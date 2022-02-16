Продюсер видеоигр 110 Industries привлек $10 млн от президента «Ланит» и группы инвесторов

Игровая компания 110 Industries, основанная россиянами Сергеем Колобашкиным и Антоном Полетаевым, привлекла в 2021 году $10 млн за два раунда.

Одним из инвесторов компании в раунде на на $4 млн стал миллиардер Филипп Генс, президент группы «Ланит», пишет Forbes. Деньги пойдут на разработку игровых проектов, не в капитал компании.

110 Industries занимается продюсированием видеоигр: придумывает историю, сценарий, прорабатывает образы персонажей, после чего нанимает стороннюю студию для непосредственной разработки.

Компанию в 2017 году основал предприниматель Сергей Колобашкин, ранее он занимался разработкой игр в West End Interactive. В 2018 году к Колобашкину присоединился управляющий партнер фонда The Untitled Ventures Антон Полетаев. Вместе они инвестировали в проект $3 млн.

Подробнее об истории развития 110 Industries можно прочитать в интервью RB.RU.

В настоящее время юрлица компании зарегистрированы в Швейцарии (там же находится штаб-квартира) и в Великобритании.

Пока у компании нет ни одного готового продукта, в разработке при этом находятся восемь игр. В 2021 году на одной из крупнейших игровых выставок, Tokyo Game Show, 110 Industries показала трейлеры трех своих проектов — Wanted: Dead, Vengeance is Mine и Red Goes Faster. Первый из них, как ожидается, увидит свет в конце 2022 года. Разработкой этой игры занималась японская студия Soleil.

Производство высокобюджетных компьютерных игр занимает от трех до пяти лет, каждый проект обходится 110 Industries в сумму от $20 до $50 млн. В августе 2020 года 110 Industries привлекла $20 млн от венчурного фонда Романа Абрамовича Norma Investment, инвесткомпании GEM Capital и кинопродюсера Сергея Корнихина.

В декабре 2019 года игровая компания получила еще $1 млн за долю 10%. Имя инвестора не раскрывалось.

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Фото на обложке: 110 Industries