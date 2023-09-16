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Итоги ВЭФ, штраф TikTok, риски каршеринга: главное для бизнеса 16 сентября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Правительство РФ подводит итоги Восточного экономического форума, «Делимобиль» жалуется на риски для бизнеса из-за проблем с геолокацией, в Крыму продают национализированную недвижимость украинских бизнесменов, в ЕС штрафуют TikTok, а RB продолжает следить за актуальной повесткой для предпринимателей.

Итоги ВЭФ, штраф TikTok, риски каршеринга: главное для бизнеса 16 сентября
  • На официальном сайте правительства РФ подвели итоги ВЭФ: 7 тыс. участников из 62 стран и 373 соглашения на общую сумму 3 трлн 818 млрд рублей.
  • В Крыму продали первые восемь объектов национализированной недвижимости украинских «олигархов» на общую сумму 815 млн рублей.
  • Власти РФ намерены ввести минимальную цену на поставки пшеницы, чтобы бороться с рекордным снижением экспортной стоимости (Bloomberg). 
  • Правительство также выделило дополнительно свыше полумиллиарда рублей на реконструкцию защитных гидротехнических сооружений в Еврейской автономной области.
  • NASA заявило о необходимости продлить соглашение c «Роскосмосом» о перекрестных полетах на МКС «до конца проекта».
  • Спрос на отдых на Филиппинах осенью 2023 года увеличился в четыре раза, в ЮАР — в три (в сравнении с прошлым годом — данные OneTwoTrip).
  • TikTok оштрафовали в ЕС на €345 млн за нарушение законов об обеспечении безопасности личных данных несовершеннолетних.  
  • «Делимобиль» заявил, что проблемы с геолокацией наносят ощутимый ущерб каршеринговому бизнесу.
  • А в отечественных аптеках зафиксировали дефицит на антидепрессант «Прозак» (РБК). 

Фото на обложке: Unsplash

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