Правда там технику заберут через суд, а в случае с лизингом в договоре может быть прописан внесудебный порядок изъятия.

Исходя из всех плюсов и минусов, самым выгодным для бизнеса вариантом приобретения транспорта будет лизинг. Он больше ориентирован на бизнес, и здесь организации получают максимальную выгоду для себя.

Это быстрая сделка: от подачи заявки до подписания договора проходит один день, также клиенту предложат широкий диапазон аванса — от 0% до 49% — и скидки на авто. Например, «Альфа-Лизинг» предлагает скидки до 20%, налоговые льготы и возврат НДС 20%.