Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапами

МТС входит в четверку крупнейших цифровых экосистем России, предлагая клиентам более 50 сервисов — от развлекательных до помогающих оптимизировать бизнес-процессы. Трансформироваться из телеком-оператора в экосистему компания смогла в том числе благодаря сотрудничеству со стартапами: МТС одна из первых на российском рынке начала взаимодействовать с технологическими компаниями.
С момента запуска через MTS StartUp Hub прошли тысячи проектов. Рассказываем, как технологические компании могут поработать с МТС сегодня.
С момента запуска через MTS StartUp Hub прошли тысячи проектов. Рассказываем, как технологические компании могут поработать с МТС сегодня.
Зачем МТС взаимодействовать со стартапами
Современная история МТС началась тридцать лет назад. Компания стартовала на рынке как оператор мобильной связи и впоследствии заняла место в российской «большой тройке» операторов. Однако несмотря на ежегодное увеличение выручки и числа абонентов, было понятно, что телеком-компании в какой-то момент достигнут потолка и для развития будут нужны новые сферы, комплиментарные основному бизнесу.
Например, в то время начал расти международный голосовой OTT-трафик — как пример, Viber, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, которые используют интернет для связи между пользователями — и в 2016 году он впервые превысил телефонный. В России к 2019 году абоненты стали больше звонить через приложения, чем традиционно. Что сказалось на выручке от голосовой связи большинства сотовых операторов: она начала падать, тогда как от интернет-трафика — наоборот, расти.
Стремление не уступать ворвавшимся на рынок молодым динамичным IT-компаниям и удовлетворить потребность пользователей в получении нового опыта и услуг побудило МТС к решению выйти за границы основного бизнеса, и в 2016 году у компании появились первые цифровые продукты. В 2019 — МТС приняла стратегию развития Customer Lifetime Value 2.0 с целью построить на базе существующего телеком-бизнеса цифровую экосистему, в рамках которой клиент получил бы широкий спектр сервисов для решения задач и закрытия потребностей в различных сферах жизни.
Строить цифровую экосистему в МТС решили в сотрудничестве со стартапами: компания выделила новые бизнес-вертикали — на старте это были медиа и финтех — и, зная свои потребности в каждой из них, начала искать технологические решения. Поиск шел с помощью акселерационной программы, которую проводил центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. По итогам программ наиболее релевантные решения через совместное пилотирование встраивались в экосистему. Такой путь обеспечил МТС ускоренную трансформацию из телеком-оператора и, как результат, — рост выручки при снижении абонентской базы.
Сегодня экосистема МТС включает более 50 сервисов, в том числе от крупнейших в своих направлениях игроков: билетных операторов МТС Live и Ticketland; разработчика систем распознавания лиц VisionLabs, который лег в основу MTS AI; сервиса бронирования отелей «Броневик»; провайдера охранных систем «Гольфстрим», на базе которого строится вертикаль «умного» дома, и других. При этом компания продолжает исследовать перспективные бизнес-направления и запускать новые услуги и сервисы, и все так же открыта для стартапов.
Например, в то время начал расти международный голосовой OTT-трафик — как пример, Viber, WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры, которые используют интернет для связи между пользователями — и в 2016 году он впервые превысил телефонный. В России к 2019 году абоненты стали больше звонить через приложения, чем традиционно. Что сказалось на выручке от голосовой связи большинства сотовых операторов: она начала падать, тогда как от интернет-трафика — наоборот, расти.
Стремление не уступать ворвавшимся на рынок молодым динамичным IT-компаниям и удовлетворить потребность пользователей в получении нового опыта и услуг побудило МТС к решению выйти за границы основного бизнеса, и в 2016 году у компании появились первые цифровые продукты. В 2019 — МТС приняла стратегию развития Customer Lifetime Value 2.0 с целью построить на базе существующего телеком-бизнеса цифровую экосистему, в рамках которой клиент получил бы широкий спектр сервисов для решения задач и закрытия потребностей в различных сферах жизни.
Строить цифровую экосистему в МТС решили в сотрудничестве со стартапами: компания выделила новые бизнес-вертикали — на старте это были медиа и финтех — и, зная свои потребности в каждой из них, начала искать технологические решения. Поиск шел с помощью акселерационной программы, которую проводил центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub. По итогам программ наиболее релевантные решения через совместное пилотирование встраивались в экосистему. Такой путь обеспечил МТС ускоренную трансформацию из телеком-оператора и, как результат, — рост выручки при снижении абонентской базы.
Сегодня экосистема МТС включает более 50 сервисов, в том числе от крупнейших в своих направлениях игроков: билетных операторов МТС Live и Ticketland; разработчика систем распознавания лиц VisionLabs, который лег в основу MTS AI; сервиса бронирования отелей «Броневик»; провайдера охранных систем «Гольфстрим», на базе которого строится вертикаль «умного» дома, и других. При этом компания продолжает исследовать перспективные бизнес-направления и запускать новые услуги и сервисы, и все так же открыта для стартапов.
Как сейчас технологические компании могут поработать с МТС
MTS StartUp Hub по-прежнему остаётся точкой входа в экосистему МТС для стартапов, и количество заявок, которые рассматривает компания, не изменилось.
Что изменилось, так это требование к стадии зрелости проектов: сейчас МТС сфокусирована на поиске зрелых компаний, у которых есть база клиентов, доработанный продукт, соответствующий запросу одной из бизнес-вертикалей МТС, и выручка от 50 млн рублей.
Что изменилось, так это требование к стадии зрелости проектов: сейчас МТС сфокусирована на поиске зрелых компаний, у которых есть база клиентов, доработанный продукт, соответствующий запросу одной из бизнес-вертикалей МТС, и выручка от 50 млн рублей.
«Когда мы запустили акселератор, МТС была в самом начале пути трансформации из классического телеком-оператора. Поэтому и со стартапами мы больше работали в режиме эксперимента. Говорили: "Ребята, ждем всех! Приходите — будем искать идеи, продукты, тестировать гипотезы".
На сегодняшний день у нас порядка 12 разных бизнес-юнитов со зрелыми командами и продуктами внутри. Мы поняли, что веерный подход к поиску решений сейчас для нас недостаточно эффективен: мы нацелены на ускоренное развитие существующих продуктовых вертикалей, соответственно, для этого нужны готовые проверенные решения, чтобы максимально сократить time to market новых продуктов»
На сегодняшний день у нас порядка 12 разных бизнес-юнитов со зрелыми командами и продуктами внутри. Мы поняли, что веерный подход к поиску решений сейчас для нас недостаточно эффективен: мы нацелены на ускоренное развитие существующих продуктовых вертикалей, соответственно, для этого нужны готовые проверенные решения, чтобы максимально сократить time to market новых продуктов»
Дмитрий Курин, директор по инновациям и инвестициям МТС
Корпорации нужны зрелые решения, способные стать аналогом ушедших с российского рынка международных компаний и реализовать текущие потребности бизнес-вертикалей. Подобным инструментом является точечный поиск, привязанный к конкретной задаче бизнеса и отличающийся от традиционного акселератора отсутствием фиксированных дат набора.
В МТС отказались от проведения конвейерных программ: сбор заявок и выбор подходящих проектов — акселерационная программа — пилотное внедрение и масштабирование подтвердивших свою ценность решений. Команда MTS StartUp Hub одной из первых на рынке стала внедрять модель бизнес-аккаунтинга: за каждой бизнес-вертикалью в Хабе закреплен свой партнер по инновациям, который глубоко погружен в процессы вертикали, обладает отраслевым фокусом и живет с пониманием потенциальных точек роста бизнеса.
В результате работу с инновациями удалось трансформировать в набор фокусных действий как при поиске релевантных решений на рынке, так и при выборе способа их масштабирования в контуре МТС.
В МТС отказались от проведения конвейерных программ: сбор заявок и выбор подходящих проектов — акселерационная программа — пилотное внедрение и масштабирование подтвердивших свою ценность решений. Команда MTS StartUp Hub одной из первых на рынке стала внедрять модель бизнес-аккаунтинга: за каждой бизнес-вертикалью в Хабе закреплен свой партнер по инновациям, который глубоко погружен в процессы вертикали, обладает отраслевым фокусом и живет с пониманием потенциальных точек роста бизнеса.
В результате работу с инновациями удалось трансформировать в набор фокусных действий как при поиске релевантных решений на рынке, так и при выборе способа их масштабирования в контуре МТС.
Для проектов, обладающих перспективами быстрого роста и синергии с бизнес-направлениями МТС, компания готова стать стратегическим партнером, а также:
помочь в масштабировании бизнеса;
дать экспертизу и доступ к технологиям;
предложить инвестиции в размере до $5 млн от венчурного фонда МТС за миноритарную долю в капитале.
Есть и другие форматы сотрудничества: например, покупка компании через M&A или наем команды стартапа, когда продукт сложно имплементировать в контур экосистемы, но в Хабе понимают, что его разработчики являются ценными на рынке профессиональными кадрами — МТС довольно гибкая в этом плане.
Подать заявку на рассмотрение проекта можно в любое время на сайте MTS StartUp Hub. К ней необходимо прикрепить презентацию, раскрывающую важные аспекты продукта — от проблемы, которую он решает, до ценностного предложения МТС.
Помимо сайта есть и другие способы заявить о себе: например, связаться с командой Хаба в Telegram-канале MTS StartUp Hub (второй вариант — писать в Telegram кому-то из его представителей напрямую) или лично познакомиться на отраслевых конференциях.
Подать заявку на рассмотрение проекта можно в любое время на сайте MTS StartUp Hub. К ней необходимо прикрепить презентацию, раскрывающую важные аспекты продукта — от проблемы, которую он решает, до ценностного предложения МТС.
Помимо сайта есть и другие способы заявить о себе: например, связаться с командой Хаба в Telegram-канале MTS StartUp Hub (второй вариант — писать в Telegram кому-то из его представителей напрямую) или лично познакомиться на отраслевых конференциях.
Какие отрасли наиболее актуальны для МТС сейчас
МТС взяла курс на построение экосистемы и планирует следовать ему и в этом году. Компания запускает сегментные предложения, внутри которых есть кастомный тариф, набор связанных общей идеей продуктов и сильные партнерские предложения.
Ускорять развитие экосистемы помогают новые продукты-драйверы. Поэтому компания ищет продукты в B2C, которыми клиенты МТС хотели и могли бы пользоваться каждый день или хотя бы несколько раз в неделю.
Пример такого продукта — платформа для всестороннего развития интеллекта взрослых и детей LogicLike. В прошлом году венчурный фонд МТС инвестировал в стартап, и теперь интерактивные онлайн-курсы и игры LogicLike доступны новым и действующим абонентам подписки «Нетариф Junior» от МТС. Подписка создана специально для детей и включает связь, безлимитные мессенджеры, защиту от спама, мультфильмы, музыку, учебники и книги.
В фокусе внимания МТС сегодня также TravelTech: в 2022 году компания вышла на travel-рынок, купив крупный отельный консолидатор «Броневик». На его базе компания запустила собственный сервис бронирования отелей МТС Travel, при этом «Броневик» остается B2B-поставщиком для всех российских агрегаторов отелей. МТС видит потенциал в нишах, связанных с гостиницами и другими объектами размещения туристов, организацией работы гидов и проведением экскурсий.
Еще одно приоритетное направление — кибербезопасность, МТС Red. Компания предлагает продукты и услуги в сфере кибербезопасности, которые уже апробированы внутри МТС, а также разрабатывает инновационные продукты в этой области.
Несмотря на то, что МТС нацелена на сотрудничество с проектами зрелых стадий, для проектов из TravelTech и кибербеза компания готова сделать исключение, так как эти области являются растущими и здесь есть пространство для появление уникальных технологий, благодаря которым можно изменить «правила игры» и распределение сил на этих рынках.
Ускорять развитие экосистемы помогают новые продукты-драйверы. Поэтому компания ищет продукты в B2C, которыми клиенты МТС хотели и могли бы пользоваться каждый день или хотя бы несколько раз в неделю.
Пример такого продукта — платформа для всестороннего развития интеллекта взрослых и детей LogicLike. В прошлом году венчурный фонд МТС инвестировал в стартап, и теперь интерактивные онлайн-курсы и игры LogicLike доступны новым и действующим абонентам подписки «Нетариф Junior» от МТС. Подписка создана специально для детей и включает связь, безлимитные мессенджеры, защиту от спама, мультфильмы, музыку, учебники и книги.
В фокусе внимания МТС сегодня также TravelTech: в 2022 году компания вышла на travel-рынок, купив крупный отельный консолидатор «Броневик». На его базе компания запустила собственный сервис бронирования отелей МТС Travel, при этом «Броневик» остается B2B-поставщиком для всех российских агрегаторов отелей. МТС видит потенциал в нишах, связанных с гостиницами и другими объектами размещения туристов, организацией работы гидов и проведением экскурсий.
Еще одно приоритетное направление — кибербезопасность, МТС Red. Компания предлагает продукты и услуги в сфере кибербезопасности, которые уже апробированы внутри МТС, а также разрабатывает инновационные продукты в этой области.
Несмотря на то, что МТС нацелена на сотрудничество с проектами зрелых стадий, для проектов из TravelTech и кибербеза компания готова сделать исключение, так как эти области являются растущими и здесь есть пространство для появление уникальных технологий, благодаря которым можно изменить «правила игры» и распределение сил на этих рынках.
Наталия Рябцева
Фокус на зрелые решения: как МТС работает со стартапамиНаталия Рябцева