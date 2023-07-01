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Снижение безработицы, новости Evraz и «Роснефти», прямые авиарейсы в Грузию и на Кубу: главное для бизнеса 1 июня

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Минфин расширяет список офшорных зон больше, чем вдвое, Минтруд отчитывается о минимальной безработице за всю историю страны, «Роснефть» намеревается выплатить все дивиденды за 2022 год и показывает одни из лучших финансовых результатов в отрасли, а гендиректор Evraz уходит в отставку, поскольку компания затрудняется вести деятельность в условиях ограничений. RB продолжает следить за ключевыми событиями в экономике и предпринимательстве в России и в мире.

Снижение безработицы, новости Evraz и «Роснефти», прямые авиарейсы в Грузию и на Кубу: главное для бизнеса 1 июня
  • Минтруд отчитался о минимальном уровне безработицы за всю историю страны: показатели за май на 17,3% ниже, чем в мае прошлого года (ТАСС).
  • В ООН утверждают, что добились успеха в достижении санкционных послаблений для экспорта российской сельхозпродукции.
  • Правительство РФ ввело запрет для польских фур на грузоперевозки по территории России.
  • Минфин РФ расширил перечень офшорных зон до 91 страны (ранее их было 41), в список вошли «недружественные страны» (ЕС, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Республика Корея, Сингапур, Тайвань и др.). С 1 июля приказ с обновленным списком вступает в силу.
  • Гендиректор металлургической компании Evraz Алексей Иванов подал в отставку по истечению полномочий, но останется на руководящей должности в «российском периметре». Представители компании сообщили РБК, что Evraz plc столкнулся с «невозможностью вести операционную деятельность» из-за санкций и «других технических ограничений».
  • Акционеры  ( утвердили итоговые дивиденды за 2022 год в размере 38,36 рубля за акцию, что приведет к общим выплатам в 406,5 млрд рублей. Также совет директоров компании утвердил программу размещения биржевых облигаций на 10 лет на 1,115 трлн рублей.
  • Фонд «Восход» профинансировал компанию NovoSkin, которая разработала технологию для регенерации и лечения повреждений кожи человека (сумма сделки не разглашается).
  • «Энергоинвесту» одобрили сделку по приобретению 100% уставного капитала ООО «Ирокинда», принадлежащего АО «Бурятзолото».
  • Крупнейший американский банк Goldman Sachs изучает возможность разорвать партнерство с Apple, эксперты считают, что управление картами  Apple может перейти к American Express  (Wall Street Journal).
  • «Аэрофлот» возобновил прямое сообщение со страной: первый рейс из Москвы на Варадеро вылетел сегодня из Шереметьево практически с полной коммерческой загрузкой. Рейсы выполняет авиакомпания «Россия», которая с сентября увеличит количество полетов на Кубу с 2 до 3 в неделю.
  • Авиаперевозчик Red Wings, в свою очередь, запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля и из Сочи в Тбилиси с 11 июля. 
  • Средний чек на покупку китайского смартфона в РФ в январе — июне 2023 года упал на 30% до 9,7 тыс. рублей против 13,9 тыс. рублей за аналогичный период 2022 года («Русский стандарт»).
  • WhatsApp запускает новую функцию — перенос истории чатов с телефона на телефон с помощью QR-кода.
  • Верховный суд Норвегии отменил оправдательный приговор сына экс-главы РЖД, признав, что запрет на полеты над территорией страны для граждан РФ распространяется и на беспилотники; дело отправлено на повторное рассмотрение.
  • Гендиректор «Автоматики» (входит в «Ростех») Андрей Моторко арестован и обвинен в мошенничестве — незаконном получении субсидии Минпромторга на компенсацию затрат по разработке собственного ПО, за которое бизнесмен выдавал китайские аналоги.

Фото на обложке: Unsplash

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