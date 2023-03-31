Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами

Современная история МТС началась тридцать лет назад. Компания стартовала на рынке как оператор мобильной связи и впоследствии заняла место в российской «большой тройке» операторов. Однако несмотря на ежегодное увеличение выручки и числа абонентов, было понятно, что телеком-компании в какой-то момент достигнут потолка и для развития будут нужны новые сферы, комплиментарные основному бизнесу.

Например, в то время начал расти международный голосовой OTT-трафик — как пример, Viber, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, которые используют интернет для связи между пользователями — и в 2016 году он

впервые превысил

телефонный. В России к 2019 году абоненты

стали больше звонить

через приложения, чем традиционно. Что сказалось на выручке от голосовой связи большинства сотовых операторов: она начала падать, тогда как от интернет-трафика — наоборот, расти.

Стремление не уступать ворвавшимся на рынок молодым динамичным IT-компаниям и удовлетворить потребность пользователей в получении нового опыта и услуг побудило МТС к решению выйти за границы основного бизнеса, и в 2016 году у компании появились первые цифровые продукты. В 2019 — МТС приняла стратегию развития

Customer Lifetime Value 2.0

с целью построить на базе существующего телеком-бизнеса цифровую экосистему, в рамках которой клиент получил бы широкий спектр сервисов для решения задач и закрытия потребностей в различных сферах жизни.

Строить цифровую экосистему в МТС решили в сотрудничестве со стартапами: компания выделила новые бизнес-вертикали — на старте это были медиа и финтех — и, зная свои потребности в каждой из них, начала искать технологические решения. Поиск шел с помощью акселерационной программы, которую проводил центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. По итогам программ наиболее релевантные решения через совместное пилотирование встраивались в экосистему. Такой путь обеспечил МТС ускоренную трансформацию из телеком-оператора и, как результат, —

рост выручки

при снижении абонентской базы.

Сегодня экосистема МТС включает более 50 сервисов, в том числе от крупнейших в своих направлениях игроков: билетных операторов МТС Live и Ticketland; разработчика систем распознавания лиц VisionLabs, который лег в основу MTS AI; сервиса бронирования отелей «Броневик»; провайдера охранных систем «Гольфстрим», на базе которого строится вертикаль «умного» дома, и других. При этом компания продолжает исследовать перспективные бизнес-направления и запускать новые услуги и сервисы, и все так же открыта для стартапов.