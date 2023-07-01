Минфин расширяет список офшорных зон больше, чем вдвое, Минтруд отчитывается о минимальной безработице за всю историю страны, «Роснефть» намеревается выплатить все дивиденды за 2022 год и показывает одни из лучших финансовых результатов в отрасли, а гендиректор Evraz уходит в отставку, поскольку компания затрудняется вести деятельность в условиях ограничений. RB продолжает следить за ключевыми событиями в экономике и предпринимательстве в России и в мире.

Снижение безработицы, новости Evraz и «Роснефти», прямые авиарейсы в Грузию и на Кубу: главное для бизнеса 1 июня