Правительство РФ подводит итоги Восточного экономического форума, «Делимобиль» жалуется на риски для бизнеса из-за проблем с геолокацией, в Крыму продают национализированную недвижимость украинских бизнесменов, в ЕС штрафуют TikTok, а RB продолжает следить за актуальной повесткой для предпринимателей.

Итоги ВЭФ, штраф TikTok, риски каршеринга: главное для бизнеса 16 сентября